https://sarabic.ae/20241109/الأطول-في-العالم-قطر-وإيران-تعتزمان-تدشين-نفق-بحري-بينهما-1094634644.html

الأطول في العالم... قطر وإيران تعتزمان تدشين نفق بحري بينهما

الأطول في العالم... قطر وإيران تعتزمان تدشين نفق بحري بينهما

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، بأن وجهات نظر إيران وقطر في القضايا الإقليمية والدولية وخاصة القضايا السياسية في المنطقة، متقاربة جدا. 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T16:35+0000

2024-11-09T16:35+0000

2024-11-09T16:35+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/58/1042255858_0:334:3808:2476_1920x0_80_0_0_ae83af4e7291097c0cb8aa9c33bea6fd.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن رضا عارف أهمية إنشاء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، قائلا: إن إيران وقطر تتابعان هذه الخطة الكبيرة.وأكد أهمية بناء أطول نفق بحري في العالم بين إيران وقطر، مضيفًا إن "البلدين يتابعان هذه الخطة الكبيرة وقد قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعيين فريق عمل متخصص للدراسات الأولية سيتم إرساله إلى الدوحة للمفاوضات في الأسابيع المقبلة".واستطرد عارف، قائلا:وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني على ضرورة متابعة القضايا المتبقية في مذكرة التفاهم بشأن مشاركة قطر في تطوير ميناء دير في محافظة بوشهر، منوها إلى أنه "خلال الأسابيع المقبلة سيتوجه رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة لإنهاء الأمور في هذا المجال".ونقلت الوكالة عن سفير قطر في طهران، سعد بن عبد الله آل محمود الشریف، أن "أمير قطر والرئيس الإيراني أصرا على أن يصل مستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية، ونأمل أن يتم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن، لأن إيران وقطر لديهما رغبة كبيرة في هذا المجال وتهتمان بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية".ولفت محمد الشريف إلى أن البلدين تعيشان جنبا إلى جنب منذ مئات السنين ويجمعهما الكثير من القواسم المشتركة التاريخية والاجتماعية والثقافية، وأن كبار المسؤولين في الدوحة قد أمروه بالمحاولة لرفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، بين البلدين.

https://sarabic.ae/20241003/إيران-تعلن-التوصل-لاتفاق-مع-قطر-للإفراج-عن-6-مليارات-دولار-مجمدة-1093416371.html

قطر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي