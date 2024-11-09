https://sarabic.ae/20241109/إيران-تحذر-الجميع-إذا-توسعت-الحرب-فآثارها-لن-تقتصر-على-المنطقة-وحدها-1094624661.html
إيران تحذر الجميع: إذا توسعت الحرب فآثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها
إيران تحذر الجميع: إذا توسعت الحرب فآثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة". 09.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال عراقجي، في مراسم الذكرى الأربعين لمقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: "إن النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "نصر الله كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن"، مشددا على أن "الكیان الصهيوني، من خلال استمراره في سياساته العدوانية وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، لم يعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر فحسب، بل خلق أيضا تحديا خطيرا للنظام الدولي".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 43 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20241108/الحرس-الثوري-الحرب-على-غزة-تمثل-عرضا-لقدرة-جبهة-المقاومة-على-مواجهة-العدو-العالمي-1094603727.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تحذر الجميع: إذا توسعت الحرب فآثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة".
وقال عراقجي، في مراسم الذكرى الأربعين لمقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: "إن النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "نصر الله كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن"، مشددا على أن "الكیان الصهيوني، من خلال استمراره في سياساته العدوانية وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، لم يعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر فحسب، بل خلق أيضا تحديا خطيرا للنظام الدولي".
وتابع: "على العالم أن يعلم أن الحرب إذا انتشرت فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط. إن انعدام الأمن وعدم الاستقرار أمر يمكن أن ينتشر إلى مناطق أخرى، حتى إلى أماكن بعيدة".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 43 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط
، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.