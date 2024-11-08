https://sarabic.ae/20241108/الحرس-الثوري-الحرب-على-غزة-تمثل-عرضا-لقدرة-جبهة-المقاومة-على-مواجهة-العدو-العالمي-1094603727.html

الحرس الثوري: الحرب على غزة تمثل عرضا لقدرة جبهة المقاومة على مواجهة "العدو العالمي"

الحرس الثوري: الحرب على غزة تمثل عرضا لقدرة جبهة المقاومة على مواجهة "العدو العالمي"

سبوتنيك عربي

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بأن "العدو يريد أن يقلب مشهد الحق والباطل ويريد أن يحول الواضح إلى غموض ويحصل على... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T10:42+0000

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء حسين سلامي جاءت في المؤتمر الوطني لنواب العلاقات العامة للحرس الثوري ومدراء الإعلام.ونقلت الوكالة عن اللواء سلامي أن "العدو جاء إلى الميدان في جميع المجالات بكل الموهبة والقدرة والاقتدار بينما نحن استخدمنا لمواجهة العدو جزء من قدرتنا وذكر أننا الآن نشهد التشكيل السياسي للعدو أمام التدفق الهائل للمقاومة في المنطقة، ولا توجد قوة للعدو لم توضع في الميدان".وتابع سلامي: "اليوم جبهة الإسلام في أقرب مسافة ممكنة مع العدو، حيث تتواجه معه بشكل مباشر وتشتبك معه من نقطة الصفر. العدو دخل المعركة في جميع المجالات بجميع إمكانياته وقدراته، والاصطفاف المتماسك لمحور المقاومة في مواجهة هذا الهجوم الشامل يُظهر عظمة هذه الجبهة بصدق".وأوضح أنه "منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" لم تحقق إسرائيل أي إنجاز يُذكر، ولو سألتم العدو عن مكاسبهم بعد أكثر من عام من الهجوم على أكثر مناطق العالم كثافة سكانية وأقلها دفاعاً، فلن يجدوا جواباً سوى تدمير صورة أمريكا عالمياً وفضيحة دائمة لإسرائيل".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 43 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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