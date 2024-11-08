https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الإسرائيلية-انقطاع-الاتصال-مع-3-أشخاص-عقب-أحداث-العنف-في-أمستردام-1094599206.html

الخارجية الإسرائيلية: انقطاع الاتصال مع 3 أشخاص عقب أحداث العنف في أمستردام

الخارجية الإسرائيلية: انقطاع الاتصال مع 3 أشخاص عقب أحداث العنف في أمستردام

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بانقطاع الاتصال مع 3 مواطنين إسرائيليين عقب أحداث العنف في العاصمة الهولندية أمستردام. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T08:07+0000

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وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 500 من مثيري أعمال الشغب والمؤيدين للفلسطينيين هاجموا مشجعين إسرائيليين، عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب أمام أياكس ضمن الدوري الأوروبي.وأشارت القناة إلى أن "مثيري الشغب والذين يبدو أنهم يأتون من المغرب وتركيا هم الذين ألحقوا الضرر بالمشجعين الإسرائيليين"، منوهة إلى أن "وزارة الخارجية تحدثت عن أن هناك 3 أشخاص فقد الاتصال بهم".وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت الطائرة الأولى وعلى متنها قوة إنقاذ إلى أمستردام.فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن أكثر من 2700 إسرائيلي ينتظرون إجلاءهم من العاصمة الهولندية بعد أعمال عنف خلال الليل. وقالت وسائل الإعلام إن مشجعي الفريق الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وبحسب بعض وسائل الإعلام الهولندية، فإن "ما حدث في شوارع أمستردام لم يكن عبثا، فقد قام الإسرائيليون بتمزيق الأعلام الفلسطينية وإنزالها من المنازل في شوارع المدينة، الأمر الذي أثار غضب السكان، وهذا كان رد الفعل".وقد نشرت شرطة أمستردام قوات إضافية في العاصمة، بعد إشارات على حدوث توترات في مناطق عدة.

https://sarabic.ae/20241108/إصابة-العديد-من-المشجعين-الإسرائيليين-بعد-مباراة-لفريقهم-في-أمستردام-فيديو-1094592574.html

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