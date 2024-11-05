https://sarabic.ae/20241105/بعد-تعيين-كاتس-وزيرا-للدفاع-نتنياهو-يقترح-على-وزير-آخر-تولي-حقيبة-الخارجية-1094516977.html
بعد تعيين كاتس وزيرا للدفاع... نتنياهو يقترح على وزير آخر تولي حقيبة الخارجية
بعد تعيين كاتس وزيرا للدفاع... نتنياهو يقترح على وزير آخر تولي حقيبة الخارجية
سبوتنيك عربي
اقترح رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الثلاثاء، على الوزير بالحكومة الإسرائيلية جدعون ساعر تولي حقيبة الخارجية، بعد أن أقال وزير الدفاع... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T18:36+0000
2024-11-05T18:36+0000
2024-11-05T19:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قرر إقالة غالانت وزير دفاعه، وعيّّن بدلا منه يسرائيل كاتس الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بعد تعيين كاتس وزيرا للدفاع... نتنياهو يقترح على وزير آخر تولي حقيبة الخارجية
18:36 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 19:05 GMT 05.11.2024)
اقترح رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الثلاثاء، على الوزير بالحكومة الإسرائيلية جدعون ساعر تولي حقيبة الخارجية، بعد أن أقال وزير الدفاع يوآف غالانت، وعين وزير الخارجية يسرائيل كاتس مكانه.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قرر إقالة غالانت وزير دفاعه، وعيّّن بدلا منه يسرائيل كاتس الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو، أن "الثقة بيني وبين غالانت تصدّعت بعد تصريحات وعمليات مناقضة لقرارات الكابينيت الأمني والسياسي".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل
و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
، نحو 2672 قتيلاً و12486 جريحا، منذ بدء الهجوم، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.