https://sarabic.ae/20241106/دراما-إسرائيلية-تجنيد-الحريديم-قنبلة-أسفل-كرسي-نتنياهو-وكاتس-لتأديب-الجيش-على-انشقاقاته-1094554869.html

"دراما إسرائيلية".. "تجنيد الحريديم" قنبلة أسفل كرسي نتنياهو وكاتس لتأديب الجيش على انشقاقاته

"دراما إسرائيلية".. "تجنيد الحريديم" قنبلة أسفل كرسي نتنياهو وكاتس لتأديب الجيش على انشقاقاته

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والمحلل السياسي، وسام حبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عنوان "قراره" بإقالة وزير حربه يوآف غالانت بأنه "أزمة ثقة" حصلت أخيرا، إلا... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T19:27+0000

2024-11-06T19:27+0000

2024-11-06T19:27+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح حبيب في حوار خاص مع "سبوتنيك" أن نتنياهو اختار توقيتاً مدروسا لإقالة خصمه غالانت في ليلة الانتخابات الأمريكية، للحيلولة دون رد فعل عنيف من قبل الإدارة الأمريكية التي كانت بعهده الديمقراطيين بزعامة جو بايدن، قبل أن يقلب الطاولة دونالد ترامب المرشح الجمهوري الذي فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوزه بأصوات ولاية ويسكونسن. خلاف نتنياهو- غالانت حول تحقيق أهداف الحربوفي جوابه عن ماهية "أزمة الثقة"، قال حبيب:وأشار إلى أن هذا الموضوع خلاف آخر بين غالانت ونتنياهو متعلق بالقدرة على تحقيق أهداف الحرب، فوزير الحرب يعتبر أن نتنياهو ليس لديه خطة في اليوم التالي بغزة، وكان من المؤيدين لصفقة تبادل مع حماس، وهذا لا يلغي أنه المهندس لعمليات القصف الجماعي والمجازر بحق الفلسطينيين منذ أكثر من سنة."تجنيد الحريديم" قنبلة تهدد حياة نتنياهو السياسيةوأضاف حبيب أن الوزير المقال هو من خلفية عسكرية وكان ضابطاً في البحرية، ولديه خبرة في موازين القوى في الحروب، فهو اختلف مع نتنياهو في حرب غزة لكنه اتفق معه في لبنان قبل أن يوقعه الأخير في فخ تقدير الخسائر التي ألحقها "حزب الله" في الجيش الإسرائيلي بعد أكثر من شهر من القتال دون القدرة على الدخول برياً. وأوضح حبيب أن تجنيد "الحريديم" هو أخطر عنوان يمكن أن يهدد حياة نتنياهو السياسية، وهو بمثابة قنبلة موقوته تقبع أسفل كرسيه الحكومي، ذلك إن المحكمة العليا أصدرت بداية الشهر الفائت قراراً بتجنيد 3000 منهم، ما وضع نتنياهو أمام منزلق خطير، فبقاؤه في الحكم يعتمد على هذه الشريحة التي تمثل 13 % من المجتمع الإسرائيلي وحزبين دينيين يقودهما بن غفير ويتسلئيل سموتريتش، كما أنه من اللافت أن يتسحاق يوسف كبير حاخامات اليهود هدد بأنهم سيغادرون البلاد في حال وافق الكنيست بالإجماع بالقراءة الثالثة على تجنيدهم، ونتيجة لذلك قرر نتنياهو التخلص من وزير حربه الذي يقف إلى جانب مؤسسة الجيش.التغييرات الوزارية جاءت لتمرير مرحلة حرجة يمر بها نتنياهووتابع حبيب: "جاء نتنياهو بوزير الخارجية يسرائيل كاتس لاستلام حقيبة الوزارة، والوزير كاتس هو من حزب الليكود، لكنه من خلفية سياسية وليست عسكرية، وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو من خلال كاتس يريد تأديب الجيش الذي وصل إلى نسبة كبيرة من الانشقاقات".وأضاف أن "جدعون شاعر الذي استلم حقيبة الخارجية، يميني منشق عن حزب الليكود عام 2020 وله تصريحات يقول فيها عن نتنياهو إنه متطرف ولا يصلح لقيادة البلاد، لكن المجيء بهذين الاسمين الضعيفين ربما تكون لتمرير مرحلة حرجة يمر بها نتنياهو وخاصة وجودهما في ائتلافه سيضمن نتنياهو تهديدات بن غفير الذي يبتزه بالانشقاق عنه ليل نهار".

https://sarabic.ae/20241105/بعد-تعيين-كاتس-وزيرا-للدفاع-نتنياهو-يقترح-على-وزير-آخر-تولي-حقيبة-الخارجية-1094516977.html

https://sarabic.ae/20241105/أول-تعليق-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوآف-غالانت-بعد-إقالة-نتنياهو-له-1094516566.html

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