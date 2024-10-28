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"غاز مصر" تعتزم تزويد المدن الصناعية في الأردن بالغاز الطبيعي

"غاز مصر" تعتزم تزويد المدن الصناعية في الأردن بالغاز الطبيعي

سبوتنيك عربي

وقعت شركة "تطوير العقبة" وشركة "غاز مصر"، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي في الأردن، وذلك في إطار... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T15:23+0000

2024-10-28T15:23+0000

2024-10-28T15:23+0000

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وتنص الاتفاقية على إنشاء شبكة أنابيب للغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية والمحلية المنظمة لقطاع الغاز، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.ووفقًا لبنود الاتفاقية، ستُنَفَّذ الشبكة الداخلية لتزويد المدينة الصناعية بالغاز الطبيعي على مساحة تقدر بـ1800 دونم مرحلةً أولى؛ كما أن شركة "فجر" الأردنية المصرية بالتعاون مع شركة "غاز مصر" نفَّذت، في وقت سابق، إجراءات على شبكة الغاز الرئيسة بنظام "Hot Tapping" لضمان تغذية المدينة الصناعية من أقرب نقطة لشبكة الغاز.وحول الصفقة الجديدة، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، أن المشروع يهدف لزيادة اعتماد الصناعات القائمة في منطقة القويرة الصناعية وخاصة الثقيلة والمتوسطة منها على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج.وأنجزت شركة "غاز مصر" داخل المملكة، سلسلة من المشاريع أهمها: شبكات الغاز الداخلية لمصانع مثل الفوسفات ومصنع "فاين" للورق الصحي ومصنع "جينشيج" للسيراميك.

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