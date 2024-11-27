https://sarabic.ae/20241127/افتتاح-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-في-روسيا-1095246713.html

افتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا

افتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا

سبوتنيك عربي

افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T13:05+0000

2024-11-27T13:05+0000

2024-11-27T13:05+0000

روسيا

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ويتضمن جدول الأعمال جلسات وموائد مستديرة بالإضافة إلى فعاليات ثقافية ورياضية، وفي إطار المؤتمر، تم تنظيم معرض بمشاركة 50 من أكبر الشركات الروسية والجامعات الرائدة ومراكز البحث والتعليم والمؤسسات الحكومية والعامة.وصرح وزير التعليم والعلوم الروسي، فاليري فالكوف، في منتدى "بريكس" للعلماء الشباب، الذي تم تنظيمه ضمن جزء من المؤتمر في سيريوس، أن المتخصصين الشباب يحصلون على فرصة للقاء ممثلين عالميين للصناعة.يُعقد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في إقليم سيريوس الفيدرالي كجزء من عقد العلوم والتكنولوجيا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم، وقد جمع المؤتمر هذا العام 7 آلاف مشارك من 40 دولة.وأصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي.بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشبابعلماء يبتكرون أصعب متاهة في العالم... صور

https://sarabic.ae/20241125/سبوتنيك-وريا-نوفوستي-شركاء-إعلاميون-للمؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095171092.html

https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html

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