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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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https://sarabic.ae/20241127/افتتاح-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-في-روسيا-1095246713.html
افتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا
افتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا
سبوتنيك عربي
افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T13:05+0000
2024-11-27T13:05+0000
روسيا
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ويتضمن جدول الأعمال جلسات وموائد مستديرة بالإضافة إلى فعاليات ثقافية ورياضية، وفي إطار المؤتمر، تم تنظيم معرض بمشاركة 50 من أكبر الشركات الروسية والجامعات الرائدة ومراكز البحث والتعليم والمؤسسات الحكومية والعامة.وصرح وزير التعليم والعلوم الروسي، فاليري فالكوف، في منتدى "بريكس" للعلماء الشباب، الذي تم تنظيمه ضمن جزء من المؤتمر في سيريوس، أن المتخصصين الشباب يحصلون على فرصة للقاء ممثلين عالميين للصناعة.يُعقد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في إقليم سيريوس الفيدرالي كجزء من عقد العلوم والتكنولوجيا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم، وقد جمع المؤتمر هذا العام 7 آلاف مشارك من 40 دولة.وأصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي.بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشبابعلماء يبتكرون أصعب متاهة في العالم... صور
https://sarabic.ae/20241125/سبوتنيك-وريا-نوفوستي-شركاء-إعلاميون-للمؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095171092.html
https://sarabic.ae/20241120/أكثر-من-170-باحثا-يشاركون-في-المنتدى-التاسع-للعلماء-الشباب-من-دول-بريكس-في-روسيا-1095013225.html
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افتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا

13:05 GMT 27.11.2024
© Sputnik . Фотохост Конгресса молодых учёных / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا
المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Фотохост Конгресса молодых учёных
/
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تابعنا عبر
افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.
ويتضمن جدول الأعمال جلسات وموائد مستديرة بالإضافة إلى فعاليات ثقافية ورياضية، وفي إطار المؤتمر، تم تنظيم معرض بمشاركة 50 من أكبر الشركات الروسية والجامعات الرائدة ومراكز البحث والتعليم والمؤسسات الحكومية والعامة.

وتنقسم منطقة المعرض إلى مجالات مواضيعية، "زقاق الأولويات العلمية والتكنولوجية"، "آفاق المبادرات العلمية"، "منطقة بريكس"، وهناك معارض أخرى، وتم إنشاء صالة علمية في الموقع.

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"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
25 نوفمبر, 14:16 GMT
وصرح وزير التعليم والعلوم الروسي، فاليري فالكوف، في منتدى "بريكس" للعلماء الشباب، الذي تم تنظيمه ضمن جزء من المؤتمر في سيريوس، أن المتخصصين الشباب يحصلون على فرصة للقاء ممثلين عالميين للصناعة.

وشجع العلماء الشباب على التفاعل بنشاط مع الخبراء والزملاء، الأمر الذي، في رأيه، سيساعد في بدء مشاريع تكنولوجية مشتركة في المستقبل.

يُعقد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في إقليم سيريوس الفيدرالي كجزء من عقد العلوم والتكنولوجيا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم، وقد جمع المؤتمر هذا العام 7 آلاف مشارك من 40 دولة.
وأصبحت الوكالة الدولية للأنباء والإذاعة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للؤتمر الرابع للعلماء الشباب الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي.
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بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا والوكالة الرسمية المضيفة لصور المؤتمر، الذي يشهد مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم.

ويعد مؤتمر العلماء الشباب، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدثا سنويا يجمع الأنشطة العلمية والتكنولوجية في روسيا لعام 2024.

ويجمع المؤتمر في هذا العام، أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، ويتضمن البرنامج أكثر من 170 حدثا تجاريا وثقافيا ورياضيا.
الجدير بالذكر، أن التقارير التي أعدها المصورون الصحفيون التابعون للوكالة ستكون متاحة للتنزيل مجانًا وبدقة عالية باللغتين الروسية والإنجليزية لجميع المشاركين في المؤتمر وممثلي وسائل الإعلام، التي ستنشر على الرابط الموجود ضمن التضمين.
شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشباب
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