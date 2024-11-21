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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بمشاركة عربية... 170 فعالية ومشاركين من 40 دولة بالمؤتمر الـ4 للعلماء الشباب في روسيا
بمشاركة عربية... 170 فعالية ومشاركين من 40 دولة بالمؤتمر الـ4 للعلماء الشباب في روسيا
سبوتنيك عربي
يتضمن برنامج المؤتمر الرابع للعلماء الشباب أكثر من 170 فعالية وحدثا، منها جلسات عمل، ومناقشات، ومحاضرات، ودروس متخصصة، وبطولة برمجة. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T16:44+0000
2024-11-21T16:44+0000
روسيا
العلماء
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وسيجمع المؤتمر الرابع أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، وهي البرازيل، الصين، بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، إيران، مصر، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، بلغاريا، ألمانيا، صربيا، فنلندا، فرنسا، سويسرا وغيرها.ونشر برنامج عمل موسع على موقع الحدث، حيث تتمحور المناقشات حول البحث عن إجابات للتحديات الكبرى، وتنفيذ أولويات التنمية العلمية والتكنولوجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتفاعل العلمي الدولي مع دول بريكس.وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي: "لقد أصبح برنامج المؤتمر الرابع هذا العام أكثر كثافة، على مدى ثلاثة أيام سيكون هناك أكثر من 170 حدثًا من شأنه أن يسمح لنا بالنظر في تطوير العلوم والتعاون العلمي الدولي من زوايا مختلفة. إن تنوع المواضيع سيسمح لنا بإلقاء نظرة أعمق على المجالات العلمية الفردية والمهن وجوانب عمل وإدارة الصناعة العلمية، وبالتالي تطوير تدابير أكثر استهدافًا لدعم العلوم في السنوات المقبلة من عقد العلوم والتكنولوجيا".وتابع سيكيرينسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تم إثراء جدول الأعمال الدولي للمؤتمر بشكل كبير بفضل مشاركة الضيوف من دول "بريكس" - المشاركين في منتدى العلماء الشباب من دول بريكس ومسابقة المبتكرين الشباب من دول بريكس. لقد تم إنشاء أساس جدي لتطوير الحوار العلمي الدولي داخل دول بريكس، وسنرى في العام المقبل نتائج جديدة لهذا العمل".ويتضمن برنامج أعمال المؤتمرالرابع للعلماء الشباب مناقشات في أربعة مجالات رئيسية:ويتضمن مسار البرنامج "التحديات الكبرى وأولويات التطور العلمي والتكنولوجي" جلسات مخصصة لتطوير التقنيات الشبيهة بالطبيعة وتشكيل الاقتصاد الحيوي واستكشاف الفضاء وتطوير العلوم الأساسية وتحويل إنجازاتها إلى منتجات تكنولوجية، وخلال جلسة "المواد الجديدة والكيمياء: العنصر الأكثر أهمية لضمان الريادة التكنولوجية لروسيا"، ستتم مناقشة التدابير في إطار المشروع الوطني الجديد "المواد والكيمياء الجديدة" حول إنشاء مواد وتقنيات جيل جديد لدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة.وسيشارك العلماء الشباب رؤيتهم حول كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا على المسرح العالمي، وكيفية ضمان الاندماج في مختلف مجالات الحياة باستخدام الأساليب العلمية.وسيتم تنظيم اتجاه برنامج "علم بلا حدود: تبادل المبادئ وتوحيد العقول" بمشاركة ضيوف منتدى العلماء الشباب من دول "بريكس".وسيتم خلال المناقشات مناقشة مختلف جوانب التعاون العلمي الدولي، وستكون هناك مناقشة بعنوان "مشاركة المبادئ وتوحيد العقول: كيف يمكن للعلماء العمل معًا؟"، مخصصة لإنشاء فرق بحث دولية فعالة تتمتع بمستوى عالٍ من التعاون يمكنها توفير مزايا تنافسية وقيادة في تحقيق النتائج العلمية والتكنولوجية.وفي السياق ذاته، فإن مسار "موارد التنمية: الناس، الأفكار، البنية التحتية" سيتحدث عن تطوير الكوادر العلمية، وستتعلق المناقشات بالمهن العلمية الفردية والهندسة والرياضيات وتعليم تكنولوجيا المعلومات والتدريب في قطاع البيئة.وسيتم تخصيص عدد من المناقشات لآليات تمويل المشاريع العلمية، نظام الدولة لدعم البحث والتطوير، وبرامج المنح الإقليمية، والدعم الموجه لمشاريع الصناعة ومراكز البحوث.وكجزء من المسار، سيقدمون أيضًا تقرير خبراء بعنوان "الموظفون العلميون الروس: الاتجاهات والمشاكل والآفاق"، مخصص لتكوين جيل جديد من الباحثين في إطار المشروع الوطني "الموظفون"، ويهدف المشروع الوطني إلى مزامنة احتياجات الاقتصاد وتدريب الكوادر العلمية لتعزيز السيادة التكنولوجية للبلاد.وسيتم عقد الجلسات عقب نتائج الأحداث للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب في منطقة مورمانسك وجمهورية داغستان وفي إقليم سيريوس الفيدرالي.وستركز مجموعة كبيرة من المناقشات على التدابير الرامية إلى تعميم العلوم، من خلال البوب ​​العلمي والخيال العلمي، والعروض والبرامج العلمية، والسياحة العلمية الشعبية، والملاعب العلمية.كما سيتحدثون عن تعزيز المحتوى الفكري في وسائل الإعلام، وسبل التنافس مع أشكال الترفيه، والصورة الإعلامية للعالم واستخدام التكنولوجيا العالية في صناعة الإعلام والسينما.وسيتضمن برنامج المؤتمر الرابع فعاليات الصالة العلمية، واجتماعات مع العلماء البارزين وممثلي الأعمال والمدرسة التقليدية لمؤسسة العلوم الروسية، وفعاليات البرامج الثقافية والرياضية.وفي معرض التقنيات الروسية الحديثة، سيتعرف المشاركون في المؤتمر على الإنجازات والتطورات العلمية لأكبر 50 شركة روسية وجامعات رائدة ومراكز بحثية وتعليمية ومؤسسات حكومية وعامة.كيسيلوف: الالتزام بالسلام والقيم التقليدية تجمع دول "بريكس" رواية عربية تثير جدلا... نشرت مأساة شابة دون إذنها
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روسيا, العلماء
روسيا, العلماء

بمشاركة عربية... 170 فعالية ومشاركين من 40 دولة بالمؤتمر الـ4 للعلماء الشباب في روسيا

16:44 GMT 21.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة موسكو، روسيا يونيو 2020
مدينة موسكو، روسيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يتضمن برنامج المؤتمر الرابع للعلماء الشباب أكثر من 170 فعالية وحدثا، منها جلسات عمل، ومناقشات، ومحاضرات، ودروس متخصصة، وبطولة برمجة.
وسيجمع المؤتمر الرابع أكثر من 7000 مشارك من نحو 40 دولة، وهي البرازيل، الصين، بيلاروسيا، الهند، كازاخستان، إيران، مصر، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، بلغاريا، ألمانيا، صربيا، فنلندا، فرنسا، سويسرا وغيرها.

ويشارك في المناقشات والجلسات كبار العلماء والشخصيات الحكومية والعامة ورؤساء المنظمات التعليمية والعلمية ورؤساء الشركات الحكومية والصحفيين وبالإضافة إلى مشاركين في منتدى العلماء الشباب من دول "بريكس".

ونشر برنامج عمل موسع على موقع الحدث، حيث تتمحور المناقشات حول البحث عن إجابات للتحديات الكبرى، وتنفيذ أولويات التنمية العلمية والتكنولوجية لتحقيق الأهداف الوطنية، والتفاعل العلمي الدولي مع دول بريكس.
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وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي: "لقد أصبح برنامج المؤتمر الرابع هذا العام أكثر كثافة، على مدى ثلاثة أيام سيكون هناك أكثر من 170 حدثًا من شأنه أن يسمح لنا بالنظر في تطوير العلوم والتعاون العلمي الدولي من زوايا مختلفة. إن تنوع المواضيع سيسمح لنا بإلقاء نظرة أعمق على المجالات العلمية الفردية والمهن وجوانب عمل وإدارة الصناعة العلمية، وبالتالي تطوير تدابير أكثر استهدافًا لدعم العلوم في السنوات المقبلة من عقد العلوم والتكنولوجيا".

وبدوره، قال نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا، دينيس سيكيرينسكي: "لقد أصبح مؤتمر العلماء الشباب مكانًا تقليديًا لتلخيص النتائج العلمية والتكنولوجية لهذا العام. جدول الأعمال هذا العام مزدحم بشكل خاص. يتم تحديده من خلال التغييرات الداخلية؛ تم هذا العام تحديث الإستراتيجية والاتجاهات ذات الأولوية للتنمية العلمية والتكنولوجية، وتم صياغة الأهداف الوطنية".

وتابع سيكيرينسكي: "بالإضافة إلى ذلك، تم إثراء جدول الأعمال الدولي للمؤتمر بشكل كبير بفضل مشاركة الضيوف من دول "بريكس" - المشاركين في منتدى العلماء الشباب من دول بريكس ومسابقة المبتكرين الشباب من دول بريكس. لقد تم إنشاء أساس جدي لتطوير الحوار العلمي الدولي داخل دول بريكس، وسنرى في العام المقبل نتائج جديدة لهذا العمل".

ويتضمن برنامج أعمال المؤتمرالرابع للعلماء الشباب مناقشات في أربعة مجالات رئيسية:

"التحديات الكبرى وأولويات التطور العلمي والتكنولوجي".
"العلم بلا حدود: تبادل المبادئ وتوحيد العقول".
"موارد التنمية: الأشخاص، الأفكار، البنية التحتية".
"مبادرات عقد العلوم والتكنولوجيا في روسيا".
ويتضمن مسار البرنامج "التحديات الكبرى وأولويات التطور العلمي والتكنولوجي" جلسات مخصصة لتطوير التقنيات الشبيهة بالطبيعة وتشكيل الاقتصاد الحيوي واستكشاف الفضاء وتطوير العلوم الأساسية وتحويل إنجازاتها إلى منتجات تكنولوجية، وخلال جلسة "المواد الجديدة والكيمياء: العنصر الأكثر أهمية لضمان الريادة التكنولوجية لروسيا"، ستتم مناقشة التدابير في إطار المشروع الوطني الجديد "المواد والكيمياء الجديدة" حول إنشاء مواد وتقنيات جيل جديد لدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة.

وسيتم تخصيص عدد من الجلسات لاستخدام تكنولوجيات المعلومات، استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم، وتحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بحالات الطوارئ، والنمذجة الرقمية، وتطوير الاتصالات الكمية، كما سيتم إيلاء الكثير من الاهتمام للتقنيات الطبية، إنشاء أدوية عالية التقنية، وتطوير التقنيات العصبية والحيوية، والطب الشخصي. وسيناقش المسار أيضًا استخدام التكنولوجيا في العلوم الإنسانية.

وسيشارك العلماء الشباب رؤيتهم حول كيفية ضمان الريادة التكنولوجية لروسيا على المسرح العالمي، وكيفية ضمان الاندماج في مختلف مجالات الحياة باستخدام الأساليب العلمية.
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وسيتم تنظيم اتجاه برنامج "علم بلا حدود: تبادل المبادئ وتوحيد العقول" بمشاركة ضيوف منتدى العلماء الشباب من دول "بريكس".
وسيتم خلال المناقشات مناقشة مختلف جوانب التعاون العلمي الدولي، وستكون هناك مناقشة بعنوان "مشاركة المبادئ وتوحيد العقول: كيف يمكن للعلماء العمل معًا؟"، مخصصة لإنشاء فرق بحث دولية فعالة تتمتع بمستوى عالٍ من التعاون يمكنها توفير مزايا تنافسية وقيادة في تحقيق النتائج العلمية والتكنولوجية.

كما سيتم تخصيص المناقشات لجذب الطلاب والعلماء الأجانب إلى الجامعات الروسية وتعزيز دور اللغة الروسية كلغة للتواصل العلمي الدولي. وستناقش الجلسات المخصصة لدور العلم في تشكيل النظام العالمي الجديد، إنشاء منصة إنسانية جديدة لتبادل الآراء والمقترحات لتشكيل جمعيات سياسية جديدة، ودور دول "بريكس" في تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز، وتطوير التعاون متبادل المنفعة بين روسيا والصين في مجال العلوم والتعليم، كما ستكون هناك جلسات مخصصة لتنفيذ المشروعات العلمية بمشاركة الدول الأفريقية ونقل رئاسة "بريكس" إلى البرازيل عام 2025.

وفي السياق ذاته، فإن مسار "موارد التنمية: الناس، الأفكار، البنية التحتية" سيتحدث عن تطوير الكوادر العلمية، وستتعلق المناقشات بالمهن العلمية الفردية والهندسة والرياضيات وتعليم تكنولوجيا المعلومات والتدريب في قطاع البيئة.
وسيتم تخصيص عدد من المناقشات لآليات تمويل المشاريع العلمية، نظام الدولة لدعم البحث والتطوير، وبرامج المنح الإقليمية، والدعم الموجه لمشاريع الصناعة ومراكز البحوث.

وسيتم تخصيص كتلة منفصلة من المناقشات للتعاون بين قطاع الأعمال والعلوم وآليات جلب الابتكارات إلى السوق، تطوير الأعمال التكنولوجية، وعمل مكاتب تصميم الطلاب، والتعاون بين العلماء ورجال الأعمال لتطوير التقنيات الروسية.

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وكجزء من المسار، سيقدمون أيضًا تقرير خبراء بعنوان "الموظفون العلميون الروس: الاتجاهات والمشاكل والآفاق"، مخصص لتكوين جيل جديد من الباحثين في إطار المشروع الوطني "الموظفون"، ويهدف المشروع الوطني إلى مزامنة احتياجات الاقتصاد وتدريب الكوادر العلمية لتعزيز السيادة التكنولوجية للبلاد.

ويلخص مسار "مبادرات عقد العلوم والتكنولوجيا في روسيا" نتائج العام في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى جذب الشباب الموهوبين إلى مجال البحث والتطوير، وإشراك الباحثين والمطورين في حل أهم مشاكل البحث والتطوير، وتنمية المجتمع والبلد، فضلا عن زيادة توافر المعلومات حول إنجازات وآفاق العلوم الروسية لمواطني البلاد.

وسيتم عقد الجلسات عقب نتائج الأحداث للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب في منطقة مورمانسك وجمهورية داغستان وفي إقليم سيريوس الفيدرالي.
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وستركز مجموعة كبيرة من المناقشات على التدابير الرامية إلى تعميم العلوم، من خلال البوب ​​العلمي والخيال العلمي، والعروض والبرامج العلمية، والسياحة العلمية الشعبية، والملاعب العلمية.
كما سيتحدثون عن تعزيز المحتوى الفكري في وسائل الإعلام، وسبل التنافس مع أشكال الترفيه، والصورة الإعلامية للعالم واستخدام التكنولوجيا العالية في صناعة الإعلام والسينما.

في المركز الرقمي لـ "NRNU MEPhI - Rosatom" في موقع الحدث، سيتم عقد محاضرات بتنسيق البرنامج المفتوح لمؤتمر العلماء الشباب، وستكون هناك محاضرات حول التبادل الدولي في العلوم الزراعية والتقنيات المعرفية والابتكارات في هذا المجال الطب النووي وتقنيات الموائع الدقيقة وغيرها.

وسيتضمن برنامج المؤتمر الرابع فعاليات الصالة العلمية، واجتماعات مع العلماء البارزين وممثلي الأعمال والمدرسة التقليدية لمؤسسة العلوم الروسية، وفعاليات البرامج الثقافية والرياضية.
وفي معرض التقنيات الروسية الحديثة، سيتعرف المشاركون في المؤتمر على الإنجازات والتطورات العلمية لأكبر 50 شركة روسية وجامعات رائدة ومراكز بحثية وتعليمية ومؤسسات حكومية وعامة.
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