https://sarabic.ae/20241201/روسيا-نتائج-مذهلة-وواعدة-للقاح-السرطان-1095362477.html
روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي النقائل السرطانية بعد استخدام لقاح... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T06:39+0000
2024-12-01T06:39+0000
2024-12-01T06:40+0000
مجتمع
علماء روس
روسيا
الصحة
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وقال غينسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "في المرحلة ما قبل السريرية، نرى أن الورم الميلانيني يختفي ببساطة، ولا يختفي الورم نفسه فحسب، بل حتى النقائل. ولا أستبعد أن يتم اختباره حتى على مرضى في المرحلة الرابعة".وفي وقت سابق، قال غينسبورغ إن لقاح السرطان سيتم تخصيصه، أي أنه سيتم تصنيعه لكل مريض على حدة، وسيساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، والذي سيحلل الورم وينتج "المخطط" اللازم للدواء المستقبلي، وسيحصل المتخصصون على اللقاح في غضون أسبوع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.علماء روس يحسنون عملية التشخيص المبكر لسرطان الرحماكتشاف "قناة كالسيوم" جديدة في جسم الإنسان قد يحدث ثورة في علاج الآلام
https://sarabic.ae/20241125/مرتبط-بمرض-السرطان-بوتين-يكشف-عن-إنجاز-علمي-كبير-في-روسيا-1095170108.html
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علماء روس, روسيا, الصحة
روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
06:39 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 06:40 GMT 01.12.2024)
أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي النقائل السرطانية بعد استخدام لقاح السرطان الروسي، وهذا ما أظهرته الدراسات قبل السريرية.
وقال غينسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "في المرحلة ما قبل السريرية، نرى أن الورم الميلانيني يختفي ببساطة، ولا يختفي الورم نفسه فحسب، بل حتى النقائل. ولا أستبعد أن يتم اختباره حتى على مرضى في المرحلة الرابعة".
وأوضح أن من المخطط حاليا البدء في اختبار تأثير الدواء على عدد من أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الرئة والكلى والبنكرياس. وأوضح الخبير أنه لهذا الغرض، من المخطط إشراك معاهد الأورام.
وفي وقت سابق، قال غينسبورغ إن لقاح السرطان سيتم تخصيصه، أي أنه سيتم تصنيعه لكل مريض على حدة، وسيساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، والذي سيحلل الورم وينتج "المخطط" اللازم للدواء المستقبلي، وسيحصل المتخصصون على اللقاح في غضون أسبوع.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.