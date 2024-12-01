روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241201/روسيا-نتائج-مذهلة-وواعدة-للقاح-السرطان-1095362477.html
روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي النقائل السرطانية بعد استخدام لقاح... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T06:39+0000
2024-12-01T06:40+0000
مجتمع
علماء روس
روسيا
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103889/25/1038892594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09dd21be6bbd6fb3e44e64a7060ecb84.jpg
وقال غينسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "في المرحلة ما قبل السريرية، نرى أن الورم الميلانيني يختفي ببساطة، ولا يختفي الورم نفسه فحسب، بل حتى النقائل. ولا أستبعد أن يتم اختباره حتى على مرضى في المرحلة الرابعة".وفي وقت سابق، قال غينسبورغ إن لقاح السرطان سيتم تخصيصه، أي أنه سيتم تصنيعه لكل مريض على حدة، وسيساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، والذي سيحلل الورم وينتج "المخطط" اللازم للدواء المستقبلي، وسيحصل المتخصصون على اللقاح في غضون أسبوع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.علماء روس يحسنون عملية التشخيص المبكر لسرطان الرحماكتشاف "قناة كالسيوم" جديدة في جسم الإنسان قد يحدث ثورة في علاج الآلام
https://sarabic.ae/20241125/مرتبط-بمرض-السرطان-بوتين-يكشف-عن-إنجاز-علمي-كبير-في-روسيا-1095170108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103889/25/1038892594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e4a9956bc9fe0a87bb74b38c9e57832d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علماء روس, روسيا, الصحة
علماء روس, روسيا, الصحة

روسيا... نتائج واعدة للقاح السرطان

06:39 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 06:40 GMT 01.12.2024)
© Sputnik . Kiril Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورتشخيص السرطان
تشخيص السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Kiril Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن الورم الميلانيني، يتلاشى وتختفي النقائل السرطانية بعد استخدام لقاح السرطان الروسي، وهذا ما أظهرته الدراسات قبل السريرية.
وقال غينسبورغ لوكالة "سبوتنيك": "في المرحلة ما قبل السريرية، نرى أن الورم الميلانيني يختفي ببساطة، ولا يختفي الورم نفسه فحسب، بل حتى النقائل. ولا أستبعد أن يتم اختباره حتى على مرضى في المرحلة الرابعة".

وأوضح أن من المخطط حاليا البدء في اختبار تأثير الدواء على عدد من أنواع السرطان الأخرى، مثل سرطان الرئة والكلى والبنكرياس. وأوضح الخبير أنه لهذا الغرض، من المخطط إشراك معاهد الأورام.

وفي وقت سابق، قال غينسبورغ إن لقاح السرطان سيتم تخصيصه، أي أنه سيتم تصنيعه لكل مريض على حدة، وسيساعد الذكاء الاصطناعي في تطويره، والذي سيحلل الورم وينتج "المخطط" اللازم للدواء المستقبلي، وسيحصل المتخصصون على اللقاح في غضون أسبوع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
مرتبط بمرض السرطان... بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا
25 نوفمبر, 13:44 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.
علماء روس يحسنون عملية التشخيص المبكر لسرطان الرحم
اكتشاف "قناة كالسيوم" جديدة في جسم الإنسان قد يحدث ثورة في علاج الآلام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала