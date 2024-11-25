https://sarabic.ae/20241125/مرتبط-بمرض-السرطان-بوتين-يكشف-عن-إنجاز-علمي-كبير-في-روسيا-1095170108.html
مرتبط بمرض السرطان... بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا
مرتبط بمرض السرطان... بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T13:44+0000
2024-11-25T13:44+0000
2024-11-25T13:44+0000
مجتمع
روسيا
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وصرح الرئيس بوتين بذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.وردت سكفورتسوفا بأن الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر، وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".وعلق بوتين، بالقول:"سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.علماء روس يحسنون عملية التشخيص المبكر لسرطان الرحماكتشاف "قناة كالسيوم" جديدة في جسم الإنسان قد يحدث ثورة في علاج الآلام
https://sarabic.ae/20241125/علماء--يكشفون-عن-أمل-جديد-في-علاج-سرطان-المخ-القاتل-1095168914.html
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روسيا
مرتبط بمرض السرطان... بوتين يكشف عن إنجاز علمي كبير في روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.
وصرح الرئيس بوتين بذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.
وخلال الاجتماع، سأل بوتين سكفورتسوفا حول إنشاء لقاح شخصي للسرطان:"كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريبا؟".
وردت سكفورتسوفا بأن الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر، وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".
وعلق بوتين، بالقول:"سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة، أندريه كابرين، عن الانتهاء من الدراسات قبل السريرية للقاح الروسي ضد السرطان.