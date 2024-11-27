https://sarabic.ae/20241127/روساتوم-تكشف-طريقة-تمكنها-من-اكتشاف-نظير-بورون-10-خلال-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-2024-----1095245810.html
"روساتوم" تكشف طريقة تمكنها من اكتشاف نظير "بورون 10" خلال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب 2024
"روساتوم" تكشف طريقة تمكنها من اكتشاف نظير "بورون 10" خلال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب 2024
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة التعاون العلمي والتقني ومديرة المجالات الواعدة في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم"، إيكاترينا شابان، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة بدأت بسرعة في... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T13:21+0000
2024-11-27T13:21+0000
2024-11-27T13:21+0000
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وفي جلسة "مهمة الدولة 2.0 - الكيمياء: من السيادة إلى القيادة التكنولوجية"، ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، دارت المناقشة، حول كيفية ضمان السيادة التكنولوجية لروسيا من خلال تنفيذ مشاريع محددة يتم فيها يتم إدخال نتائج العمل العلمي في الصناعة.وقالت شابان: "سأوضح كيف تم تنفيذ سلسلتنا حرفيًا في وقت قصير جدًا، وهذا هو "بورون 10". الآن نفهم أننا حللنا هذه المشكلة، لقد قطعنا طريقًا قصيرًا جدًا من العلم إلى الإنتاج".وأضافت شابان: "يجب علينا الآن أن نعتقد أننا نحتاج حقاً إلى تدابير الدعم هذه، ونأمل حقاً أن يساعدنا ذلك أيضاً، كما أن استخدام "بورون 10" يكمن وراء ما يسمى العلاج "بالتقاط النيوترونات" للأشكال الحادة من السرطان".ونظرًا لقدرته على امتصاص النيوترونات بقوة، يستخدم نظير "بورون 10" على نطاق واسع في الصناعة النووية كمواد لأنظمة التحكم والحماية للمفاعلات النووية، وكذلك في أنظمة تنظيم إطلاق الحرارة والتبريد الطارئ للمفاعلات، ويستخدم "بورون 10" في إنتاج الرفوف والحاويات لنقل وتخزين الوقود النووي المستهلك.مسؤول لدى "روساتوم" يكشف عن فرصة للتعاون النووي بين روسيا وأفريقيا إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
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روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فيزياء, الفيزياء, تكنولوجيا, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا, أخبار العالم الآن
روساتوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, فيزياء, الفيزياء, تكنولوجيا, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا, أخبار العالم الآن
"روساتوم" تكشف طريقة تمكنها من اكتشاف نظير "بورون 10" خلال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب 2024
أعلنت رئيسة التعاون العلمي والتقني ومديرة المجالات الواعدة في المؤسسة الحكومية الروسية "روساتوم"، إيكاترينا شابان، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة بدأت بسرعة في إنتاج التكنولوجيا المحلية لإنتاج نظير الـ"بورون 10"، وهو أمر مهم للغاية للطاقة النووية والطب النووي.
وفي جلسة "مهمة الدولة 2.0 - الكيمياء: من السيادة إلى القيادة التكنولوجية"، ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، دارت المناقشة، حول كيفية ضمان السيادة التكنولوجية لروسيا من خلال تنفيذ مشاريع محددة يتم فيها يتم إدخال نتائج العمل العلمي في الصناعة.
وقالت شابان: "سأوضح كيف تم تنفيذ سلسلتنا حرفيًا في وقت قصير جدًا، وهذا هو "بورون 10". الآن نفهم أننا حللنا هذه المشكلة، لقد قطعنا طريقًا قصيرًا جدًا من العلم إلى الإنتاج".
ووفقا لها، تمكنت "روساتوم" من إنتاج "بورون 10"، والذي على الرغم من أنه أكثر تكلفة من التقنيات الأخرى، إلا أنه أنظف أيضًا.
وأضافت شابان: "يجب علينا الآن أن نعتقد أننا نحتاج حقاً إلى تدابير الدعم هذه، ونأمل حقاً أن يساعدنا ذلك أيضاً، كما أن استخدام "بورون 10"
يكمن وراء ما يسمى العلاج "بالتقاط النيوترونات" للأشكال الحادة من السرطان".
ونظرًا لقدرته على امتصاص النيوترونات بقوة، يستخدم نظير "بورون 10" على نطاق واسع في الصناعة النووية
كمواد لأنظمة التحكم والحماية للمفاعلات النووية، وكذلك في أنظمة تنظيم إطلاق الحرارة والتبريد الطارئ للمفاعلات، ويستخدم "بورون 10" في إنتاج الرفوف والحاويات لنقل وتخزين الوقود النووي المستهلك.