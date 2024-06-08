https://sarabic.ae/20240608/تركيا-تبحث-مع-روساتوم-الروسية-بناء-12-مفاعلا-نوويا-1089640417.html
تركيا تبحث مع "روساتوم" الروسية بناء 12 مفاعلا نوويا
تركيا تبحث مع "روساتوم" الروسية بناء 12 مفاعلا نوويا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم السبت، أن تركيا تعقد مشاورات مع شركة الطاقة الحكومية الروسية "روساتوم" بشأن بناء 12 مفاعلا... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T12:32+0000
2024-06-08T12:32+0000
2024-06-08T12:32+0000
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوسائل إعلام تركية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأكد أن "أنقرة تخطط للتعاون مع روسيا في مجال الموارد الطبيعية في الفترة المقبلة، إلى جانب تعاونها في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية".وتابع: "بحثت مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بورصة الطاقة والمعادن التي نعتزم إنشاءها وتطويرها في مركز إسطنبول المالي بشأن التنقيب عن المعادن وإنتاجها وتجارتها، وبهذا نأمل أن يصل تعاوننا إلى مستويات أعلى مع الجانب الروسي".وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز عالمي للغاز في تركيا، ويواصل البلدان أعمالهما بهذا الشأن.كما تواصل أنقرة جهودها لإنشاء محطتين للطاقة النووية في ولاية سينوب شمال ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد، إلى جانب محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها روسيا في ولاية مرسين جنوب تركيا.وتجري أنقرة مشاورات مع روسيا والصين بشأن إنشاء المحطتين النوويتين في البلاد.
https://sarabic.ae/20240428/أنقرة-روسيا-أنقذت-تركيا-من-أزمة-الطاقة-1088366686.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, الأخبار, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
أخبار تركيا اليوم, روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, الأخبار, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تركيا تبحث مع "روساتوم" الروسية بناء 12 مفاعلا نوويا
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم السبت، أن تركيا تعقد مشاورات مع شركة الطاقة الحكومية الروسية "روساتوم" بشأن بناء 12 مفاعلا نوويا في البلاد بحلول عام 2050.
أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوسائل إعلام تركية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وقال بيرقدار إن أنقرة "تتشاور مع روساتوم
بشأن تركيب 12 مفاعلاً نووياً لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2050".
وأكد أن "أنقرة تخطط للتعاون مع روسيا في مجال الموارد الطبيعية في الفترة المقبلة، إلى جانب تعاونها في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية".
وتابع: "بحثت مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف بورصة الطاقة والمعادن التي نعتزم إنشاءها وتطويرها في مركز إسطنبول المالي بشأن التنقيب عن المعادن وإنتاجها وتجارتها، وبهذا نأمل أن يصل تعاوننا إلى مستويات أعلى مع الجانب الروسي".
وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز عالمي للغاز في تركيا، ويواصل البلدان أعمالهما بهذا الشأن.
كما تواصل أنقرة جهودها لإنشاء محطتين للطاقة النووية في ولاية سينوب شمال ومنطقة تراقيا شمال غربي البلاد، إلى جانب محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها روسيا
في ولاية مرسين جنوب تركيا.
وتجري أنقرة مشاورات مع روسيا والصين بشأن إنشاء المحطتين النوويتين في البلاد.