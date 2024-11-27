https://sarabic.ae/20241127/المشاركون-في-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-يطرحون-أسئلة-مستقبلية-مهمة-1095266069.html
المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمة
المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمة
سبوتنيك عربي
طرح المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" أسئلة الإجابات عليها مهمة جدًا في المستقبل، وتطوراتها تنطوي على إمكانية تحقيق اختراقات علمية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T19:15+0000
2024-11-27T19:15+0000
2024-11-27T19:16+0000
روسيا
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وتوصلت إحدى المشاركات، البالغة من العمر 14 عامًا، إلى طريقة لمكافحة النفايات البلاستيكية، وهي من خلال إطعامها ليرقات بيضاء خاصة.وناقش المشاركون أيضا القضايا التي تبدو صعبة، ولكنها يمكن أن تؤثر على الجميع.وعلى سبيل المثال، تطرق المشاركون إلى موضوع العلاج الجيني، والذي يستخدم عمليا بطرق مختلفة، يمكنك "إصلاح" جزء تالف من الحمض النووي أو استبداله بنسخة صحية ويجب تسليمها إلى الجسم، كما ظهرت أدوية جديدة عالية التقنية في هذا الفرع من الطب يمكنها محاربة عدد كبير من الأمراض.يذكر أنه افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.شاهد معركة المبرمجين وابدأ مسيرتك المهنية كلاعب شطرنج.. رياضات يشهدها المؤتمر الرابع للعلماء الشبابافتتاح المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا"سبوتنيك" و"ريا نوفوستي" شركاء إعلاميون للمؤتمر الرابع للعلماء الشباب
https://sarabic.ae/20241127/افتتاح-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-في-روسيا-1095246713.html
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روسيا
المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمة
19:15 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 19:16 GMT 27.11.2024)
طرح المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" أسئلة الإجابات عليها مهمة جدًا في المستقبل، وتطوراتها تنطوي على إمكانية تحقيق اختراقات علمية.
وتوصلت إحدى المشاركات، البالغة من العمر 14 عامًا، إلى طريقة لمكافحة النفايات البلاستيكية، وهي من خلال إطعامها ليرقات بيضاء خاصة.
وقالت: "سنقوم بتوسيع نطاق ذلك في أشكال الحاويات البحرية وفي أشكال الغرف بأكملها التي يمكنك رمي البلاستيك فيها ورمي هذه اليرقات ونسيانها لمدة شهر، ولن يكون هناك بلاستيك".
وناقش المشاركون أيضا القضايا التي تبدو صعبة، ولكنها يمكن أن تؤثر على الجميع.
وعلى سبيل المثال، تطرق المشاركون إلى موضوع العلاج الجيني، والذي يستخدم عمليا بطرق مختلفة، يمكنك "إصلاح" جزء تالف من الحمض النووي أو استبداله بنسخة صحية ويجب تسليمها إلى الجسم، كما ظهرت أدوية جديدة عالية التقنية في هذا الفرع من الطب يمكنها محاربة عدد كبير من الأمراض.
وقالت نائبة عميد جامعة موسكو الحكومية باحث رئيسي في المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية، ماريا فورونتسوفا: "اليوم الأدوية التي يتم إطلاقها وتطويرها في إطار التكنولوجيا الحيوية هي أمراض مثل السرطان، والأمراض الموروثة وراثيا. ولكن من حيث المبدأ، أعتقد أن الأمراض الكلاسيكية أو الجماعية، ذات الأهمية الاجتماعية، سوف تتلقى أيضًا مثل هذه الأدوية عاجلاً أم آجلاً.
يذكر أنه افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى
تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.