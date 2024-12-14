https://sarabic.ae/20241214/بوتين-حزب-روسيا-الموحدة-ساهم-في-دعم-المقاتلين-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وعائلاتهم-1095783403.html

بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم

بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن حزب "روسيا الموحدة"، ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T12:30+0000

2024-12-14T12:30+0000

2024-12-14T12:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "لقد ذهب العديد من نواب مجلس الدوما من روسيا الموحدة والقادة الإقليميين والبلديين على مختلف المستويات إلى الجبهة للنضال من أجل الوطن الأم. هذه خطوة شجاعة وجريئة تستحق كل الاحترام".وأضاف: "منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة، يقدم حزب روسيا الموحدة الدعم للمقاتلين، ويقدم مبادرات تشريعية مهمة لإنشاء نظام من الضمانات القانونية والاجتماعية لأبطالنا وعائلاتهم".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، مشيرا إلى أن روسيا تشهد تطورا ونموا اقتصاديا وسط عقوبات غير مسبوقة. وأوضح بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة" أن "الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، وروسيا تتبنى تغييرات على البرنامج الشعبي وميثاق الحزب". وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تتطور والاقتصاد يشهد نموا، رغم العقوبات غير المسبوقة، مشيرا إلى أن الجيش والأسطول والمجمع الصناعي العسكري في البلاد بالإضافة إلى المتطوعين يعملون على مدار الساعة ويجعلون نصر روسيا قريبا.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني الفائت، اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، في موسكو.وقال لافروف في بداية حديثه، إن موضوع الاجتماع يخص مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته في مبنى وزارة الخارجية الروسية حول مفهوم الأمن الجماعي في أوراسيا.

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