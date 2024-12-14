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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241214/بوتين-حزب-روسيا-الموحدة-ساهم-في-دعم-المقاتلين-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وعائلاتهم-1095783403.html
بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم
بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن حزب "روسيا الموحدة"، ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T12:30+0000
2024-12-14T12:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "لقد ذهب العديد من نواب مجلس الدوما من روسيا الموحدة والقادة الإقليميين والبلديين على مختلف المستويات إلى الجبهة للنضال من أجل الوطن الأم. هذه خطوة شجاعة وجريئة تستحق كل الاحترام".وأضاف: "منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة، يقدم حزب روسيا الموحدة الدعم للمقاتلين، ويقدم مبادرات تشريعية مهمة لإنشاء نظام من الضمانات القانونية والاجتماعية لأبطالنا وعائلاتهم".وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، مشيرا إلى أن روسيا تشهد تطورا ونموا اقتصاديا وسط عقوبات غير مسبوقة. وأوضح بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة" أن "الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، وروسيا تتبنى تغييرات على البرنامج الشعبي وميثاق الحزب". وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تتطور والاقتصاد يشهد نموا، رغم العقوبات غير المسبوقة، مشيرا إلى أن الجيش والأسطول والمجمع الصناعي العسكري في البلاد بالإضافة إلى المتطوعين يعملون على مدار الساعة ويجعلون نصر روسيا قريبا.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني الفائت، اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، في موسكو.وقال لافروف في بداية حديثه، إن موضوع الاجتماع يخص مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته في مبنى وزارة الخارجية الروسية حول مفهوم الأمن الجماعي في أوراسيا.
https://sarabic.ae/20241213/سياسي-أوكراني-احتمالات-انضمام-كييف-للناتو-تقترب-من-الصفر-1095772042.html
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روسيا

بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم

12:30 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 12:54 GMT 14.12.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن حزب "روسيا الموحدة"، ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم.
وقال بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "لقد ذهب العديد من نواب مجلس الدوما من روسيا الموحدة والقادة الإقليميين والبلديين على مختلف المستويات إلى الجبهة للنضال من أجل الوطن الأم. هذه خطوة شجاعة وجريئة تستحق كل الاحترام".
وأضاف: "منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة، يقدم حزب روسيا الموحدة الدعم للمقاتلين، ويقدم مبادرات تشريعية مهمة لإنشاء نظام من الضمانات القانونية والاجتماعية لأبطالنا وعائلاتهم".

وأكد بوتين أن "جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في البلاد تدعم بالإجماع كل ما يهدف إلى حماية سكان دونباس ونوفوروسيا، وتوفير ضمانات ثابتة لأمن الوطن لعقود قادمة".

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، مشيرا إلى أن روسيا تشهد تطورا ونموا اقتصاديا وسط عقوبات غير مسبوقة.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 20:03 GMT
وأوضح بوتين، في كلمته خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثاني والعشرين لحزب "روسيا الموحدة" أن "الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الروسي لن تسفر أبدا عن نتائج، وروسيا تتبنى تغييرات على البرنامج الشعبي وميثاق الحزب".
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تتطور والاقتصاد يشهد نموا، رغم العقوبات غير المسبوقة، مشيرا إلى أن الجيش والأسطول والمجمع الصناعي العسكري في البلاد بالإضافة إلى المتطوعين يعملون على مدار الساعة ويجعلون نصر روسيا قريبا.
ووجه بوتين بإيلاء اهتمام خاص بمصابي العملية العسكرية الروسية الخاصة الذين يعانوا من إصابات خطيرة.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني الفائت، اجتماعًا للمجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، في موسكو.
وقال لافروف في بداية حديثه، إن موضوع الاجتماع يخص مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته في مبنى وزارة الخارجية الروسية حول مفهوم الأمن الجماعي في أوراسيا.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
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