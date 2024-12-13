https://sarabic.ae/20241213/سياسي-أوكراني-احتمالات-انضمام-كييف-للناتو-تقترب-من-الصفر-1095772042.html
سياسي أوكراني: احتمالات انضمام كييف للناتو تقترب من الصفر
سياسي أوكراني: احتمالات انضمام كييف للناتو تقترب من الصفر
سبوتنيك عربي
ذكر دميتري رازومكوف، رئيس البرلمان الأوكراني السابق، أن السياسة الخارجية لفلاديمير زيلينسكي، تعمل بسرعة على خفض احتمال انضمام أوكرانيا للناتو إلى الصفر. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T20:03+0000
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وأضاف رازومكوف في لقاء صحفي: "إذا استمرت السياسة الدولية التي نتبعها اليوم، فإن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب أو بشكل عام يقترب بسرعة كبيرة من الصفر، والضمانات التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا من الناتو تقترب أيضًا من الصفر".وأضاف أنه لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع مع دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فهو لم يعد بعد إلى البيت الأبيض وحل مثل هذه القضايا لا يعتمد عليه.
https://sarabic.ae/20241213/نائب-ألماني-يقترح-إرسال-قوات-من-بلاده-إلى-أوكرانيا-1095770917.html
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روسيا
سياسي أوكراني: احتمالات انضمام كييف للناتو تقترب من الصفر
ذكر دميتري رازومكوف، رئيس البرلمان الأوكراني السابق، أن السياسة الخارجية لفلاديمير زيلينسكي، تعمل بسرعة على خفض احتمال انضمام أوكرانيا للناتو إلى الصفر.
وأضاف رازومكوف في لقاء صحفي: "إذا استمرت السياسة الدولية التي نتبعها اليوم، فإن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب أو بشكل عام يقترب بسرعة كبيرة من الصفر، والضمانات التي يمكن أن تحصل عليها أوكرانيا من الناتو تقترب أيضًا من الصفر".
ووفقا له، فإن خطاب زيلينسكي، الذي أثّر على الشركاء الغربيين في بداية الصراع، لم ينجح لفترة طويلة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية، أن زيلينسكي أعلن عن نيته الاتصال بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ومناقشة دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الناتو.
وأضاف أنه لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع مع دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فهو لم يعد بعد إلى البيت الأبيض وحل مثل هذه القضايا لا يعتمد عليه.