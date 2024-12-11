https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشارك-في-الجلسة-العامة-للمؤتمر-الدولي-رحلة-الذكاء-الاصطناعي-2024-1095697317.html
بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مصممة لضمان تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا والتنمية في مجال الإدارة الحكومية ونمو... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:38+0000
2024-12-11T14:38+0000
2024-12-11T15:10+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي: "تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى أن تصبح المورد الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وضمان تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، والتطور النوعي للاقتصاد والقطاعات الاجتماعية، والإدارة الحكومية ، ونمو الابتكار".وأكد الرئيس بوتين أن روسيا يجب أن تكون في طليعة التغيرات التكنولوجية التي تحدث في العالم.وقال: "أود أن أهنئكم على تاريخ مهم، وبالطبع، أشكركم على العمل المشترك، والمثابرة في الترويج لأفكار التقدم، مثل هذه المشاريع والمنتجات والخدمات الضرورية والناجحة، بحيث تكون روسيا في طليعة التغييرات العالمية واسعة النطاق".وأضاف أن التجربة الروسية في التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي تلقى رواجا في مختلف دول العالم وروسيا ستقدم المساعدة للدول في هذا المجال.وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل العمل في مجال الذكاء الاصطناعي مع الدول التي تريد ذلك.وأشار إلى أن التجربة الروسية في التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي مطلوبة في مختلف دول العالم وروسيا ستقدم المساعدة للدول في هذا المجال.ولفت بوتين إلى أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الذكاء الاصطناعي.
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بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي رحلة الذكاء الاصطناعي 2024
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي رحلة الذكاء الاصطناعي 2024
2024-12-11T14:38+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, فلاديمير بوتين, видео
روسيا, فلاديمير بوتين, видео
بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
14:38 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 15:10 GMT 11.12.2024)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مصممة لضمان تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا والتنمية في مجال الإدارة الحكومية ونمو الابتكار.
وقال بوتين خلال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي: "تقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى أن تصبح المورد الأكثر أهمية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وضمان تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، والتطور النوعي للاقتصاد والقطاعات الاجتماعية، والإدارة الحكومية ، ونمو الابتكار".
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا يجب أن تكون في طليعة التغيرات التكنولوجية التي تحدث في العالم.
وقال: "أود أن أهنئكم على تاريخ مهم، وبالطبع، أشكركم على العمل المشترك، والمثابرة في الترويج لأفكار التقدم، مثل هذه المشاريع والمنتجات والخدمات الضرورية والناجحة، بحيث تكون روسيا في طليعة التغييرات العالمية واسعة النطاق".
وأضاف أن التجربة الروسية في التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي تلقى رواجا في مختلف دول العالم وروسيا ستقدم المساعدة للدول في هذا المجال.
وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل العمل في مجال الذكاء الاصطناعي مع الدول التي تريد ذلك.
وأشار إلى أن التجربة الروسية في التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي مطلوبة في مختلف دول العالم وروسيا ستقدم المساعدة للدول في هذا المجال.
ولفت بوتين إلى أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الذكاء الاصطناعي.