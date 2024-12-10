https://sarabic.ae/20241210/بوتين-يدعم-فكرة-إنشاء-منظمة-حقوق-الإنسان-في-إطار-مجموعة-بريكس---1095661671.html

بوتين يدعم فكرة إنشاء منظمة حقوق الإنسان في إطار مجموعة "بريكس"

بوتين يدعم فكرة إنشاء منظمة حقوق الإنسان في إطار مجموعة "بريكس"

سبوتنيك عربي

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، فكرة إنشاء منظمة "بريكس" لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الدولة ستبذل كل ما في وسعها من أجل عملها الفعال. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T13:30+0000

2024-12-10T13:30+0000

2024-12-10T13:30+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095661474_0:0:3511:1975_1920x0_80_0_0_0e5b8f6cfecccf36744fc42131da6cfa.jpg

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لديها كل ما هو ضروري لتحقيق اختراق في المجال التكنولوجي، على الرغم من عقوبات الغرب.وتابع: "يتم إنشاء نظام التعليم العالي، والموظفين الفريدين، وحلول المنصات السيادية التي تتقدم على نظيراتها الأجنبية، والتفضيلات والمزايا لشركات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين لتحقيق ذلك، حتى العقوبات سيئة السمعة، التي اعتمدها خصومنا كوسيلة لاحتواء روسيا، أصبحت في الواقع دافعا".وخلال الاجتماع، طلب عضو مجلس حقوق الإنسان، ألكسندر إيونوف، من الرئيس بوتين دعم مبادرة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في إطار "بريكس".وتابع: "تحت رعاية هذه المنظمة، سيتم تشغيل بوابة متعددة اللغات لرصد حقوق الإنسان، حيث سيتم نشر معلومات موجزة متاحة للجمهور عن التقارير المتعلقة بالامتثال لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة".وبدوره، وافق الرئيس بوتين على هذه الفكرة، وقال:وأشاد بوتين، بمساهمة مجلس حقوق الإنسان الروسي في العمل على تقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم.وقال: "أود أن أثمّن مساعدتكم النشطة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم"، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يعملون بشكل وثيق مع هيئة "الغرفة العامة" والمنظمات التطوعية، ومع مؤسسة المدافعين عن الوطن.وأثنى على نشاط مجلس حقوق الإنسان الروسي، في إبلاغ المجتمع الدولي بجرائم نظام كييف.وفي وقت سابق من اليوم، عقد بوتين اجتماعا تقليديا عبر رابط فيديو مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويأتي توقيت اللقاء ليتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به سنويا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول، حول العالم.

https://sarabic.ae/20241204/بوتين-بريكس-تحاول-إيلاء-الاهتمام-المطلوب-لإنشاء-نظام-الدفع-الرقمي-الموحد-1095483304.html

https://sarabic.ae/20241208/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-تنسقان-بشكل-فعال-السياسات-الخارجية-والدفاعية-وسط-ضغوط-غير-مسبوقة-1095603808.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا