https://sarabic.ae/20241204/بوتين-بريكس-تحاول-إيلاء-الاهتمام-المطلوب-لإنشاء-نظام-الدفع-الرقمي-الموحد-1095483304.html
بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد
بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "بريكس" إيلاء تولي الاهتمام الواجب لإنشاء نظام دفع رقمي موحد، 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T13:54+0000
2024-12-04T13:54+0000
2024-12-04T14:52+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي": "هذا موضوع مهم للغاية ومثير للاهتمام. نحاول مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، أن نولي هذا الاهتمام الواجب، ليس فقط لأن شخصًا ما يخلق بعض المشاكل لنا ولهم".وأكد الرئيس بوتين أن استخدام الولايات المتحدة للدولار كعملة عالمية يجعل الأرباح "تهبط عليها من السماء" وتستغل عبره اقتصادات العالم. وأشار إلى أن إدارة بايدن قوّضت تأثير الدولار على المسرح العالمي بأفعالها، لافتا إلى أن روسيا لم تتخلّ عن الدولار لكن تم دفعها إلى ذلك.وأوضح بوتين أن عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى سوف تتطور ولن يستطيع أحد حظرها بغض النظر عن مصير الدولار.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر استخدام الدولار، تواصل استغلال الاقتصادات العالمية الأخرى لمصلحتها الخاصة.وأكد بوتين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يحتاج إلى مشورة وتوصيات.وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات بين روسيا وألمانيا والتفاهم المتبادل كان دائما جيدا منذ عقود.ولفت إلى أن المشاكل الاقتصادية، التي تواجهها الدول الأوروبية، لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة من روسيا، ولكن أيضاً بتعطيل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية. وقال بوتين: "يمر الاقتصاد الأوروبي بأوقات عصيبة، ويلعب قطع العلاقات مع روسيا، بالطبع، دورًا خطيرًا. ليس فقط لأن الألمان والأوروبيين الآخرين فقدوا الفرصة للحصول على موارد طاقة روسية مستقرة بأسعار معقولة، ولكن أيضا لأسباب أخرى".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس بوتين، أن روسيا تعمل على تطوير علاقاتها مع الصين بعيدا عن الأحداث بشأن أوكرانيا، لأن هذا البلد شريك تجاري واقتصادي منذ فترة طويلة. وأشار إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع إنتاج السيارات لم يبدأ بالأمس وهذا لا علاقة له بمغادرة الشركات المصنعة الأوروبية.وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية-الاقتصادية بين روسيا وإيران مستقرة وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد.وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تتصرف بعدوانية في الشرق الأوسط وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد في المنطقة.ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.
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https://sarabic.ae/20241130/بوتين-يوقع-على-قانون-الميزانية-الفيدرالية-للأعوام-2025-2027-1095359854.html
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو
2024-12-04T13:54+0000
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روسيا
بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد
13:54 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 14:52 GMT 04.12.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "بريكس" إيلاء تولي الاهتمام الواجب لإنشاء نظام دفع رقمي موحد،
وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي": "هذا موضوع مهم للغاية ومثير للاهتمام. نحاول مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، أن نولي هذا الاهتمام الواجب، ليس فقط لأن شخصًا ما يخلق بعض المشاكل لنا ولهم".
مشاكل المدفوعات خطيرة، وهي تعيقنا إلى حد ما، ولكن أيضًا، والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي يتطور، عدد الشركاء آخذ في الازدياد، والجميع لا يريد فقط طرقًا آمنة للتواصل الاقتصادي والمدفوعات، لكن الجميع يريد الوسائل الحديثة للحسابات.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن استخدام الولايات المتحدة للدولار كعملة عالمية يجعل الأرباح "تهبط عليها من السماء" وتستغل عبره اقتصادات العالم.
استخدام الدولار كعملة عالمية يجلب للولايات المتحدة أموالاً غير مكتسبة بكميات كبيرة، ووفقًا لخبرائنا، في مكان ما خلال السنوات العشر الماضية، تقريبًا، حصلوا على 10 تريليون دولار من السماء.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أن إدارة بايدن قوّضت تأثير الدولار على المسرح العالمي بأفعالها، لافتا إلى أن روسيا لم تتخلّ عن الدولار لكن تم دفعها إلى ذلك.
وأوضح بوتين أن عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى سوف تتطور ولن يستطيع أحد حظرها بغض النظر عن مصير الدولار.
وقال: "على سبيل المثال هنا، من يمكنه أن يحظر البيتكوين؟، لا أحد. ومن يستطيع منع استخدام طرق دفع أخرى؟، لا أحد. لأن كلها تقنيات جديدة ومهما كان وضع الدولار، فإن هذه التقنيات سوف تتطور بطريقة أو بأخرى. لأن الجميع سيسعى جاهدا إلى تقليل التكاليف وزيادة الموثوقية".
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر استخدام الدولار، تواصل استغلال الاقتصادات العالمية الأخرى لمصلحتها الخاصة.
في الواقع، على حساب الدولار تواصل الولايات المتحدة الأمريكية استغلال اقتصادات العالم الأخرى لمصلحتها الخاصة، قليل من الناس يفكرون في هذا الأمر، لكنها حقيقة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يحتاج إلى مشورة وتوصيات.
وقال: "السيد ترامب رجل لا يحتاج إلى مشورة وتوصيات".
وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات بين روسيا وألمانيا والتفاهم المتبادل كان دائما جيدا منذ عقود.
الآن كل شيء من الشرق أفضل من الغرب، أنظروا إلى الظروف التي يتم تهيئتها للاقتصاد الألماني هنا في روسيا، و(تلك التي) من جانب حلفائكم وشركائكم التقليديين (في الغرب). الآن نتحدث فقط عن بيئة الأعمال. لكن أبوابنا مفتوحة دائماً. كانت لدينا دائماً علاقات جيدة جداً مع ألمانيا منذ عقود، وكنا نفهم بعضنا بعض جيداً".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت إلى أن المشاكل الاقتصادية، التي تواجهها الدول الأوروبية، لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة من روسيا، ولكن أيضاً بتعطيل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية.
وقال بوتين: "يمر الاقتصاد الأوروبي بأوقات عصيبة، ويلعب قطع العلاقات مع روسيا، بالطبع، دورًا خطيرًا. ليس فقط لأن الألمان والأوروبيين الآخرين فقدوا الفرصة للحصول على موارد طاقة روسية مستقرة بأسعار معقولة، ولكن أيضا لأسباب أخرى".
بالتالي، من المستحيل بيع منتوجاتهم في سوقنا، ومن المستحيل توفير المكونات لتلك الشركات التي أنشأها مستثمرون أوروبيون سابقًا في بلدنا، ومن المستحيل استخدام الطرق اللوجستية التي جلبت أيضًا ربحًا معينًا، ومن المستحيل استخدام العملة الأوروبية اليورو في التسويات.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس بوتين، أن روسيا تعمل على تطوير علاقاتها مع الصين بعيدا عن الأحداث بشأن أوكرانيا، لأن هذا البلد شريك تجاري واقتصادي منذ فترة طويلة.
كل ما يحدث في مجال الأمن والسياسة يحفز التغييرات الهيكلية في العلاقات التي تتطور في العالم، عندما أسمع أن روسيا اتجهت نحو الشرق، نحو الجنوب العالمي، فإني (أقول) لم تتجه روسيا الآن نحو الجنوب والشرق العالميين. فمنذ فترة طويلة، روسيا تقوم بهذا منذ عام 2000، مع مراعاة اتجاهات التنمية العالمية، وتطوير الاقتصاد العالمي بهدوء، خطوة بخطوة، ولكننا نفعل ذلك منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، علاقاتنا مع الصين تتطور بغض النظر عن الأحداث التي تجري على المسار الأوكراني، لقد أصبحت الصين منذ فترة طويلة أكبر شريك تجاري واقتصادي لنا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع إنتاج السيارات لم يبدأ بالأمس وهذا لا علاقة له بمغادرة الشركات المصنعة الأوروبية.
وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية-الاقتصادية بين روسيا وإيران مستقرة وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد.
نأمل أن يتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني إلى البلاد.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تتصرف بعدوانية في الشرق الأوسط وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد في المنطقة.
تعمل الولايات المتحدة بنشاط وبقوة كبيرة في الشرق الأوسط، وهذا يسبب رد فعل من قوى المقاومة في هذه المنطقة، ويعاني الاقتصاد، وتعاني الطرق اللوجستية، وبدأ العديد من شركات شحن البضائع في إرسال سفنهم عبر أفريقيا، وما إلى ذلك.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.
ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.