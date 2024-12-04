https://sarabic.ae/20241204/بوتين-بريكس-تحاول-إيلاء-الاهتمام-المطلوب-لإنشاء-نظام-الدفع-الرقمي-الموحد-1095483304.html

بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد

بوتين: "بريكس" تحاول إيلاء الاهتمام المطلوب لإنشاء نظام الدفع الرقمي الموحد

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مجموعة "بريكس" إيلاء تولي الاهتمام الواجب لإنشاء نظام دفع رقمي موحد، 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T13:54+0000

2024-12-04T13:54+0000

2024-12-04T14:52+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي": "هذا موضوع مهم للغاية ومثير للاهتمام. نحاول مع زملائنا في مجموعة "بريكس"، أن نولي هذا الاهتمام الواجب، ليس فقط لأن شخصًا ما يخلق بعض المشاكل لنا ولهم".وأكد الرئيس بوتين أن استخدام الولايات المتحدة للدولار كعملة عالمية يجعل الأرباح "تهبط عليها من السماء" وتستغل عبره اقتصادات العالم. وأشار إلى أن إدارة بايدن قوّضت تأثير الدولار على المسرح العالمي بأفعالها، لافتا إلى أن روسيا لم تتخلّ عن الدولار لكن تم دفعها إلى ذلك.وأوضح بوتين أن عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى سوف تتطور ولن يستطيع أحد حظرها بغض النظر عن مصير الدولار.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عبر استخدام الدولار، تواصل استغلال الاقتصادات العالمية الأخرى لمصلحتها الخاصة.وأكد بوتين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يحتاج إلى مشورة وتوصيات.وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات بين روسيا وألمانيا والتفاهم المتبادل كان دائما جيدا منذ عقود.ولفت إلى أن المشاكل الاقتصادية، التي تواجهها الدول الأوروبية، لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة من روسيا، ولكن أيضاً بتعطيل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية. وقال بوتين: "يمر الاقتصاد الأوروبي بأوقات عصيبة، ويلعب قطع العلاقات مع روسيا، بالطبع، دورًا خطيرًا. ليس فقط لأن الألمان والأوروبيين الآخرين فقدوا الفرصة للحصول على موارد طاقة روسية مستقرة بأسعار معقولة، ولكن أيضا لأسباب أخرى".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس بوتين، أن روسيا تعمل على تطوير علاقاتها مع الصين بعيدا عن الأحداث بشأن أوكرانيا، لأن هذا البلد شريك تجاري واقتصادي منذ فترة طويلة. وأشار إلى أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع إنتاج السيارات لم يبدأ بالأمس وهذا لا علاقة له بمغادرة الشركات المصنعة الأوروبية.وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات التجارية-الاقتصادية بين روسيا وإيران مستقرة وحجم التبادل التجاري آخذ في الازدياد.وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تتصرف بعدوانية في الشرق الأوسط وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد في المنطقة.ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو 2024-12-04T13:54+0000 true PT150M43S

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