https://sarabic.ae/20241128/بوتين-روسيا-منفتحة-على-الشراكة-الدولية-في-مجال-العلوم---1095297527.html
بوتين: روسيا منفتحة على الشراكة الدولية في مجال العلوم
بوتين: روسيا منفتحة على الشراكة الدولية في مجال العلوم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة دائما على شراكة دولية بناءة ومتساوية ومتبادلة المنفعة في مجال العلوم. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T15:37+0000
2024-11-28T15:37+0000
2024-11-28T15:37+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال بوتين في تحيته المرسلة للمشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب: "أود أن أؤكد أن روسيا منفتحة دائمًا على شراكة دولية بناءة ومتساوية حقًا ومتبادلة المنفعة في المجال العلمي".وجاء في التحية التي أرسلها الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الجمع بين جهود البلدان المختلفة في بناء سلاسل متكاملة - من التعليم والتدريب إلى الإنتاج الصناعي - فإن المشاركة النشطة لقطاع الأعمال في هذه العمليات ستسمح لنا بتحقيق نتائج مهمة بسرعة في تطوير العلوم، وتعزيز التكنولوجيا والصناعية السيادة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات العصر".وأعرب بوتين عن ثقته في أن المناقشات في المؤتمر ستكون هادفة وبناءة، وأن المقترحات والمبادرات المطروحة ستحظى بالتنفيذ العملي وستساعد في إحياء الأفكار الرائعة لفرق البحث الشابة من روسيا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241128/خبير-روسي-أوروبا-تنهار-دون-العلماء-الروس-1095296656.html
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روسيا, مجموعة بريكس
بوتين: روسيا منفتحة على الشراكة الدولية في مجال العلوم
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة دائما على شراكة دولية بناءة ومتساوية ومتبادلة المنفعة في مجال العلوم.
وقال بوتين في تحيته المرسلة للمشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب: "أود أن أؤكد أن روسيا منفتحة دائمًا على شراكة دولية بناءة ومتساوية حقًا ومتبادلة المنفعة في المجال العلمي".
وجاء في التحية التي أرسلها الرئيس الروسي، أنه "من الواضح أن الجمع بين جهود البلدان المختلفة في بناء سلاسل متكاملة - من التعليم والتدريب إلى الإنتاج الصناعي - فإن المشاركة النشطة لقطاع الأعمال في هذه العمليات ستسمح لنا بتحقيق نتائج مهمة بسرعة في تطوير العلوم، وتعزيز التكنولوجيا والصناعية السيادة، والاستجابة بشكل أكثر فعالية لتحديات العصر".
واجتمع المهندسون والمخترعون المحليون والأجانب وممثلو العلوم الأساسية والتطبيقية ورجال الأعمال بالإضافة إلى رؤساء الإدارات ذات الصلة وشركات الدولة في إقليم سيريوس الفيدرالي لمناقشة الإنجازات الرئيسية للعام الماضي وتحديد أولويات المستقبل، بما في ذلك وأشار بوتين إلى مشاريع وبرامج بحثية وابتكارية مشتركة جديدة.
ويهدف هذا الحدث إلى المساعدة في زيادة دور "بريكس" على المستوى العالمي، وأضاف الرئيس الروسي: "الحوار العلمي في سياق النظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب وحجم المعرفة المتزايد بسرعة".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المناقشات في المؤتمر ستكون هادفة وبناءة، وأن المقترحات والمبادرات المطروحة ستحظى بالتنفيذ العملي وستساعد في إحياء الأفكار الرائعة لفرق البحث الشابة من روسيا ودول أخرى.