https://sarabic.ae/20241128/خبير-روسي-أوروبا-تنهار-دون-العلماء-الروس-1095296656.html
خبير روسي: أوروبا "تنهار" دون العلماء الروس
خبير روسي: أوروبا "تنهار" دون العلماء الروس
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الوطني لمعهد الفكر "كورتاتوفسكي"، ميخائيل كوفالتشوك، أن "أوروبا كلها "تنهار" بعيدًا عن العلماء الروس الذين تحظر عليهم المشاريع المشتركة". 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T15:06+0000
2024-11-28T15:06+0000
2024-11-28T15:06+0000
روسيا
العالم
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وقال كوفالتشوك في الجلسة العامة لـ"المؤتمر الرابع للعلماء الشباب"، إن البرنامج العلمي لأوروبا في وقت ما تم إنشاؤه عمليا بفضل مساهمة روسيا.وأكد: "سترون كيف ينهار الأمر الآن بعد أن تم طردنا من هناك، دعوني أقول هذا".وطرح المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" أسئلة الإجابات عليها مهمة جدًا في المستقبل، وتطوراتها تنطوي على إمكانية تحقيق اختراقات علمية.يذكر أنه افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، يوم أمس الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.
https://sarabic.ae/20241127/المشاركون-في-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب-يطرحون-أسئلة-مستقبلية-مهمة-1095266069.html
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روسيا, العالم
خبير روسي: أوروبا "تنهار" دون العلماء الروس
صرح الرئيس الوطني لمعهد الفكر "كورتاتوفسكي"، ميخائيل كوفالتشوك، أن "أوروبا كلها "تنهار" بعيدًا عن العلماء الروس الذين تحظر عليهم المشاريع المشتركة".
وقال كوفالتشوك في الجلسة العامة لـ"المؤتمر الرابع للعلماء الشباب"، إن البرنامج العلمي لأوروبا في وقت ما تم إنشاؤه عمليا بفضل مساهمة روسيا.
وأكد: "سترون كيف ينهار الأمر الآن بعد أن تم طردنا من هناك، دعوني أقول هذا".
وطرح المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" أسئلة الإجابات عليها مهمة جدًا في المستقبل، وتطوراتها تنطوي على إمكانية تحقيق اختراقات علمية.
وتوصلت إحدى المشاركات، البالغة من العمر 14 عامًا، إلى طريقة لمكافحة النفايات البلاستيكية، وهي من خلال إطعامها ليرقات بيضاء خاصة.
يذكر أنه افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، يوم أمس الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى
تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.