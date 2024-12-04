https://sarabic.ae/20241204/بوتين-يلقي-كلمة-خلال-منتدى-روسيا-تنادي--1095470384.html
بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
سبوتنيك عربي
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي". 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T12:34+0000
2024-12-04T12:34+0000
2024-12-04T13:32+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد الرئيس بوتين خلال المنتدى أن عددا من الدول أثبتت أنها شريك غير موثوق في عام 2022، بتدميرها العلاقات التجارية وسلاسل الإنتاج واللوجستيات مع روسيا، وعلاقات التعاون التي تطورت على مدى عقود.وأضاف بوتين أن روسيا تعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء الواعدين.وأكد أن الاقتصاد الروسي لم يتحول فحسب، بل أظهر أيضاً تغييرات هيكلية.وأضاف: "النمو الاقتصادي له تأثير إيجابي على نظام الميزانية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير، إلى تشرين الأول/أكتوبر، من هذا العام، تبين أن فائض الميزانية الموحدة للبلاد والأموال من خارج الميزانية يبلغ نحو 2.5 تريليون روبل نحو (25 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات أقل من 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع مستوى عام 2021، وهذا يشير إلى أن الحكومة والبنك المركزي يتبعان سياسة متوازنة للغاية".وأوضح الرئيس بوتين أن بعض البلدان، أرادت إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بما في ذلك في الاقتصاد، لكن هذه الخطط منيت بالفشل.وأكد الرئيس بوتين أنه يجب استخدام جميع أدوات السياسة الاقتصادية بحكمة ودون مبالغة في مكافحة التضخم.وأضاف بوتين أنه "يجب تجنب الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك مخاطر زيادة فجوة الدخل بين المواطنين وتقليص القاعدة الإيرادية للأقاليم الروسية".وأكد بوتين أن البطالة في روسيا انخفضت إلى مستوى قياسي مقارنة بالعديد من الدول الغربية.وأشار إلى أن صناعة السيارات الروسية وتقنياتها تنمو بوتيرة أسرع.ولفت بوتين إلى أن الاستثمارات في روسيا تنمو للعام الثالث على التوالي رغم كل المشاكل التي يحاولون خلقها لنا من الخارج.وأوعز الرئيس بوتين لمجلس الوزراء بإزالة العقبات المفرطة التي تحد من عمل الشركات الروسية.ودعا بوتين المستثمرين من الدول الصديقة إلى سوق الأوراق المالية الروسية.وأشار الرئيس بوتين إلى أن العديد من الشركات الغربية لم تغادر السوق الروسية رغم الضغوط السياسية ونحن لم نطرد أحدا ولم نضغط على أي أحد في سوقنا.وأكد أن الاقتصاد الأوروبي يمر بأوقات عصيبة وقطع العلاقات مع روسيا يلعب دورًا مهمًا في ذلك، موضحا أن مشاكل الاقتصادات الأوروبية لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة الروسية بل وبتعطل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية.ولفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أوروبا كحليف من حيث ملف الطاقة.وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تهيئ ظروفا خاصة للشركات الغربية التي ترغب بالعودة إلى سوقها لكنها لن تمنعها.ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو
2024-12-04T12:34+0000
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روسيا, اقتصاد
بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو
12:34 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 04.12.2024)
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي".
وأكد الرئيس بوتين خلال المنتدى أن عددا من الدول أثبتت أنها شريك غير موثوق في عام 2022، بتدميرها العلاقات التجارية وسلاسل الإنتاج واللوجستيات مع روسيا، وعلاقات التعاون التي تطورت على مدى عقود.
كما تعلمون أنه في عام 2022، واجه رجال أعمال وشركات وصناعات بأكملها، تحديات خطيرة بسبب تصرفات البعض، دعنا نقولها بشكل ملطف، دول أو بشكل أكثر دقة، النخب الحاكمة فيها، لقد أثبتت هذه الدول أنهم شركاء غير موثوقين، وقد تعرض العديد من سلاسل الإنتاج وحتى اللوجستيات وعلاقات التعاون التي تم تطويرها على مدى عقود للخطر، بل حتى للتدمير.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن روسيا تعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء الواعدين.
وأكد أن الاقتصاد الروسي لم يتحول فحسب، بل أظهر أيضاً تغييرات هيكلية.
بعد فترة صعبة، لم يتعافى الاقتصاد الروسي بالكامل فحسب، بل يضمن أيضًا تغييرات هيكلية نوعية، وهو أمر في غاية الأهمية، وربما الأهم، وهو نتيجة عملنا في المجال الاقتصادي خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "النمو الاقتصادي له تأثير إيجابي على نظام الميزانية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير، إلى تشرين الأول/أكتوبر، من هذا العام، تبين أن فائض الميزانية الموحدة للبلاد والأموال من خارج الميزانية يبلغ نحو 2.5 تريليون روبل نحو (25 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات أقل من 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع مستوى عام 2021، وهذا يشير إلى أن الحكومة والبنك المركزي يتبعان سياسة متوازنة للغاية".
وأوضح الرئيس بوتين أن بعض البلدان، أرادت إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بما في ذلك في الاقتصاد، لكن هذه الخطط منيت بالفشل.
وقال: "كثيرا ما نسمع في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية أن هذه الدول قد تم تكليفها بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وإضعاف الصناعة والتمويل والخدمات في بلدنا بشكل جذري، وخلق نقص لا يمكن التغلب عليه في السلع في سوقنا، وزعزعة استقرار السوق لتقليل مستوى معيشة مواطنينا، من الواضح أن هذه الخطط قد فشلت".
وأكد الرئيس بوتين أنه يجب استخدام جميع أدوات السياسة الاقتصادية بحكمة ودون مبالغة في مكافحة التضخم.
وأضاف بوتين أنه "يجب تجنب الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك مخاطر زيادة فجوة الدخل بين المواطنين وتقليص القاعدة الإيرادية للأقاليم الروسية".
وأكد بوتين أن البطالة في روسيا انخفضت إلى مستوى قياسي مقارنة بالعديد من الدول الغربية.
بشكل عام، تتمتع روسيا بمعدل بطالة منخفض قياسي، 2.3٪ فقط، مقارنة بمعظم الاقتصادات الرائدة في العالم والدول النامية، هذا الرقم ضئيل، على سبيل المثال، في العديد من الدول الأوروبية، يبلغ هذا الرقم 7% أو أعلى.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار إلى أن صناعة السيارات الروسية وتقنياتها تنمو بوتيرة أسرع.
في العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3.6%، وهذا أمر معروف جيدا، وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، ارتفع بنسبة 4.1%، علاوة على ذلك، تركز النمو بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية في قطاعات القيمة المضافة، وخلال 10 أشهر، نمت صناعتنا التحويلية بأكثر من 8%، أو على وجه التحديد 8.1%، وتظهر صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية معدلات نمو أسرع.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت بوتين إلى أن الاستثمارات في روسيا تنمو للعام الثالث على التوالي رغم كل المشاكل التي يحاولون خلقها لنا من الخارج.
وأوعز الرئيس بوتين لمجلس الوزراء بإزالة العقبات المفرطة التي تحد من عمل الشركات الروسية.
في هذا الصدد، أطلب من الحكومة أن تحدد بوضوح أولويات تدابير الدعم المقدمة للصناعات من الميزانية الفيدرالية، وكذلك الاستمرار في تحسين الإطار التنظيمي وإزالة العقبات الإدارية غير الضرورية أمام عمل قطاع الأعمال الروسي.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ودعا بوتين المستثمرين من الدول الصديقة إلى سوق الأوراق المالية الروسية.
وقال: "نحن ندعو المستثمرين من الدول الصديقة إلى سوق الأوراق المالية لدينا، وكما قلت أكثر من مرة، فإن روسيا جزء من الاقتصاد العالمي".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن العديد من الشركات الغربية لم تغادر السوق الروسية رغم الضغوط السياسية ونحن لم نطرد أحدا ولم نضغط على أي أحد في سوقنا.
على الرغم من الضغوط السياسية، فإن العديد من الشركاء، بما في ذلك شركاء من أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لم يغادروا السوق الروسية، تستمر بعض هذه الشركات في العمل كما كانت من قبل، وهذا يمثل نحو نصف الشركات. البعض قام بنقل السيطرة إلى أفراد ومنظمات تخضع لسيطرتهم. وغادر نحو الربع بالفعل، ويستمر البعض في الخروج من الاقتصاد الروسي.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد أن الاقتصاد الأوروبي يمر بأوقات عصيبة وقطع العلاقات مع روسيا يلعب دورًا مهمًا في ذلك، موضحا أن مشاكل الاقتصادات الأوروبية لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة الروسية بل وبتعطل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية.
ولفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أوروبا كحليف من حيث ملف الطاقة.
وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تهيئ ظروفا خاصة للشركات الغربية التي ترغب بالعودة إلى سوقها لكنها لن تمنعها.
ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.
ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.