https://sarabic.ae/20241204/بوتين-يلقي-كلمة-خلال-منتدى-روسيا-تنادي--1095470384.html

بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو

بوتين يلقي كلمة خلال منتدى "روسيا تنادي"... فيديو

سبوتنيك عربي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك "في تي بي" الروسي تحت عنوان "روسيا تنادي". 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T12:34+0000

2024-12-04T12:34+0000

2024-12-04T13:32+0000

روسيا

اقتصاد

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وأكد الرئيس بوتين خلال المنتدى أن عددا من الدول أثبتت أنها شريك غير موثوق في عام 2022، بتدميرها العلاقات التجارية وسلاسل الإنتاج واللوجستيات مع روسيا، وعلاقات التعاون التي تطورت على مدى عقود.وأضاف بوتين أن روسيا تعمل على تعزيز العلاقات مع الشركاء الواعدين.وأكد أن الاقتصاد الروسي لم يتحول فحسب، بل أظهر أيضاً تغييرات هيكلية.وأضاف: "النمو الاقتصادي له تأثير إيجابي على نظام الميزانية، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير، إلى تشرين الأول/أكتوبر، من هذا العام، تبين أن فائض الميزانية الموحدة للبلاد والأموال من خارج الميزانية يبلغ نحو 2.5 تريليون روبل نحو (25 مليار دولار)، في حين بلغت النفقات أقل من 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتوافق مع مستوى عام 2021، وهذا يشير إلى أن الحكومة والبنك المركزي يتبعان سياسة متوازنة للغاية".وأوضح الرئيس بوتين أن بعض البلدان، أرادت إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا بما في ذلك في الاقتصاد، لكن هذه الخطط منيت بالفشل.وأكد الرئيس بوتين أنه يجب استخدام جميع أدوات السياسة الاقتصادية بحكمة ودون مبالغة في مكافحة التضخم.وأضاف بوتين أنه "يجب تجنب الاختلالات الهيكلية، بما في ذلك مخاطر زيادة فجوة الدخل بين المواطنين وتقليص القاعدة الإيرادية للأقاليم الروسية".وأكد بوتين أن البطالة في روسيا انخفضت إلى مستوى قياسي مقارنة بالعديد من الدول الغربية.وأشار إلى أن صناعة السيارات الروسية وتقنياتها تنمو بوتيرة أسرع.ولفت بوتين إلى أن الاستثمارات في روسيا تنمو للعام الثالث على التوالي رغم كل المشاكل التي يحاولون خلقها لنا من الخارج.وأوعز الرئيس بوتين لمجلس الوزراء بإزالة العقبات المفرطة التي تحد من عمل الشركات الروسية.ودعا بوتين المستثمرين من الدول الصديقة إلى سوق الأوراق المالية الروسية.وأشار الرئيس بوتين إلى أن العديد من الشركات الغربية لم تغادر السوق الروسية رغم الضغوط السياسية ونحن لم نطرد أحدا ولم نضغط على أي أحد في سوقنا.وأكد أن الاقتصاد الأوروبي يمر بأوقات عصيبة وقطع العلاقات مع روسيا يلعب دورًا مهمًا في ذلك، موضحا أن مشاكل الاقتصادات الأوروبية لا ترتبط فقط بفقدان موارد الطاقة الروسية بل وبتعطل العلاقات التجارية والخدمات اللوجستية.ولفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أوروبا كحليف من حيث ملف الطاقة.وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لن تهيئ ظروفا خاصة للشركات الغربية التي ترغب بالعودة إلى سوقها لكنها لن تمنعها.ويعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر "روسيا تنادي" لبنك "في تي بي" الروسي، في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول، في مركز التجارة العالمي في موسكو.ويناقش المؤتمر موضوعا رئيسيا وهو "مستقبل رأس المال وعاصمة المستقبل"، ويشكل منصة لمناقشة اتجاهات الاقتصاد الكلي الرئيسية وخيارات التنمية وتعزيز السيادة المالية لروسيا والبحث عن فرص شراكة جديدة مع الدول الصديقة.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو سبوتنيك عربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى الاستثمار لبنك في تي بي "روسيا تنادي!" في موسكو 2024-12-04T12:34+0000 true PT1S

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