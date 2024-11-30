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بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027
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بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027
بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على قانون الميزانية الفيدرالية للعام 2025 وفترة التخطيط 2026-2027. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وأكد الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فجر اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2025 بمبلغ 40.296 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 41.841 تريليون.وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فإن إيرادات الميزانية في عام 2027 - 43.154 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 41.469 تريليون و41.841 تريليون و45.91 تريليون روبل على التوالي.ويفترض أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، كالتالي: في عام 2025 سيكون 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2026 - 0.9 % وفي عام 2027 - 1.1 %.ومن المقرر أن يكون المصدر الرئيس لتمويل عجز الموازنة هو الاقتراض الحكومي المحلي، على أن يصل حجم صندوق الثروة الوطني في بداية عام 2025 إلى 11.055 تريليون روبل، و2026 - 12.883 تريليون روبل، و2027 - 14.927 تريليون روبل، أي أنه سينمو من 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
https://sarabic.ae/20210810/روسيا-تكشف-عن-إيرادات-الميزانية-من-ضريبة-الأغنياء--1049811708.html
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فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, العالم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن, العالم, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا

بوتين يوقع على قانون الميزانية الفيدرالية للأعوام 2025-2027

23:37 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 00:00 GMT 01.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على قانون الميزانية الفيدرالية للعام 2025 وفترة التخطيط 2026-2027.
موسكو - سبوتنيك. وأكد الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فجر اليوم الأحد، أنه تمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2025 بمبلغ 40.296 تريليون روبل، وفي عام 2026 - 41.841 تريليون.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2021
روسيا تكشف عن إيرادات الميزانية من ضريبة الأغنياء
10 أغسطس 2021, 13:08 GMT
وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الرسمي لنشر الوقائع القانونية الروسية، فإن إيرادات الميزانية في عام 2027 - 43.154 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 41.469 تريليون و41.841 تريليون و45.91 تريليون روبل على التوالي.
ويفترض أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، كالتالي: في عام 2025 سيكون 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2026 - 0.9 % وفي عام 2027 - 1.1 %.
ومن المقرر أن يكون المصدر الرئيس لتمويل عجز الموازنة هو الاقتراض الحكومي المحلي، على أن يصل حجم صندوق الثروة الوطني في بداية عام 2025 إلى 11.055 تريليون روبل، و2026 - 12.883 تريليون روبل، و2027 - 14.927 تريليون روبل، أي أنه سينمو من 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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