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https://sarabic.ae/20241111/انتهاء-المرحلة-الأولى-من-دمج-نظامي-الدفع-الروسي-مير-والإيراني-شتاب-1094688862.html
انتهاء المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع الروسي "مير" والإيراني "شتاب"
انتهاء المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع الروسي "مير" والإيراني "شتاب"
سبوتنيك عربي
أكمل البنكان المركزيان في إيران وروسيا، المرحلة الأولى من تكامل أنظمة الدفع في البلدين "شتاب" و"مير"، وأصبحت فرصة سحب النقود بالروبل من البطاقات الإيرانية في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T14:05+0000
2024-11-11T14:05+0000
روسيا
إيران
اقتصاد
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ونشر السكرتير الصحفي للبنك المركزي الإيراني، مصطفى غماري فافا، على صفحته مقطع فيديو، يظهر عملية سحب النقود من بطاقة إيرانية تابعة لنظام الدفع "شتاب" باستخدام هاتف مزود بتقنية "إن إف إس"، من ماكينة الصراف الآلي "في تي بي"، وقال غماري فافا: "انضمام نظام الدفع الإيراني (شتاب) إلى نظام الدفع الروسي (مير)”.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المواطنون الروس في إيران أيضًا، من الاستفادة من هذه الفرصة في إيران في المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفي المرحلة الثالثة، سيتمكن المستهلكون من استخدام بطاقات شيتاب الإيرانية في المتاجر الروسية.يأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين الإيراني والروسي على هامش المؤتمر المالي الروسي في سانت بطرسبورغ، والذي عقد يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وخلال الاجتماع ذاته، تم التوقيع على اتفاقية مالية ثنائية هادفة إلى توفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، موضحًا أنه سيتم افتتاح البنية التحتية للمعاملات المتفق عليها بالريال الخارجي بالعملة الإيرانية في مركز صرف العملات والذهب في إيران في المستقبل القريب. في السياق ذاته، أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بـشبكة "شتاب" الإيرانية، حيث دخل هذا المشروع المرحلة التشغيلية، وستكون المرحلة الأولى منه متاحة للمواطنين الإيرانيين نهاية الشهر المقبل.لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي "مير"
https://sarabic.ae/20230303/العمل-على-إطلاق-نظام-الدفع-مير-في-كوبا-يقترب-من-الانتهاء-1074247083.html
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روسيا, إيران, اقتصاد
روسيا, إيران, اقتصاد

انتهاء المرحلة الأولى من دمج نظامي الدفع الروسي "مير" والإيراني "شتاب"

14:05 GMT 11.11.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovروبل روسي
روبل روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبر
أكمل البنكان المركزيان في إيران وروسيا، المرحلة الأولى من تكامل أنظمة الدفع في البلدين "شتاب" و"مير"، وأصبحت فرصة سحب النقود بالروبل من البطاقات الإيرانية في روسيا متاحة لمواطني إيران.
ونشر السكرتير الصحفي للبنك المركزي الإيراني، مصطفى غماري فافا، على صفحته مقطع فيديو، يظهر عملية سحب النقود من بطاقة إيرانية تابعة لنظام الدفع "شتاب" باستخدام هاتف مزود بتقنية "إن إف إس"، من ماكينة الصراف الآلي "في تي بي"، وقال غماري فافا: "انضمام نظام الدفع الإيراني (شتاب) إلى نظام الدفع الروسي (مير)”.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المواطنون الروس في إيران أيضًا، من الاستفادة من هذه الفرصة في إيران في المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفي المرحلة الثالثة، سيتمكن المستهلكون من استخدام بطاقات شيتاب الإيرانية في المتاجر الروسية.
وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في 7 يوليو/ تموز، توقيع أول اتفاقية مالية ثنائية للتجارة بين إيران وروسيا.
يأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين الإيراني والروسي على هامش المؤتمر المالي الروسي في سانت بطرسبورغ، والذي عقد يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
بطاقة مصرفية مير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2023
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وأوضح فرزين أنه تم التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في إيران وروسيا.
وخلال الاجتماع ذاته، تم التوقيع على اتفاقية مالية ثنائية هادفة إلى توفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، موضحًا أنه سيتم افتتاح البنية التحتية للمعاملات المتفق عليها بالريال الخارجي بالعملة الإيرانية في مركز صرف العملات والذهب في إيران في المستقبل القريب.
في السياق ذاته، أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بـشبكة "شتاب" الإيرانية، حيث دخل هذا المشروع المرحلة التشغيلية، وستكون المرحلة الأولى منه متاحة للمواطنين الإيرانيين نهاية الشهر المقبل.
لافروف يناقش مع نظيره التايلاندي اعتماد نظام المدفوعات الروسي "مير"
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