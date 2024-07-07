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محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن توقيع أول اتفاقية مالية مع روسيا
محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن توقيع أول اتفاقية مالية مع روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الأحد، توقيع أول اتفاقية مالية ثنائية للتجارة بين إيران وروسيا. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T12:07+0000
2024-07-07T12:07+0000
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يأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين الإيراني والروسي على هامش المؤتمر المالي الروسي في سانت بطرسبورغ، والذي عقد يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وأوضح فرزين أنه تم التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في إيران وروسيا.وخلال الاجتماع ذاته، تم التوقيع على اتفاقية مالية ثنائية هادفة إلى توفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، موضحًا أنه سيتم افتتاح البنية التحتية للمعاملات المتفق عليها بالريال الخارجي بالعملة الإيرانية في مركز صرف العملات والذهب في إيران في المستقبل القريب.وتوقع فرزين أنه مع الاتفاقية المالية بين البلدين، ستكون عمليات التبادل على أساس العملات المحلية الريال الإيراني والروبل الروسي دون الحاجة إلى استخدام عملة أخرى، وستكون بداية قفزة في التبادلات التجارية للبلاد وستغطي العديد من المخاطر الناجمة عن تحويل العملات وهذا سيغطي التبادلات مع العملات الأخرى.في السياق ذاته، أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بـشبكة "شتاب" الإيرانية، حيث دخل هذا المشروع المرحلة التشغيلية، وستكون المرحلة الأولى منه متاحة للمواطنين الإيرانيين نهاية الشهر المقبل.وأضاف فرزين أن المرحلة الثانية من هذا الاتصال ستكون لصالح المواطنين الروس في إيران، وفي المرحلة الثالثة، ستتم معالجة بطاقات شتاب الإيرانية في متقبلي المتاجر الروسية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أمس السبت، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.وقال بيان الكرملين نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
https://sarabic.ae/20240628/نواب-تونسيون-لـسبوتنيك-تصريحات-بوريل-عن-تقارب-بلادنا-مع-روسيا-والصين-وإيران-تعكس-نزعة-استعمارية-1090252464.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, الأخبار

محافظ البنك المركزي الإيراني يعلن توقيع أول اتفاقية مالية مع روسيا

12:07 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الأحد، توقيع أول اتفاقية مالية ثنائية للتجارة بين إيران وروسيا.
يأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين الإيراني والروسي على هامش المؤتمر المالي الروسي في سانت بطرسبورغ، والذي عقد يوم الخميس الماضي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأوضح فرزين أنه تم التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في إيران وروسيا.
وخلال الاجتماع ذاته، تم التوقيع على اتفاقية مالية ثنائية هادفة إلى توفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، موضحًا أنه سيتم افتتاح البنية التحتية للمعاملات المتفق عليها بالريال الخارجي بالعملة الإيرانية في مركز صرف العملات والذهب في إيران في المستقبل القريب.
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وتوقع فرزين أنه مع الاتفاقية المالية بين البلدين، ستكون عمليات التبادل على أساس العملات المحلية الريال الإيراني والروبل الروسي دون الحاجة إلى استخدام عملة أخرى، وستكون بداية قفزة في التبادلات التجارية للبلاد وستغطي العديد من المخاطر الناجمة عن تحويل العملات وهذا سيغطي التبادلات مع العملات الأخرى.
في السياق ذاته، أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بـشبكة "شتاب" الإيرانية، حيث دخل هذا المشروع المرحلة التشغيلية، وستكون المرحلة الأولى منه متاحة للمواطنين الإيرانيين نهاية الشهر المقبل.
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وأضاف فرزين أن المرحلة الثانية من هذا الاتصال ستكون لصالح المواطنين الروس في إيران، وفي المرحلة الثالثة، ستتم معالجة بطاقات شتاب الإيرانية في متقبلي المتاجر الروسية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هنأ الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، أمس السبت، على فوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران.
وقال بيان الكرملين نقلا عن برقية الرئيس بوتين المرسلة للرئيس بزشكيان: "عزيزي السيد بزشكيان، تقبلوا تهنئتي القلبية على انتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان: "العلاقات الروسية الإيرانية علاقات ودية وتعتمد على حسن الجوار، وتنسق موسكو وطهران، جهودهما بشكل فعال في حل القضايا الملحة على جدول الأعمال الدولي".
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