https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تعتمد-الذكاء-الاصطناعي-لتحسين-الطرق-والبنية-التحتية-لديها-1095159045.html
دولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
دولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن البدء في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف صيانة الطرق وتحسين البنية التحتيتة وتحليل الخرائط الجغرافية فيها. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T11:33+0000
2024-11-25T11:33+0000
2024-11-25T11:33+0000
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وأعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية، عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الخرائط الجغرافية وصيانة الطرق والمنشآت الفنية، فضلًا عن معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لتحسين البنية التحتيتة في البلاد.جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول موضوع "مدى تفاعل قطاع التجهيز والماء في المغرب، مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات".وبحسب صحيفة "هسبريس"، فإن وزارة التجهيز والماء، تطمح إلى تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق، كاشفة عن العمل على رقمنة جميع إجراءاتها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في معاجلة الطلبات ما يعزز من فعالية الخدمات للمواطنين.وأوضح الوزير المغربي أن "قطاع التجهيز والماء في المغرب، شهد ارتفاعا ملحوظا في رقمنة خدماته عبر جزء كبير من الإجراءات الإدارية، بما في ذلك مشاريع موجهة للمواطنين، من بينها المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي لطلبات تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكاتب الدراسات ترابيًا ومركزيا".كما شملت الرقمنة "مشاريع تدعم فعالية المديريات، كنظام التدبير الإلكتروني للوثائق ونظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة والنظام المعلوماتي الجغرافي، فضلا عن نظام تدبير النقاط المائية، ونظام نزع الملكية".وأكد بركة أن "استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ترتكز على تحسين كفاءة أداء مصالحها، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الجديدة مع التوجه نحو تعميم المعاملات الرقمية، إضافة إلى تطوير واستخدام الرأسمال البياني ليصبح مرجعية لدعم القيادة والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة".تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميا
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار المغرب اليوم, المياه, أخبار الذكاء الاصطناعي
منوعات, أخبار المغرب اليوم, المياه, أخبار الذكاء الاصطناعي
دولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
كشفت دولة عربية عن البدء في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف صيانة الطرق وتحسين البنية التحتيتة وتحليل الخرائط الجغرافية فيها.
وأعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية، عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الخرائط الجغرافية وصيانة الطرق والمنشآت الفنية، فضلًا عن معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لتحسين البنية التحتيتة في البلاد.
وأوضح وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، أن "مخطط عمل الوزارة يولي الاهتمام للتكنولوجيا السحابية وتعزيز استخدامها كجزء من استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي"، مستعرضا بـ"استخدام الأنظمة المتاحة التي تعتمد على الحوسبة السحابية السيادية، مثل النظام الوطني لإدارة الموارد البشرية".
جاء ذلك في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول موضوع "مدى تفاعل قطاع التجهيز والماء في المغرب، مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات".
وبحسب صحيفة "هسبريس"
، فإن وزارة التجهيز والماء، تطمح إلى تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق، كاشفة عن العمل على رقمنة جميع إجراءاتها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق في معاجلة الطلبات ما يعزز من فعالية الخدمات للمواطنين.
وتعمل وزارة التجهيز والماء المغربية على تطوير نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الجهات والمَركز لضمان تبادل بنّاء للبيانات في الوقت الآني (temps réel)، وتوحيد الرؤية حول الأنشطة على الصعيد الوطني، بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة، بحسب الصحيفة.
وأوضح الوزير المغربي أن "قطاع التجهيز والماء في المغرب، شهد ارتفاعا ملحوظا في رقمنة خدماته عبر جزء كبير من الإجراءات الإدارية، بما في ذلك مشاريع موجهة للمواطنين، من بينها المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي لطلبات تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية واعتماد مكاتب الدراسات ترابيًا ومركزيا".
كما شملت الرقمنة "مشاريع تدعم فعالية المديريات، كنظام التدبير الإلكتروني للوثائق ونظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة والنظام المعلوماتي الجغرافي، فضلا عن نظام تدبير النقاط المائية، ونظام نزع الملكية".
وأكد بركة أن "استراتيجية التحول الرقمي للوزارة ترتكز على تحسين كفاءة أداء مصالحها، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الجديدة مع التوجه نحو تعميم المعاملات الرقمية، إضافة إلى تطوير واستخدام الرأسمال البياني ليصبح مرجعية لدعم القيادة والابتكار باستخدام التقنيات الحديثة".