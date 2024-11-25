https://sarabic.ae/20241125/مسابقة-توظيف-ضخمة-في-الجزائر-تشمل-فئات-واسعة-بهدف-تنفيذ-عمليات-استراتيجية-1095151824.html

مسابقة توظيف ضخمة في الجزائر تشمل فئات واسعة بهدف تنفيذ عمليات استراتيجية

مسابقة توظيف ضخمة في الجزائر تشمل فئات واسعة بهدف تنفيذ عمليات استراتيجية

سبوتنيك عربي

التوظيف في "سوناطراك"

2024-11-25T08:43+0000

2024-11-25T08:43+0000

2024-11-25T08:43+0000

مجتمع

اقتصاد

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وأطلقت شركة "سوناطراك" الجزائرية مسابقة وطنية مفتوحة تهدف إلى توظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بهدف دعم الموارد البشرية للشركة.وبحسب بيان الشركة، يستم توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة عمليات مرتبطة بالمحروقات التي ستسهم في تنفيذ مشاريع "سوناطراك" الاستراتيجية.ويبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 الساعة الثامنة مساء.شروط الترشح للمسابقةطريقة التقديم والاستدعاءيمكن التسجيل للمسابقة الوطنية لـ"سوناطراك" عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط المضمن، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على قائمة التخصصات المهنية وعلى كل تفاصيل المسابقة.وبحسب صحيفة "النهار"، سيتم استدعاء المترشحين من طرف الشركة عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح، والذي يتضمن تاريخ ومركز الاختبار، وبعد استكمال عملية الانتقاء، سيتم توجيه الناجحين، بصفة تدريجية.

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وظيفة توظيف في "سوناطراك" الجزائر العمل