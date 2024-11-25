https://sarabic.ae/20241125/مسابقة-توظيف-ضخمة-في-الجزائر-تشمل-فئات-واسعة-بهدف-تنفيذ-عمليات-استراتيجية-1095151824.html
مسابقة توظيف ضخمة في الجزائر تشمل فئات واسعة بهدف تنفيذ عمليات استراتيجية
مسابقة توظيف ضخمة في الجزائر تشمل فئات واسعة بهدف تنفيذ عمليات استراتيجية
سبوتنيك عربي
التوظيف في "سوناطراك"
2024-11-25T08:43+0000
2024-11-25T08:43+0000
2024-11-25T08:43+0000
مجتمع
اقتصاد
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وأطلقت شركة "سوناطراك" الجزائرية مسابقة وطنية مفتوحة تهدف إلى توظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بهدف دعم الموارد البشرية للشركة.وبحسب بيان الشركة، يستم توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة عمليات مرتبطة بالمحروقات التي ستسهم في تنفيذ مشاريع "سوناطراك" الاستراتيجية.ويبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 الساعة الثامنة مساء.شروط الترشح للمسابقةطريقة التقديم والاستدعاءيمكن التسجيل للمسابقة الوطنية لـ"سوناطراك" عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط المضمن، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على قائمة التخصصات المهنية وعلى كل تفاصيل المسابقة.وبحسب صحيفة "النهار"، سيتم استدعاء المترشحين من طرف الشركة عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح، والذي يتضمن تاريخ ومركز الاختبار، وبعد استكمال عملية الانتقاء، سيتم توجيه الناجحين، بصفة تدريجية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
وظيفة توظيف في "سوناطراك" الجزائر العمل
وظيفة توظيف في "سوناطراك" الجزائر العمل
مسابقة توظيف ضخمة في الجزائر تشمل فئات واسعة بهدف تنفيذ عمليات استراتيجية
أعلنت إحدى أضخم الشركات العاملة في الجزائر عن مسابقة توظيف واسعة تشمل فئات مختلفة من حملة الشهادات، وذلك بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
وأطلقت شركة "سوناطراك" الجزائرية
مسابقة وطنية مفتوحة تهدف إلى توظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية لشغل مناصب مهندسين وتقنيين، بهدف دعم الموارد البشرية للشركة.
وبحسب بيان الشركة، يستم توظيف حاملي الشهادات الجامعية في التخصصات المرتبطة بسلسلة عمليات مرتبطة بالمحروقات التي ستسهم في تنفيذ مشاريع "سوناطراك" الاستراتيجية
.
ويبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الساعة الثامنة صباحا إلى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 الساعة الثامنة مساء.
أن يكون المتقدم لديه تسجيل فعال في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل.
يشترط أن يكون المترشح من الاختصاصات الهندسية متحصلا على مستوى بكالوريا +5 سنوات فما فوق في المجالات المطلوبة "شهادة ماستر أو مهندس أو دكتوراه".
يجب أن يكون المترشح لفئة التقني متحصلا على مستوى بكالوريا +3 سنوات في التخصصات المطلوبة "شهادة ليسانس LMD أو DEUA".
يمكن التسجيل للمسابقة الوطنية لـ"سوناطراك" عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الرابط المضمن
، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على قائمة التخصصات المهنية وعلى كل تفاصيل المسابقة.
وبحسب صحيفة "النهار"
، سيتم استدعاء المترشحين من طرف الشركة عن طريق البريد الإلكتروني الشخصي للمترشح، والذي يتضمن تاريخ ومركز الاختبار، وبعد استكمال عملية الانتقاء، سيتم توجيه الناجحين، بصفة تدريجية.