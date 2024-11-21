https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
سبوتنيك عربي
تعد روسيا واحدة من أغنى الدول بالطاقة على مستوى العالم، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة في... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:50+0000
2024-11-21T09:50+0000
2024-11-21T09:50+0000
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وتعبتر روسيا من أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، حيث يتم تصدير كميات ضخمة عبر شبكة من خطوط الأنابيب عبر شركة "غازبروم" العملاقة.وبحسب تقارير أعدتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فقد استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة منذ ربيع 2022.وسمحت هذه القفزة في الصادرات لروسيا بأن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر، بحصة بلغت 23.74% مقابل 16.54% في أغسطس/آب. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2022، عندما بلغت نسبة الواردات من روسيا 22.9 في المئة.وتراجعت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث انخفض حجم شحناتها بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، أما الولايات المتحدة فقد زادت صادراتها بنسبة 21% بمبلغ يصل إلى 990.2 مليون يورو، لتصعد إلى المركز الثالث بدلا من المركز الخامس.وظلت النرويج في المركز الرابع، حيث ارتفعت الكميات المشحونة بنسبة 7% بملغ 975 مليون يورو، بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثالث، بعد أن قلصت صادراتها بنسبة 2.4 مرة بمبلغ 429.2 مليون يورو.شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربيةأكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية
https://sarabic.ae/20241106/نوفاك-من-منتدى-فالداي-يتحدث-عن-آفاق-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1094540221.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
تعد روسيا واحدة من أغنى الدول بالطاقة على مستوى العالم، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة في العالم.
وتعبتر روسيا من أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، حيث يتم تصدير كميات ضخمة عبر شبكة من خطوط الأنابيب عبر شركة "غازبروم" العملاقة.
وبحسب تقارير أعدتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فقد استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي
في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة منذ ربيع 2022.
وأشارت البيانات إلى أن الشركات الأوروبية اشترت في شهر سبتمبر، الغاز من روسيا بقيمة 1.4 مليار يورو، حيث شكّل الغاز الطبيعي المسال نحو 40% من هذه الإمدادات، بينما شكّل الغاز عبر الأنابيب 60%.
وسمحت هذه القفزة في الصادرات لروسيا بأن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر، بحصة بلغت 23.74% مقابل 16.54% في أغسطس/آب. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2022، عندما بلغت نسبة الواردات من روسيا 22.9 في المئة.
وتراجعت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث انخفض حجم شحناتها بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، أما الولايات المتحدة فقد زادت صادراتها بنسبة 21% بمبلغ يصل إلى 990.2 مليون يورو، لتصعد إلى المركز الثالث بدلا من المركز الخامس.
وظلت النرويج في المركز الرابع، حيث ارتفعت الكميات المشحونة بنسبة 7% بملغ 975 مليون يورو، بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثالث، بعد أن قلصت صادراتها بنسبة 2.4 مرة بمبلغ 429.2 مليون يورو.