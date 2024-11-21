https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html

تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين

تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين

سبوتنيك عربي

تعد روسيا واحدة من أغنى الدول بالطاقة على مستوى العالم، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة في... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T09:50+0000

2024-11-21T09:50+0000

2024-11-21T09:50+0000

روسيا

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg

وتعبتر روسيا من أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، حيث يتم تصدير كميات ضخمة عبر شبكة من خطوط الأنابيب عبر شركة "غازبروم" العملاقة.وبحسب تقارير أعدتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فقد استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة منذ ربيع 2022.وسمحت هذه القفزة في الصادرات لروسيا بأن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر، بحصة بلغت 23.74% مقابل 16.54% في أغسطس/آب. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2022، عندما بلغت نسبة الواردات من روسيا 22.9 في المئة.وتراجعت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث انخفض حجم شحناتها بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، أما الولايات المتحدة فقد زادت صادراتها بنسبة 21% بمبلغ يصل إلى 990.2 مليون يورو، لتصعد إلى المركز الثالث بدلا من المركز الخامس.وظلت النرويج في المركز الرابع، حيث ارتفعت الكميات المشحونة بنسبة 7% بملغ 975 مليون يورو، بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثالث، بعد أن قلصت صادراتها بنسبة 2.4 مرة بمبلغ 429.2 مليون يورو.شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربيةأكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية

https://sarabic.ae/20241106/نوفاك-من-منتدى-فالداي-يتحدث-عن-آفاق-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1094540221.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, اقتصاد