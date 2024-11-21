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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
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57 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
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29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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34 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
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183 د
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https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
سبوتنيك عربي
تعد روسيا واحدة من أغنى الدول بالطاقة على مستوى العالم، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة في... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T09:50+0000
2024-11-21T09:50+0000
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وتعبتر روسيا من أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، حيث يتم تصدير كميات ضخمة عبر شبكة من خطوط الأنابيب عبر شركة "غازبروم" العملاقة.وبحسب تقارير أعدتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فقد استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة منذ ربيع 2022.وسمحت هذه القفزة في الصادرات لروسيا بأن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر، بحصة بلغت 23.74% مقابل 16.54% في أغسطس/آب. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2022، عندما بلغت نسبة الواردات من روسيا 22.9 في المئة.وتراجعت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث انخفض حجم شحناتها بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، أما الولايات المتحدة فقد زادت صادراتها بنسبة 21% بمبلغ يصل إلى 990.2 مليون يورو، لتصعد إلى المركز الثالث بدلا من المركز الخامس.وظلت النرويج في المركز الرابع، حيث ارتفعت الكميات المشحونة بنسبة 7% بملغ 975 مليون يورو، بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثالث، بعد أن قلصت صادراتها بنسبة 2.4 مرة بمبلغ 429.2 مليون يورو.شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربيةأكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية
https://sarabic.ae/20241106/نوفاك-من-منتدى-فالداي-يتحدث-عن-آفاق-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1094540221.html
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روسيا, العالم, اقتصاد
روسيا, العالم, اقتصاد

تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين

09:50 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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تعد روسيا واحدة من أغنى الدول بالطاقة على مستوى العالم، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي، ما يجعلها من أكبر المنتجين والمصدرين للطاقة في العالم.
وتعبتر روسيا من أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، حيث يتم تصدير كميات ضخمة عبر شبكة من خطوط الأنابيب عبر شركة "غازبروم" العملاقة.
وبحسب تقارير أعدتها وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فقد استرجعت روسيا مكانتها كأكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لأول مرة منذ ربيع 2022.

وأشارت البيانات إلى أن الشركات الأوروبية اشترت في شهر سبتمبر، الغاز من روسيا بقيمة 1.4 مليار يورو، حيث شكّل الغاز الطبيعي المسال نحو 40% من هذه الإمدادات، بينما شكّل الغاز عبر الأنابيب 60%.

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
6 نوفمبر, 11:54 GMT
وسمحت هذه القفزة في الصادرات لروسيا بأن تصبح المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية سبتمبر، بحصة بلغت 23.74% مقابل 16.54% في أغسطس/آب. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ مايو/أيار 2022، عندما بلغت نسبة الواردات من روسيا 22.9 في المئة.
وتراجعت الجزائر إلى المرتبة الثانية بعد روسيا، حيث انخفض حجم شحناتها بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.1 مليار يورو، أما الولايات المتحدة فقد زادت صادراتها بنسبة 21% بمبلغ يصل إلى 990.2 مليون يورو، لتصعد إلى المركز الثالث بدلا من المركز الخامس.
وظلت النرويج في المركز الرابع، حيث ارتفعت الكميات المشحونة بنسبة 7% بملغ 975 مليون يورو، بينما تراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثالث، بعد أن قلصت صادراتها بنسبة 2.4 مرة بمبلغ 429.2 مليون يورو.
شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية
أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية
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