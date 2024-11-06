https://sarabic.ae/20241106/نوفاك-من-منتدى-فالداي-يتحدث-عن-آفاق-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1094540221.html

نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش منتدى "فالداي" الدولي، أن الدول الأوروبية مهتمة باستمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T11:54+0000

2024-11-06T11:54+0000

2024-11-06T11:54+0000

مؤتمر فالداي

روسيا

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وقال نوفاك للصحفيين، إن الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا مهتمة باستمرار التعاون، لكن أوكرانيا تظل شريكا غير موثوق به.وأضاف نوفاك: "نحن مستعدون للتوريد، ولكن ذلك لا يعتمد علينا فقط، لذلك ربما ينبغي التفاوض على هذا الأمر مباشرة من قبل المستهلكين والبلد الذي يتم من خلاله توفير العبور".الجدير بالذكر أن الاتقاقية الموقعة الخاصة بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والموقعة في عام 2019 تنتهي في ديسمبر عام 2024، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديها خطط لتمديده.وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21

https://sarabic.ae/20241106/لافروف-يصل-إلى-سوتشي-للمشاركة-في-الاجتماع-السنوي-الـ21-لمنتدى-فالداي-الدولي-1094531511.html

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مؤتمر فالداي, روسيا