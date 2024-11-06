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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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https://sarabic.ae/20241106/نوفاك-من-منتدى-فالداي-يتحدث-عن-آفاق-إمدادات-الغاز-الروسي-إلى-أوروبا-1094540221.html
نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش منتدى "فالداي" الدولي، أن الدول الأوروبية مهتمة باستمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T11:54+0000
2024-11-06T11:54+0000
مؤتمر فالداي
روسيا
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وقال نوفاك للصحفيين، إن الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا مهتمة باستمرار التعاون، لكن أوكرانيا تظل شريكا غير موثوق به.وأضاف نوفاك: "نحن مستعدون للتوريد، ولكن ذلك لا يعتمد علينا فقط، لذلك ربما ينبغي التفاوض على هذا الأمر مباشرة من قبل المستهلكين والبلد الذي يتم من خلاله توفير العبور".الجدير بالذكر أن الاتقاقية الموقعة الخاصة بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والموقعة في عام 2019 تنتهي في ديسمبر عام 2024، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديها خطط لتمديده.وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
https://sarabic.ae/20241106/لافروف-يصل-إلى-سوتشي-للمشاركة-في-الاجتماع-السنوي-الـ21-لمنتدى-فالداي-الدولي-1094531511.html
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مؤتمر فالداي, روسيا
مؤتمر فالداي, روسيا

نوفاك من منتدى "فالداي" يتحدث عن آفاق إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

11:54 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، على هامش منتدى "فالداي" الدولي، أن الدول الأوروبية مهتمة باستمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وقال نوفاك للصحفيين، إن الدول الأوروبية التي تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا مهتمة باستمرار التعاون، لكن أوكرانيا تظل شريكا غير موثوق به.

وتابع نوفاك: لكن ما نراه هو أن أوكرانيا لا تزال دولة عبور لا يمكن الاعتماد عليها، مما يضع الدول التي تحتاج إلى مورد بيئي رخيص، والطاقة في المقام الأول، في موقف صعب".

وأضاف نوفاك: "نحن مستعدون للتوريد، ولكن ذلك لا يعتمد علينا فقط، لذلك ربما ينبغي التفاوض على هذا الأمر مباشرة من قبل المستهلكين والبلد الذي يتم من خلاله توفير العبور".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي
08:46 GMT
الجدير بالذكر أن الاتقاقية الموقعة الخاصة بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، والموقعة في عام 2019 تنتهي في ديسمبر عام 2024، وقد صرحت السلطات الأوكرانية مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديها خطط لتمديده.
وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.
خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
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