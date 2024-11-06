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ترامب "يحسم الانتخابات" ويؤكد: لن نقوم بشن حروب بل سنوقفها
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https://sarabic.ae/20241106/لافروف-يصل-إلى-سوتشي-للمشاركة-في-الاجتماع-السنوي-الـ21-لمنتدى-فالداي-الدولي-1094531511.html
لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي
لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للنقاشات الذي ينعقد في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T08:46+0000
2024-11-06T08:46+0000
مؤتمر فالداي
روسيا
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وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.بالإضافة إلى مشاركة لافروف، سيحضر نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس إدارة الكرملين، مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف.ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير من وسائل الإعلام.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية
https://sarabic.ae/20241104/انطلاق-فعاليات-منتدى-فالداي-الدولي-للحوار-في-سوتشي--1094506944.html
https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html
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مؤتمر فالداي, روسيا
مؤتمر فالداي, روسيا

لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي

08:46 GMT 06.11.2024
© Sputnik . Anton Denisovوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في اجتماع الذكرى السنوية العاشرة لنادي فالداي الدولي للنقاش في نوفغورود. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© Sputnik . Anton Denisov
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للنقاشات الذي ينعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.
بالإضافة إلى مشاركة لافروف، سيحضر نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس إدارة الكرملين، مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف.
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي
4 نوفمبر, 19:00 GMT
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".
الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير من وسائل الإعلام.
مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
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خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
31 أكتوبر, 13:35 GMT
و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.
لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية
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