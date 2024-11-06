https://sarabic.ae/20241106/لافروف-يصل-إلى-سوتشي-للمشاركة-في-الاجتماع-السنوي-الـ21-لمنتدى-فالداي-الدولي-1094531511.html

لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي

لافروف يصل إلى سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الـ21 لمنتدى فالداي الدولي

سبوتنيك عربي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي للمشاركة في الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للنقاشات الذي ينعقد في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T08:46+0000

2024-11-06T08:46+0000

2024-11-06T08:46+0000

مؤتمر فالداي

روسيا

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وافتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، يوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي، حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.بالإضافة إلى مشاركة لافروف، سيحضر نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب رئيس إدارة الكرملين، مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون المناخ رسلان إديلغيرييف.ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير من وسائل الإعلام.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.لافروف: روسيا مستعدة لحوار عادل مع الولايات المتحدة مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية

https://sarabic.ae/20241104/انطلاق-فعاليات-منتدى-فالداي-الدولي-للحوار-في-سوتشي--1094506944.html

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مؤتمر فالداي, روسيا