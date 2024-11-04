https://sarabic.ae/20241104/انطلاق-فعاليات-منتدى-فالداي-الدولي-للحوار-في-سوتشي--1094506944.html

انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي

انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي

سبوتنيك عربي

افتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، اليوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس القادم. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T19:00+0000

2024-11-04T19:00+0000

2024-11-05T14:12+0000

روسيا

مؤتمر فالداي

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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير.من وسئل الإعلام.الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الحادي والعشرين منتدى "فالداي"، تنطلق من وجود المشاكل العالمية والتي تعني ضمناً البحث عن حلول تقوم على مزيج من المناهج والأفكار من العالم أجمع، وليس الدول الغربية فقط، وأن البحث عن مشروع واحد قادر على توحيد البشرية حول الاختلافات الجيوسياسية الحتمية لحل المشاكل العالمية أمر ملح للغاية.وسيبحث ضيوف المنتدى النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وستتناول إحدى الجلسات تطورات الانتخابات الأمريكية.ستتطرق المناقشات إلى جميع المواضيع العالمية الرئيسية بدءًا من البيئة وعدم المساواة وحتى الذكاء الاصطناعي وطرق حل النزاعات.وسيصبح تحليل القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل مشاركة عدد من المسؤولين الروس في اجتماع المنتدى.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.

https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html

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روسيا, مؤتمر فالداي