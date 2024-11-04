انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241104/انطلاق-فعاليات-منتدى-فالداي-الدولي-للحوار-في-سوتشي--1094506944.html
انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي
انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي
سبوتنيك عربي
افتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، اليوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس القادم. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
مؤتمر فالداي
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يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير.من وسئل الإعلام.الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الحادي والعشرين منتدى "فالداي"، تنطلق من وجود المشاكل العالمية والتي تعني ضمناً البحث عن حلول تقوم على مزيج من المناهج والأفكار من العالم أجمع، وليس الدول الغربية فقط، وأن البحث عن مشروع واحد قادر على توحيد البشرية حول الاختلافات الجيوسياسية الحتمية لحل المشاكل العالمية أمر ملح للغاية.وسيبحث ضيوف المنتدى النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وستتناول إحدى الجلسات تطورات الانتخابات الأمريكية.ستتطرق المناقشات إلى جميع المواضيع العالمية الرئيسية بدءًا من البيئة وعدم المساواة وحتى الذكاء الاصطناعي وطرق حل النزاعات.وسيصبح تحليل القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل مشاركة عدد من المسؤولين الروس في اجتماع المنتدى.و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.
https://sarabic.ae/20241031/خلال-فترة-تحول-جذري-سوتشي-تتحضر-لعقد-منتدى-فالداي-بنسخته-الـ21-1094359234.html
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روسيا, مؤتمر فالداي
روسيا, مؤتمر فالداي

انطلاق فعاليات منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي

19:00 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 14:12 GMT 05.11.2024)
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "فالداي"
منتدى فالداي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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افتتح "منتدى فالداي الدولي للحوار"، اليوم الاثنين، دورته السنوية الـ21 في مدينة سوتشي حيث يناقش المنتدى لهذا العام موضوع السلام، ويستمر حتى يوم الخميس القادم.
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعاليات المنتدى، حيث يناقش المنتدى موضوعا أساسيا له وهو "السلام الوطيد – على أي أساس؟ الأمن العالمي وتكافؤ الفرص للتنمية في القرن الحادي والعشرين".
الجدير بالذكر، أن بوتين كان قد شارك في اجتماعات "فاداي" على مدار السنوات العشرين من تاريخ انعقاد المنتدى، ويلقي الرئيس الروسي هذا العام أيضا خطابا في الجلسة العامة المقررة الخميس 7 نوفمبر، الذي يحظى عادة باهتمام كبير.من وسئل الإعلام.

ووفقا لمنظمي المؤتملا، فإن "النظام العالمي اليوم يشهد فترة من التحول الجذري، وأن التغييرات التي تحدث أمام أعيننا لا تعني ببساطة استبدال بعض القادة بآخرين - بل إنها تحفز ظهور مبادئ جديدة لتنظيم العلاقات الدولية، وأشكال التفاعل (الإقليمية والأقاليمية في المقام الأول) والرغبة في تنسيق العمليات في المجتمع العالمي".

مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي الدولي للحوار في موسكو، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
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خلال فترة تحول جذري... سوتشي تتحضر لعقد منتدى فالداي بنسخته الـ21
31 أكتوبر, 13:35 GMT
الفكرة الرئيسية للمناقشات في المؤتمر الحادي والعشرين منتدى "فالداي"، تنطلق من وجود المشاكل العالمية والتي تعني ضمناً البحث عن حلول تقوم على مزيج من المناهج والأفكار من العالم أجمع، وليس الدول الغربية فقط، وأن البحث عن مشروع واحد قادر على توحيد البشرية حول الاختلافات الجيوسياسية الحتمية لحل المشاكل العالمية أمر ملح للغاية.
وسيبحث ضيوف المنتدى النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وستتناول إحدى الجلسات تطورات الانتخابات الأمريكية.
ستتطرق المناقشات إلى جميع المواضيع العالمية الرئيسية بدءًا من البيئة وعدم المساواة وحتى الذكاء الاصطناعي وطرق حل النزاعات.
وسيصبح تحليل القضايا الحالية المدرجة على جدول الأعمال الدولي أكثر تفصيلاً بفضل مشاركة عدد من المسؤولين الروس في اجتماع المنتدى.
و يحضر "منتدى فالداي" لهذا العام ( الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، 140 مشاركا، بينهم 53 روسيا و87 أجنبيا، علما أن هناك 22 مشاركا من الدول الغربية، مقابل 18 في العام الماضي.
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