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أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية
أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت إحدى الشركات العربية البدء في مشروع ضخم، يهدف إلى توسيع أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T08:05+0000
2024-11-07T08:05+0000
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أطلقت شركة "أدنوك" الإماراتية مشروعًا لتوسعة أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم، ضمن إطار مساعيها لزيادة احتياطياتها من النفط والغاز وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعملائها في العالم.وأعلنت الشركة، أمس الأربعاء، رسو عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة "بي جي بي" التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح "جيوفيزيائي" ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبو ظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وسيركّز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول "أدنوك" البرية المُنتجة حاليًا.وتعتزم شركة النفط الإماراتية بالتعاون مع "بي جي بي" توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستعمال البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.تُعتبر "أدنوك" للإمداد والخدمات شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة، وتمتلك قاعدة أصول عالمية المستوى.تعمل الشركة كمزود رائد للخدمات اللوجستية المتخصصة لشركات مجموعة "أدنوك" والعملاء في دولة الإمارات، وتقدّم خدمات أساسية ومتخصصة ضمن سلسلة التوريد لقطاع الطاقة.مصر تعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46.94 مليار دولار شركات روسية تكشف عن تقنياتها المتطورة ضمن "صنع في روسيا" في "أديبك 2024"
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https://sarabic.ae/20241104/4-دول-عربية-في-قائمة-أكبر-مصدري-النفط-إلى-أوروبا-لعام-2024-1094470282.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي
اقتصاد, العالم, العالم العربي

أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم بأيد عربية

08:05 GMT 07.11.2024
© Getty Images / koiguoمسح جيوفيزيائي
مسح جيوفيزيائي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / koiguo
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أعلنت إحدى الشركات العربية البدء في مشروع ضخم، يهدف إلى توسيع أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم.
أطلقت شركة "أدنوك" الإماراتية مشروعًا لتوسعة أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم، ضمن إطار مساعيها لزيادة احتياطياتها من النفط والغاز وتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعملائها في العالم.
وأعلنت الشركة، أمس الأربعاء، رسو عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة "بي جي بي" التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح "جيوفيزيائي" ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبو ظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
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وسيركّز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول "أدنوك" البرية المُنتجة حاليًا.
وتعتزم شركة النفط الإماراتية بالتعاون مع "بي جي بي" توظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستعمال البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.
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تُعتبر "أدنوك" للإمداد والخدمات شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة، وتمتلك قاعدة أصول عالمية المستوى.
تعمل الشركة كمزود رائد للخدمات اللوجستية المتخصصة لشركات مجموعة "أدنوك" والعملاء في دولة الإمارات، وتقدّم خدمات أساسية ومتخصصة ضمن سلسلة التوريد لقطاع الطاقة.
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