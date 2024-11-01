https://sarabic.ae/20241101/شركة-عربية-تستحوذ-على-7-منصات-للغاز-في-الهند-وشرق-آسيا-1094377091.html
شركة عربية تستحوذ على 7 منصات للغاز في الهند وشرق آسيا
شركة عربية تستحوذ على 7 منصات للغاز في الهند وشرق آسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة عربية استحواذها على 7 منصات للغاز في عدة بلدان في الهند وشرق القارة الآسيوية. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T08:09+0000
2024-11-01T08:09+0000
2024-11-01T08:09+0000
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وأفادت صحيفة "الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، بأن شركة "أديس" السعودية أعلنت إتمام صفقتَي استحواذ على حفّارتي نفط، إحداهما في إندونيسيا، والثانية في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند.وأكدت الصحيفة ارتفاع عدد منصات الحفر المرفوعة للشركة السعودية في منطقة الهند وجنوب شرق آسيا إلى 7 منصات، في أكثر من بلد، منها إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند.وأشارت إلى أن "شركة أديس السعودية استحوذت من خلال شركتها التابعة "أدیس إنترناشیونال هولدینغ"، على منصتين مرفوعتين متعاقَد عليهما في منطقة جنوب شرق آسيا، من شركة "فانتاج دریلینغ إنترناشیونال"، بقيمة إجمالية 190 مليون دولار.ويذكر أن "منصات الحفر المرفوعة هي منصات متنقلة تُسحب إلى موقع الحفر، وتُثبَّت في موضعها عبر نظام حفر مرفوع، وتوجد بصورة أكبر في عمليات الحفر وصيانة الآبار بالمياه الضحلة".ونقلت الصحيفة عن أديس السعودية، أن "شركتها التابعة المملوكة لها مباشرةً؛ أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، وقّعت اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة "ريج فاينانس ليميتد"، المالكة لمنصة الحفر المميزة "سوهاناه"، من شركة "فانتاج هولدينغز إنترناشيونال"، التابعة لشركة "فانتاج دريلينغ إنترناشيونال ليميتد"، المُتعاقَد عليها حاليًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار".وتملك شركة أديس السعودية نحو 36 منصة حفر برية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، توجد منها 14 منصة حفر برية في السعودية، بحصّة سوقية تصل إلى 7%، و12 منصة حفر برية في الكويت، بحصّة سوقية تبلغ 9%.ويأتي هذا في وقت تمتلك الشركة 46 منصة حفر بحرية مرفوعة.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم, اقتصاد
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم, اقتصاد
شركة عربية تستحوذ على 7 منصات للغاز في الهند وشرق آسيا
أعلنت شركة عربية استحواذها على 7 منصات للغاز في عدة بلدان في الهند وشرق القارة الآسيوية.
وأفادت صحيفة
"الطاقة"، صباح اليوم الجمعة، بأن شركة "أديس" السعودية أعلنت إتمام صفقتَي استحواذ على حفّارتي نفط، إحداهما في إندونيسيا، والثانية في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند.
وأكدت الصحيفة ارتفاع عدد منصات الحفر المرفوعة للشركة السعودية في منطقة الهند وجنوب شرق آسيا إلى 7 منصات، في أكثر من بلد، منها إندونيسيا وتايلاند والهند ومنطقة تشغيلية جديدة في منطقة التنمية المشتركة بين ماليزيا وتايلاند.
وأشارت إلى أن "شركة أديس السعودية
استحوذت من خلال شركتها التابعة "أدیس إنترناشیونال هولدینغ"، على منصتين مرفوعتين متعاقَد عليهما في منطقة جنوب شرق آسيا، من شركة "فانتاج دریلینغ إنترناشیونال"، بقيمة إجمالية 190 مليون دولار.
ويذكر أن "منصات الحفر المرفوعة هي منصات متنقلة تُسحب إلى موقع الحفر، وتُثبَّت في موضعها عبر نظام حفر مرفوع، وتوجد بصورة أكبر في عمليات الحفر وصيانة الآبار بالمياه الضحلة".
ونقلت الصحيفة عن أديس السعودية، أن "شركتها التابعة المملوكة لها مباشرةً؛ أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، وقّعت اتفاقية بيع وشراء لشراء أسهم شركة "ريج فاينانس ليميتد"، المالكة لمنصة الحفر المميزة "سوهاناه"، من شركة "فانتاج هولدينغز إنترناشيونال"، التابعة لشركة "فانتاج دريلينغ إنترناشيونال ليميتد"، المُتعاقَد عليها حاليًا في إندونيسيا، بقيمة إجمالية قدرها 85 مليون دولار".
وتملك شركة أديس السعودية نحو 36 منصة حفر برية
في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، توجد منها 14 منصة حفر برية في السعودية، بحصّة سوقية تصل إلى 7%، و12 منصة حفر برية في الكويت، بحصّة سوقية تبلغ 9%.
ويأتي هذا في وقت تمتلك الشركة 46 منصة حفر بحرية مرفوعة.