https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تستحوذ-على-نسبة-كبيرة-من-اكتشاف-نفطي-ضخم-في-أفريقيا-1095150398.html
دولة عربية تستحوذ على نسبة كبيرة من اكتشاف نفطي ضخم في أفريقيا
دولة عربية تستحوذ على نسبة كبيرة من اكتشاف نفطي ضخم في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تتجه دولة عربية إلى تحقيق مشاركة فعالة في اكتشاف نفطي ضخم باحتياطي يقدر بـ6 مليارات برميل نفط، وذلك من خلال صفقة استحواذ جديدة. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T08:26+0000
2024-11-25T08:26+0000
2024-11-25T08:26+0000
اقتصاد
قطر
نفط خام
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وكشفت شركة "قطر للطاقة" عن توقيع اتفاقية مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913B"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، في حوض "أورانج"، الذي شهد خلال مدة العامين الماضيين تحقيق أحدث اكتشاف نفطي ضخم في بئر "فينوس" الواقع قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.احتياطيات بئر "فينوس"وبحسب بيان حصلت عليه مجلة "الطاقة المتخصصة" (مقرّها واشنطن)، فمنذ بداية تحقيق الاكتشاف النفطي الضخم في ناميبيا، في فبراير/شباط 2022، قُدِّرت احتياطيات بئر "فينوس" بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، إلّا أنه سرعان ما أُعيدَ تقدير هذه الاحتياطيات بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ.وتستمر شركات أوروبية عدة في البحث والتنقيب عن النفط قبالة سواحل ناميبيا، حيث بدأت شركة "غالب" البرتغالية للنفط والغاز، حملتها الاستكشافية الثانية في حوض "أورانج" قبالة سواحل ناميبيا، وذلك بعد أن أسفرت حملتها الأولى عن اكتشافات نفطية في منطقة "PEL 83"، التي تقع بالقرب من اكتشافات لشركتي "شل" و"توتال إنرجي".دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقودمصر بانتظار اكتشاف ضخم شرقي المتوسط
https://sarabic.ae/20241122/تعادل-إنتاج-النفط-العالمي-دولة-عربية-تنتج-كميات-ضخمة-من-المياه-المحلاة-يوميا-1095081046.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, قطر, نفط خام
دولة عربية تستحوذ على نسبة كبيرة من اكتشاف نفطي ضخم في أفريقيا
تتجه دولة عربية إلى تحقيق مشاركة فعالة في اكتشاف نفطي ضخم باحتياطي يقدر بـ6 مليارات برميل نفط، وذلك من خلال صفقة استحواذ جديدة.
وكشفت شركة "قطر للطاقة" عن توقيع اتفاقية مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية، تستحوذ بموجبها على حصة إضافية تبلغ 5.25% في المنطقة "2913B"، وحصة إضافية أخرى تبلغ 4.695% في المنطقة "2912"، في حوض "أورانج"، الذي شهد خلال مدة العامين الماضيين تحقيق أحدث اكتشاف نفطي ضخم في بئر "فينوس" الواقع قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، التي وقّعتها شركة "قطر للطاقة" مع "توتال إنرجي"، للاستحواذ على جزء من الاكتشاف النفطي في نامبيا، والتي تخضع للموافقات الرسمية المعتادة، سترتفع حصة الشركة القطرية في رخصتي الاستكشاف إلى 35.25% في المنطقة "2913B"، و33.025% في المنطقة "2912".
وبحسب بيان حصلت عليه مجلة "الطاقة المتخصصة" (مقرّها واشنطن)، فمنذ بداية تحقيق الاكتشاف النفطي الضخم في ناميبيا، في فبراير/شباط 2022، قُدِّرت احتياطيات بئر "فينوس" بنحو 3 مليارات برميل من النفط الخام، إلّا أنه سرعان ما أُعيدَ تقدير هذه الاحتياطيات بنحو 6 مليارات برميل نفط مكافئ.
وتستمر شركات أوروبية عدة في البحث والتنقيب عن النفط قبالة سواحل ناميبيا، حيث بدأت شركة "غالب" البرتغالية للنفط والغاز، حملتها الاستكشافية الثانية في حوض "أورانج" قبالة سواحل ناميبيا، وذلك بعد أن أسفرت حملتها الأولى عن اكتشافات نفطية في منطقة "PEL 83"، التي تقع بالقرب من اكتشافات لشركتي "شل" و"توتال إنرجي".