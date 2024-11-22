دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241122/دولة-عربية-تشهد-قفزة-غير-مسبوقة-في-صادرات-زيت-الوقود-1095075915.html
دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود
دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود
سبوتنيك عربي
واصلت صادرات دولة عربية من زيت الوقود ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتسجّل مستوىً قياسيًا خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024،... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T08:08+0000
2024-11-22T08:08+0000
اقتصاد
العراق
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095076660_105:0:3337:1818_1920x0_80_0_0_c85a65792b599d4efb9976230ca3e7a5.jpg
وبلغت صادرات العراق نحو 468 ألف برميل يوميًا من الأنواع المختلفة من زيت الوقود خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو مستوى قياسي جديد، مقابل 448 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول السابق له.ومن المتوقع أن تقفز صادرات العراق من زيت الوقود إلى مستوى قياسي جديد في إجمالي 2024 عند 380 ألف برميل يوميًا، مقابل 286 ألف برميل يوميًا خلال 2023.ويعود أحد الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الكبير في صادرات زيت الوقود إلى انخفاض الطلب المحلي، مقابل ارتفاع الطلب عالميًا.صادرات العراق من زيت الوقود في 2024ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود في 2024، إلى 376 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 253.26 ألف برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023.وسجّل متوسط الصادرات الفصلية من زيت الوقود قفزات على أساس سنوي، وكان الربع الثالث الأعلى منذ بداية العام، كما يلي:وارتفعت صادرات العراق من زيت الوقود على أساس فصلي وسنوي في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل المتوسط إلى مستوى قياسي جديد عند 394.95 ألف برميل يوميًا، مقابل 279.04 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي.أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقيتصدرت الإمارات أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024، بحصّة تقترب من 42% من المتوسط الإجمالي البالغ 376 ألف برميل يوميًا، الذي استحوذت على غالبيته 5 دول، كما يلي:وبحسب بيانات مجلة الطاقة (مقرّها واشنطن)، فإن متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الإمارات (157 ألف برميل يوميًا) حققت قفزة كبيرة خلال المدة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 73 ألفًا في المدة نفسها من 2023.وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة، بمتوسط ارتفع إلى 54 ألف برميل يوميًا من زيوت الوقود العراقي، مقابل 48 ألفًا في المدة المقارنة من العام الماضي.كما ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الهند خلال المدة المرصودة لـ39 ألف برميل يوميًا، لتحلّ في المركز الثالث بالقائمة، مقابل 23 ألفًا في المدة المقارنة من 2023.بينما حلّت ماليزيا في المركز الرابع، بمتوسط واردات من زيت الوقود العراقي بلغ 24 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وخامسًا جاءت السعودية بمتوسط 13 ألف برميل يوميًا.تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامينتحرك مصري يحقق تقدما في مجال الطاقةاكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز
https://sarabic.ae/20241120/اكتشاف-حقل-في-دولة-عربية-باحتياط-يفوق-14-تريليون-قدم-مكعبة-من-الغاز---1095000418.html
https://sarabic.ae/20241120/دولة-عربية-تنتج-النفط-بالطاقة-الشمسية----1094988653.html
https://sarabic.ae/20241119/شركات-روسية-تدرس-تطوير-22-حقلا-نفطيا-في-دولة-عربية-1094934347.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095076660_509:0:2933:1818_1920x0_80_0_0_dbe89613ae2f666d7fa24ff76662339a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العراق, سوق النفط
اقتصاد, العراق, سوق النفط

دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود

08:08 GMT 22.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributorأسعار وقود الديزل والبنزين المرتفعة تظهر على لوحة العرض في محطة وقود
أسعار وقود الديزل والبنزين المرتفعة تظهر على لوحة العرض في محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
واصلت صادرات دولة عربية من زيت الوقود ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتسجّل مستوىً قياسيًا خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مع سيطرة دولة عربية على غالبية الشحنات.
وبلغت صادرات العراق نحو 468 ألف برميل يوميًا من الأنواع المختلفة من زيت الوقود خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو مستوى قياسي جديد، مقابل 448 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول السابق له.
ومن المتوقع أن تقفز صادرات العراق من زيت الوقود إلى مستوى قياسي جديد في إجمالي 2024 عند 380 ألف برميل يوميًا، مقابل 286 ألف برميل يوميًا خلال 2023.
ويعود أحد الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الكبير في صادرات زيت الوقود إلى انخفاض الطلب المحلي، مقابل ارتفاع الطلب عالميًا.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز
20 نوفمبر, 11:43 GMT

صادرات العراق من زيت الوقود في 2024

ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود في 2024، إلى 376 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 253.26 ألف برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023.
وسجّل متوسط الصادرات الفصلية من زيت الوقود قفزات على أساس سنوي، وكان الربع الثالث الأعلى منذ بداية العام، كما يلي:
متوسط الربع الأول: 362 ألف برميل يوميًا
متوسط الربع الثاني: 341 ألف برميل يوميًا
متوسط الربع الثالث: 395 ألف برميل يوميًا
وارتفعت صادرات العراق من زيت الوقود على أساس فصلي وسنوي في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل المتوسط إلى مستوى قياسي جديد عند 394.95 ألف برميل يوميًا، مقابل 279.04 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
دولة عربية تنتج النفط بالطاقة الشمسية
20 نوفمبر, 08:20 GMT

أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي

تصدرت الإمارات أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024، بحصّة تقترب من 42% من المتوسط الإجمالي البالغ 376 ألف برميل يوميًا، الذي استحوذت على غالبيته 5 دول، كما يلي:
الإمارات: 157 ألف برميل يوميًا
أمريكا: 54 ألف برميل يوميًا
الهند: 39 ألف برميل يوميًا
ماليزيا: 24 ألف برميل يوميًا
السعودية: 13 ألف برميل يوميًا
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
شركات روسية تدرس تطوير 22 حقلا نفطيا في دولة عربية
19 نوفمبر, 05:41 GMT
وبحسب بيانات مجلة الطاقة (مقرّها واشنطن)، فإن متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الإمارات (157 ألف برميل يوميًا) حققت قفزة كبيرة خلال المدة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 73 ألفًا في المدة نفسها من 2023.
وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة، بمتوسط ارتفع إلى 54 ألف برميل يوميًا من زيوت الوقود العراقي، مقابل 48 ألفًا في المدة المقارنة من العام الماضي.
كما ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الهند خلال المدة المرصودة لـ39 ألف برميل يوميًا، لتحلّ في المركز الثالث بالقائمة، مقابل 23 ألفًا في المدة المقارنة من 2023.
بينما حلّت ماليزيا في المركز الرابع، بمتوسط واردات من زيت الوقود العراقي بلغ 24 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وخامسًا جاءت السعودية بمتوسط 13 ألف برميل يوميًا.
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
تحرك مصري يحقق تقدما في مجال الطاقة

اكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожарные и спасатели возле компьютерного магазина, пострадавшего в результате израильского авиаудара в центре Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:07 GMTВертолеты Ми-24 на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала