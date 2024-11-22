https://sarabic.ae/20241122/دولة-عربية-تشهد-قفزة-غير-مسبوقة-في-صادرات-زيت-الوقود-1095075915.html

دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود

دولة عربية تشهد قفزة غير مسبوقة في صادرات زيت الوقود

سبوتنيك عربي

واصلت صادرات دولة عربية من زيت الوقود ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتسجّل مستوىً قياسيًا خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024،... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T08:08+0000

2024-11-22T08:08+0000

2024-11-22T08:08+0000

اقتصاد

العراق

سوق النفط

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وبلغت صادرات العراق نحو 468 ألف برميل يوميًا من الأنواع المختلفة من زيت الوقود خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو مستوى قياسي جديد، مقابل 448 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول السابق له.ومن المتوقع أن تقفز صادرات العراق من زيت الوقود إلى مستوى قياسي جديد في إجمالي 2024 عند 380 ألف برميل يوميًا، مقابل 286 ألف برميل يوميًا خلال 2023.ويعود أحد الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الكبير في صادرات زيت الوقود إلى انخفاض الطلب المحلي، مقابل ارتفاع الطلب عالميًا.صادرات العراق من زيت الوقود في 2024ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود في 2024، إلى 376 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 253.26 ألف برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2023.وسجّل متوسط الصادرات الفصلية من زيت الوقود قفزات على أساس سنوي، وكان الربع الثالث الأعلى منذ بداية العام، كما يلي:وارتفعت صادرات العراق من زيت الوقود على أساس فصلي وسنوي في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل المتوسط إلى مستوى قياسي جديد عند 394.95 ألف برميل يوميًا، مقابل 279.04 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي.أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقيتصدرت الإمارات أكبر الدول المستوردة لزيت الوقود العراقي خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024، بحصّة تقترب من 42% من المتوسط الإجمالي البالغ 376 ألف برميل يوميًا، الذي استحوذت على غالبيته 5 دول، كما يلي:وبحسب بيانات مجلة الطاقة (مقرّها واشنطن)، فإن متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الإمارات (157 ألف برميل يوميًا) حققت قفزة كبيرة خلال المدة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 73 ألفًا في المدة نفسها من 2023.وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة، بمتوسط ارتفع إلى 54 ألف برميل يوميًا من زيوت الوقود العراقي، مقابل 48 ألفًا في المدة المقارنة من العام الماضي.كما ارتفع متوسط صادرات العراق من زيت الوقود إلى الهند خلال المدة المرصودة لـ39 ألف برميل يوميًا، لتحلّ في المركز الثالث بالقائمة، مقابل 23 ألفًا في المدة المقارنة من 2023.بينما حلّت ماليزيا في المركز الرابع، بمتوسط واردات من زيت الوقود العراقي بلغ 24 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى أكتوبر الماضي، وخامسًا جاءت السعودية بمتوسط 13 ألف برميل يوميًا.تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامينتحرك مصري يحقق تقدما في مجال الطاقةاكتشاف حقل في دولة عربية باحتياط يفوق 14 تريليون قدم مكعبة من الغاز

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اقتصاد, العراق, سوق النفط