https://sarabic.ae/20241115/الخارجية-الإماراتية-تعلق-على-انضمامها-لـبريكس-1094850623.html
الخارجية الإماراتية تعلق على انضمامها لـ"بريكس"
الخارجية الإماراتية تعلق على انضمامها لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، أن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة "بريكس" يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والرخاء العالمي. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T20:26+0000
2024-11-15T20:26+0000
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روسيا
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العالم العربي
مجموعة بريكس
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وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يعكس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التزام دولة الإمارات بتعزيز الرخاء الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية واقتصادية، وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وتعزيز مكانتها كشريك متعدد الأطراف موثوق به ومركز دولي مهم".وقال بانكين خلال اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة للدول الأعضاء في منظمة "أبيك": لقد أظهرت قمة "بريكس" في قازان رغبة الأغلبية العالمية في إقامة نظام عالمي عادل وإصلاح المؤسسات العالمية وبناء علاقات اقتصادية متساوية، وتم التوصل إلى مجموعة قوية من الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ واللوجستيات، وأصبحت كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند شركاء في مجموعة "بريكس".ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
https://sarabic.ae/20241115/وزارة-الخارجية-الروسية-إندونيسيا-وماليزيا-وتايلاند-تصبح-دولا-شريكة-في-بريكس--1094833576.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, مجموعة بريكس
الخارجية الإماراتية تعلق على انضمامها لـ"بريكس"
ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، أن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة "بريكس" يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والرخاء العالمي.
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يعكس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" التزام دولة الإمارات بتعزيز الرخاء الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية واقتصادية، وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وتعزيز مكانتها كشريك متعدد الأطراف موثوق به ومركز دولي مهم".
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن إندونيسيا وماليزيا وتايلاند أصبحت دولًا شريكة في مجموعة "بريكس".
وقال بانكين خلال اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة للدول الأعضاء في منظمة "أبيك": لقد أظهرت قمة "بريكس" في قازان رغبة الأغلبية العالمية في إقامة نظام عالمي عادل وإصلاح المؤسسات العالمية وبناء علاقات اقتصادية متساوية، وتم التوصل إلى مجموعة قوية من الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ واللوجستيات، وأصبحت كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند شركاء في مجموعة "بريكس".
وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.