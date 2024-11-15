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https://sarabic.ae/20241115/وزارة-الخارجية-الروسية-إندونيسيا-وماليزيا-وتايلاند-تصبح-دولا-شريكة-في-بريكس--1094833576.html
الخارجية الروسية: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند تصبح دولا شريكة في "بريكس"
الخارجية الروسية: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند تصبح دولا شريكة في "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن إندونيسيا وماليزيا وتايلاند أصبحت دولًا شريكة في مجموعة "بريكس". 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T13:38+0000
2024-11-15T13:51+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال بانكين خلال اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة للدول الأعضاء في منظمة "أبيك": لقد أظهرت قمة "بريكس" في قازان رغبة الأغلبية العالمية في إقامة نظام عالمي عادل وإصلاح المؤسسات العالمية وبناء علاقات اقتصادية متساوية، وتم التوصل إلى مجموعة قوية من الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ واللوجستيات، وأصبحت كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند شركاء في مجموعة "بريكس".وأشار بانكين: "نحن نضمن إمدادات غير منقطعة من موارد الطاقة لدول أبيك".وأكد وزير التجارة التركي عمر بولات، يوم الأربعاء الفائت، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس".وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
https://sarabic.ae/20241114/الخارجية-الروسية-بنك-تنمية-بريكس-أصبح-شريكا-لمجموعة-العشرين-1094782974.html
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روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

الخارجية الروسية: إندونيسيا وماليزيا وتايلاند تصبح دولا شريكة في "بريكس"

13:38 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 13:51 GMT 15.11.2024)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورصورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان
صورة مشتركة لزعماء قادة بريكس خلال القمة السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . POOL
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، أن إندونيسيا وماليزيا وتايلاند أصبحت دولًا شريكة في مجموعة "بريكس".
وقال بانكين خلال اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والتجارة للدول الأعضاء في منظمة "أبيك": لقد أظهرت قمة "بريكس" في قازان رغبة الأغلبية العالمية في إقامة نظام عالمي عادل وإصلاح المؤسسات العالمية وبناء علاقات اقتصادية متساوية، وتم التوصل إلى مجموعة قوية من الاتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ واللوجستيات، وأصبحت كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند شركاء في مجموعة "بريكس".
وأضاف أن حصة اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في التجارة الخارجية لروسيا وصلت بالفعل إلى 70%، ويتم تنفيذ ما يقرب من 90% من المدفوعات بالعملات الوطنية.
وأشار بانكين: "نحن نضمن إمدادات غير منقطعة من موارد الطاقة لدول أبيك".
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
الخارجية الروسية: بنك تنمية "بريكس" أصبح شريكا لمجموعة العشرين
أمس, 07:44 GMT
وأكد وزير التجارة التركي عمر بولات، يوم الأربعاء الفائت، أن بلاده تلقت عرضًا لتصبح دولة شريكة في مجموعة "بريكس".
وقال الوزير التركي في تصريحات لتلفزيون "تي في نت": "لقد عُرض على تركيا أن تصبح دولة شريكة في بريكس، وهذه عملية انتقالية".
وعُقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء دول المجموعة في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.
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