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الخارجية الروسية: بنك تنمية "بريكس" أصبح شريكا لمجموعة العشرين
الخارجية الروسية: بنك تنمية "بريكس" أصبح شريكا لمجموعة العشرين
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، أن البرازيل جعلت بنك تنمية "بريكس" الجديد شريكا لمجموعة العشرين في عام 2024، ويمكن لعدد من دول... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T07:44+0000
2024-11-14T07:44+0000
مجموعة بريكس
مجموعة العشرين
روسيا
أخبار البرازيل
العالم
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وقال بيرديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد عمل بنك التنمية الجديد هذا العام كشريك لمجموعة العشرين، ولأول مرة تمت دعوته من قبل الرئاسة البرازيلية للمشاركة في العديد من فعاليات المنتدى، بما في ذلك قمة القادة، ما يدل على نمو مكانته ومكانته الدولية".وتابع بيردييف: "لكن حقيقة أن مجموعة العشرين أدركت أهمية هذه الآلية المصرفية الجديدة، وأقامت شراكات معها هذا العام، ودخلت في مناقشات ودخلت في حوار مباشر، هي في رأيي عامل مهم للغاية".وردا على سؤال حول ما إذا كانت مبادرة البرازيل واجهت مقاومة من الدول الغربية، أكد بيردييف أنه من غير المرجح أن يشعروا بسعادة كبيرة من مثل هذا القرار.وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018.وقالت رئيسة بنك التنمية الجديد إنه من المهم جدا توفير التمويل بالعملات الوطنية لدول الجنوب العالمي وبنك التنمية الجديد ملتزم بذلك.وكيل وزير الخارجية السوداني: الشراكة الروسية الأفريقية تعتبر صفقة رابحةروسيا: دول "بريكس" تحتل مناصب قيادية بعدد من الصناعات في العالملافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة
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مجموعة بريكس, مجموعة العشرين, روسيا, أخبار البرازيل , العالم
مجموعة بريكس, مجموعة العشرين, روسيا, أخبار البرازيل , العالم

الخارجية الروسية: بنك تنمية "بريكس" أصبح شريكا لمجموعة العشرين

07:44 GMT 14.11.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان
إنطلاق فعاليات قمة بريكس بنسختها السادسة عشرة في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Photohost agency brics-russia2024.ru/Maksim Bogodvid
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أكد سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، مارات بيرديف، أن البرازيل جعلت بنك تنمية "بريكس" الجديد شريكا لمجموعة العشرين في عام 2024، ويمكن لعدد من دول مجموعة العشرين الانضمام إليه.
وقال بيرديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد عمل بنك التنمية الجديد هذا العام كشريك لمجموعة العشرين، ولأول مرة تمت دعوته من قبل الرئاسة البرازيلية للمشاركة في العديد من فعاليات المنتدى، بما في ذلك قمة القادة، ما يدل على نمو مكانته ومكانته الدولية".

وأكد أنه من الصعب القول ما إذا كانت مشاركة البنك في فعاليات مجموعة العشرين ستُترجم إلى مشاريع محددة.

وتابع بيردييف: "لكن حقيقة أن مجموعة العشرين أدركت أهمية هذه الآلية المصرفية الجديدة، وأقامت شراكات معها هذا العام، ودخلت في مناقشات ودخلت في حوار مباشر، هي في رأيي عامل مهم للغاية".

واكد أنه "هناك دول في مجموعة العشرين يمكن أن تتفاعل مع هذا البنك، ويمكنها التفكير في الانضمام إلى أنشطته وحتى أن تصبح من المساهمين".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت مبادرة البرازيل واجهت مقاومة من الدول الغربية، أكد بيردييف أنه من غير المرجح أن يشعروا بسعادة كبيرة من مثل هذا القرار.

وقال: "لكن لم يعارض أحد صراحة مثل هذه المبادرة من الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ووفقًا للتقاليد الراسخة في مجموعة العشرين، فإن الدولة التي تتولى رئاسة المجموعة لديها الفرصة لتحديد مجموعة الشركاء الذين تتم دعوتهم لحضور الفعاليات. وقد اتخذت البرازيل مثل هذا القرار".

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" بالمؤسسة المالية الواعدة، مشيرا إلى قيام البنك بتمويل مشاريع بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2018.
وقالت رئيسة بنك التنمية الجديد إنه من المهم جدا توفير التمويل بالعملات الوطنية لدول الجنوب العالمي وبنك التنمية الجديد ملتزم بذلك.
وكيل وزير الخارجية السوداني: الشراكة الروسية الأفريقية تعتبر صفقة رابحة
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لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة
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