https://sarabic.ae/20241104/روسيا-دول-بريكس-تحتل-مناصب-قيادية-بعدد-من-الصناعات-في-العالم----1094466463.html
روسيا: دول "بريكس" تحتل مناصب قيادية بعدد من الصناعات في العالم
روسيا: دول "بريكس" تحتل مناصب قيادية بعدد من الصناعات في العالم
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الاثنين، أن دول "بريكس" تحتل مراكز رائدة على مستوى العالم في عدد من الصناعات، كالصين في مجال السيارات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:52+0000
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وقال أوريشكين في ندوة بعنوان "صناعة المستقبل": "نحن نرى كيف أن الصين وروسيا ودول أخرى تؤكد نفسها بشكل متزايد في أجندة التكنولوجيا، وبدأت في السيطرة على المزيد والمزيد من الأسواق. على سبيل المثال، أحد هذه التغييرات المذهلة هو هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية أو هيمنة روسيا على سوق الطاقة النووية".وأشار أوريشكين أيضًا إلى أن هذه القيادة توفر المزيد من الفرص للنمو الاقتصادي ليس فقط في دول "بريكس"، ولكن أيضًا في دول "جنوب وشرق العالم". وأضاف أوريشكين في اختتام ندوة "صناعة المستقبل" أنه لن يكون هناك نمو اقتصادي عالمي من دون دول "بريكس".ونوه أوريشكين بأن الاقتصاد الروسي قادر على الصمود في وجه العقوبات والضغوط الغربية بفضل السياسة الاستباقية التي تنتهجها السلطات، منذ 2014.لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلةموسكو: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس, الصين
روسيا: دول "بريكس" تحتل مناصب قيادية بعدد من الصناعات في العالم
أكد مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، اليوم الاثنين، أن دول "بريكس" تحتل مراكز رائدة على مستوى العالم في عدد من الصناعات، كالصين في مجال السيارات الكهربائية، وروسيا في مجال الطاقة النووية.
وقال أوريشكين في ندوة بعنوان "صناعة المستقبل": "نحن نرى كيف أن الصين وروسيا ودول أخرى تؤكد نفسها بشكل متزايد في أجندة التكنولوجيا، وبدأت في السيطرة على المزيد والمزيد من الأسواق. على سبيل المثال، أحد هذه التغييرات المذهلة هو هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية أو هيمنة روسيا على سوق الطاقة النووية".
وأشار أوريشكين أيضًا إلى أن هذه القيادة توفر المزيد من الفرص للنمو الاقتصادي ليس فقط في دول "بريكس"، ولكن أيضًا في دول "جنوب وشرق العالم".
وأضاف أوريشكين في اختتام ندوة "صناعة المستقبل" أنه لن يكون هناك نمو اقتصادي عالمي من دون دول "بريكس".
ونوه أوريشكين بأن الاقتصاد الروسي قادر على الصمود
في وجه العقوبات والضغوط الغربية بفضل السياسة الاستباقية التي تنتهجها السلطات، منذ 2014.