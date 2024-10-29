https://sarabic.ae/20241029/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-قمة-بريكس-أظهرت-أن-هيمنة-بعض-الدول-تقترب-من-نهايتها-1094274815.html

نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها

نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها تدريجيا، وأنه سيتم استبدالها... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T10:02+0000

2024-10-29T10:02+0000

2024-10-29T10:02+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/16/1049626786_0:1:3125:1759_1920x0_80_0_0_aeb96c00a88d97fe6952c9a12c7d240d.jpg

وأكد رودينكو أن قمة "بريكس" أصبحت مؤشرا لأغلب دول العالم على أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع العالمي "يحمل وجهات نظر مختلفة قليلا عن بلدان ما يسمى بـ"المليار الذهبي"".وقال رودينكو خلال تواجده في بكين: "إن لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول الوصفات التي يجب أن يتطور بها عالمنا، وكيف ينبغي بناء العلاقات بين البلدان، وعلى أي مبادئ يجب أن تعمل، يبدو لي أن هذه إشارة واضحة إلى أن هيمنة بعض البلدان أصبحت تدريجية ومع اقترابنا من نهايتها، فإن هذه الهيمنة سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر عدلا".وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلهاوزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية

https://sarabic.ae/20241025/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-بريكس-تكتل-عالمي-يهدف-إلى-تقديم-مستقبل-أفضل-بعيدا-عن-هيمنة-الغرب-1094170426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس