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نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها تدريجيا، وأنه سيتم استبدالها... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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قمة بريكس 2024
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وأكد رودينكو أن قمة "بريكس" أصبحت مؤشرا لأغلب دول العالم على أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع العالمي "يحمل وجهات نظر مختلفة قليلا عن بلدان ما يسمى بـ"المليار الذهبي"".وقال رودينكو خلال تواجده في بكين: "إن لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول الوصفات التي يجب أن يتطور بها عالمنا، وكيف ينبغي بناء العلاقات بين البلدان، وعلى أي مبادئ يجب أن تعمل، يبدو لي أن هذه إشارة واضحة إلى أن هيمنة بعض البلدان أصبحت تدريجية ومع اقترابنا من نهايتها، فإن هذه الهيمنة سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر عدلا".وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلهاوزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها تدريجيا، وأنه سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر إنصافا.
وأكد رودينكو أن قمة "بريكس" أصبحت مؤشرا لأغلب دول العالم على أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع العالمي "يحمل وجهات نظر مختلفة قليلا عن بلدان ما يسمى بـ"المليار الذهبي"".
وقال رودينكو خلال تواجده في بكين: "إن لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول الوصفات التي يجب أن يتطور بها عالمنا، وكيف ينبغي بناء العلاقات بين البلدان، وعلى أي مبادئ يجب أن تعمل، يبدو لي أن هذه إشارة واضحة إلى أن هيمنة بعض البلدان أصبحت تدريجية ومع اقترابنا من نهايتها، فإن هذه الهيمنة سيتم استبدالها بنظام عالمي
أكثر عدلا".
ووفقا لرودينكو، "سنرى في المستقبل القريب إلى متى ستستمر هذه العملية، وما هي السمات المميزة التي ستكتسبها".
وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة
منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.