نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241029/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-قمة-بريكس-أظهرت-أن-هيمنة-بعض-الدول-تقترب-من-نهايتها-1094274815.html
نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها تدريجيا، وأنه سيتم استبدالها... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T10:02+0000
2024-10-29T10:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/16/1049626786_0:1:3125:1759_1920x0_80_0_0_aeb96c00a88d97fe6952c9a12c7d240d.jpg
وأكد رودينكو أن قمة "بريكس" أصبحت مؤشرا لأغلب دول العالم على أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع العالمي "يحمل وجهات نظر مختلفة قليلا عن بلدان ما يسمى بـ"المليار الذهبي"".وقال رودينكو خلال تواجده في بكين: "إن لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول الوصفات التي يجب أن يتطور بها عالمنا، وكيف ينبغي بناء العلاقات بين البلدان، وعلى أي مبادئ يجب أن تعمل، يبدو لي أن هذه إشارة واضحة إلى أن هيمنة بعض البلدان أصبحت تدريجية ومع اقترابنا من نهايتها، فإن هذه الهيمنة سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر عدلا".وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلهاوزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
https://sarabic.ae/20241025/أستاذ-في-الاقتصاد-السياسي-بريكس-تكتل-عالمي-يهدف-إلى-تقديم-مستقبل-أفضل-بعيدا-عن-هيمنة-الغرب-1094170426.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/16/1049626786_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_e348afc770f8907c4a166219c4530161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس

نائب وزير الخارجية الروسي: قمة "بريكس" أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها

10:02 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Нина Зотина / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو
نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Нина Зотина
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن قمة "بريكس" في قازان أظهرت أن هيمنة بعض الدول تقترب من نهايتها تدريجيا، وأنه سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر إنصافا.
وأكد رودينكو أن قمة "بريكس" أصبحت مؤشرا لأغلب دول العالم على أن هناك جزءا كبيرا من المجتمع العالمي "يحمل وجهات نظر مختلفة قليلا عن بلدان ما يسمى بـ"المليار الذهبي"".
وقال رودينكو خلال تواجده في بكين: "إن لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول الوصفات التي يجب أن يتطور بها عالمنا، وكيف ينبغي بناء العلاقات بين البلدان، وعلى أي مبادئ يجب أن تعمل، يبدو لي أن هذه إشارة واضحة إلى أن هيمنة بعض البلدان أصبحت تدريجية ومع اقترابنا من نهايتها، فإن هذه الهيمنة سيتم استبدالها بنظام عالمي أكثر عدلا".
ووفقا لرودينكو، "سنرى في المستقبل القريب إلى متى ستستمر هذه العملية، وما هي السمات المميزة التي ستكتسبها".
رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
أستاذ في الاقتصاد السياسي: "بريكس" تكتل عالمي يهدف إلى تقديم مستقبل أفضل بعيدا عن هيمنة الغرب
25 أكتوبر, 16:22 GMT
وانعقدت قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
يذكر أن روسيا تتولى منصب رئيس المنظمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وفي إطار رئاستها، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، تنظم روسيا أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي.
سياسي مجري: العالم بعد قمة "بريكس 2024" لن يكون كما قبلها
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала