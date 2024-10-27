وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241027/وزير-المالية-الروسي-نظام-الدفع-لدول-بريكس-ضرورة-حيوية-1094215396.html
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
سبوتنيك عربي
وصف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فكرة إنشاء نظام دفع لدول "بريكس" بأنها ضرورة حيوية، إذ إن هناك حاجة إلى بديل عندما يفشل النظام الحالي المألوف. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T14:44+0000
2024-10-27T14:44+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/68/1015046838_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_12fa466f6d7cef85b1c1ccd5ed4715a8.jpg
وبحسب سيلوانوف، فإن إنشاء نظام دفع لدول بريكس يعد "ضرورة حيوية"، وفقا لما صرح به في تعليق نشره الصحفي بافيل زاروبين على "تلغرام".وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الحالية لنقل الوثائق المالية وأنظمة التسوية أصبحت مسيسة، وبالتالي فإن موضوع سياسة نظام التسوية المستقل في قمة "بريكس" مهم.
https://sarabic.ae/20241027/وزير-مصري-سابق-بريكس-ستساعد-في-حل-المشاكل-الاقتصادية-في-مصر-1094213378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/68/1015046838_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ed77661dabc01475f45cc15b856b7c88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, اقتصاد
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, اقتصاد

وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية

14:44 GMT 27.10.2024
© BRICS/SCO Photohost / الانتقال إلى بنك الصوربنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة "بريكس" على هامش اجتماعات اوفا
بنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة بريكس على هامش اجتماعات اوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© BRICS/SCO Photohost
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فكرة إنشاء نظام دفع لدول "بريكس" بأنها ضرورة حيوية، إذ إن هناك حاجة إلى بديل عندما يفشل النظام الحالي المألوف.
وبحسب سيلوانوف، فإن إنشاء نظام دفع لدول بريكس يعد "ضرورة حيوية"، وفقا لما صرح به في تعليق نشره الصحفي بافيل زاروبين على "تلغرام".

وأوضح سيلوانوف أنه "إذا فشل النظام الحالي والمألوف لدى الجميع ولم يعمل، فلا بد من خلق بديل.. هناك من يكتفي بالنظام الحالي، ولكن البديل دائما يكون أفضل إذا كان موجودا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في حفل استقبال بمناسبة القمة السادسة عشرة لدول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
وزير مصري أسبق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
13:36 GMT

وفي وقت سابق، قال سيلوانوف، على هامش قمة "بريكس" في قازان، إن نظام الدفع الجديد لدول "بريكس"، والذي من المخطط إنشاؤه مع الأخذ في الاعتبار استخدام الأصول المالية الرقمية، سيتضمن أيضًا نظامًا لنقل الوثائق المالية.

وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الحالية لنقل الوثائق المالية وأنظمة التسوية أصبحت مسيسة، وبالتالي فإن موضوع سياسة نظام التسوية المستقل في قمة "بريكس" مهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала