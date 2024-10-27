https://sarabic.ae/20241027/وزير-المالية-الروسي-نظام-الدفع-لدول-بريكس-ضرورة-حيوية-1094215396.html
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
سبوتنيك عربي
وصف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فكرة إنشاء نظام دفع لدول "بريكس" بأنها ضرورة حيوية، إذ إن هناك حاجة إلى بديل عندما يفشل النظام الحالي المألوف. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T14:44+0000
2024-10-27T14:44+0000
2024-10-27T14:44+0000
روسيا
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
اقتصاد
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وبحسب سيلوانوف، فإن إنشاء نظام دفع لدول بريكس يعد "ضرورة حيوية"، وفقا لما صرح به في تعليق نشره الصحفي بافيل زاروبين على "تلغرام".وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الحالية لنقل الوثائق المالية وأنظمة التسوية أصبحت مسيسة، وبالتالي فإن موضوع سياسة نظام التسوية المستقل في قمة "بريكس" مهم.
https://sarabic.ae/20241027/وزير-مصري-سابق-بريكس-ستساعد-في-حل-المشاكل-الاقتصادية-في-مصر-1094213378.html
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روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, اقتصاد
روسيا, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, اقتصاد
وزير المالية الروسي: نظام الدفع لدول "بريكس" ضرورة حيوية
وصف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فكرة إنشاء نظام دفع لدول "بريكس" بأنها ضرورة حيوية، إذ إن هناك حاجة إلى بديل عندما يفشل النظام الحالي المألوف.
وبحسب سيلوانوف، فإن إنشاء نظام دفع لدول بريكس يعد "ضرورة حيوية"، وفقا لما صرح به في تعليق نشره الصحفي بافيل زاروبين على "تلغرام".
وأوضح سيلوانوف أنه "إذا فشل النظام الحالي والمألوف لدى الجميع ولم يعمل، فلا بد من خلق بديل.. هناك من يكتفي بالنظام الحالي، ولكن البديل دائما يكون أفضل إذا كان موجودا".
وفي وقت سابق، قال سيلوانوف، على هامش قمة "بريكس" في قازان، إن نظام الدفع الجديد لدول "بريكس"، والذي من المخطط إنشاؤه مع الأخذ في الاعتبار استخدام الأصول المالية الرقمية، سيتضمن أيضًا نظامًا لنقل الوثائق المالية.
وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الحالية لنقل الوثائق المالية وأنظمة التسوية أصبحت مسيسة، وبالتالي فإن موضوع سياسة نظام التسوية المستقل في قمة "بريكس" مهم.