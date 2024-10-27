وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي على إيران وطهران تؤكد التصدي له، وبلينكن يدعو للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
18:03 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241027/وزير-مصري-سابق-بريكس-ستساعد-في-حل-المشاكل-الاقتصادية-في-مصر-1094213378.html
وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية مصر الأسبق، محمد العرابي، إنه من المؤكد أنه ستكون هناك مساعدات وتسهيلات ائتمانية من دول "بريكس" لمصر خلال الفترة القادمة، ما قد يساعد في تخفيف... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T13:36+0000
2024-10-27T13:37+0000
الأخبار
حصري
العالم العربي
قمة بريكس 2023
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080240530_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4f4de04411fb661d4e858e3566aa5c9e.jpg
وشدد الوزير المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن استثمارات بريكس في مصر ستساعدها في تخطي الأزمة، ولكن إيجاد الحلول يجب أن يكون من الدولة المصرية وإنهاء المشاكل الاقتصادية في مصر لا بد أن يكون من داخل الدولة نفسها وليس من الخارج.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال قمة بريكس في قازان الروسية، الأربعاء الماضي، إن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار".وقال السيسي إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وأضاف الرئيس المصري أن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وأكد أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية".وأشار إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080240530_24:0:1243:914_1920x0_80_0_0_ed13c0c332be6822a101ced3204b7242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار, حصري, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار, حصري, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر

13:36 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 13:37 GMT 27.10.2024)
© Sputnik . Haisam Mahgoubوزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي
وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Haisam Mahgoub
تابعنا عبر
حصري
قال وزير خارجية مصر الأسبق، محمد العرابي، إنه من المؤكد أنه ستكون هناك مساعدات وتسهيلات ائتمانية من دول "بريكس" لمصر خلال الفترة القادمة، ما قد يساعد في تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية.
وشدد الوزير المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن استثمارات بريكس في مصر ستساعدها في تخطي الأزمة، ولكن إيجاد الحلول يجب أن يكون من الدولة المصرية وإنهاء المشاكل الاقتصادية في مصر لا بد أن يكون من داخل الدولة نفسها وليس من الخارج.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
23 أكتوبر, 10:35 GMT
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال قمة بريكس في قازان الروسية، الأربعاء الماضي، إن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار".
وقال السيسي إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأضاف الرئيس المصري أن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأكد أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية".
وأشار إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала