https://sarabic.ae/20241027/وزير-مصري-سابق-بريكس-ستساعد-في-حل-المشاكل-الاقتصادية-في-مصر-1094213378.html
وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
سبوتنيك عربي
قال وزير خارجية مصر الأسبق، محمد العرابي، إنه من المؤكد أنه ستكون هناك مساعدات وتسهيلات ائتمانية من دول "بريكس" لمصر خلال الفترة القادمة، ما قد يساعد في تخفيف... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T13:36+0000
2024-10-27T13:36+0000
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وشدد الوزير المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن استثمارات بريكس في مصر ستساعدها في تخطي الأزمة، ولكن إيجاد الحلول يجب أن يكون من الدولة المصرية وإنهاء المشاكل الاقتصادية في مصر لا بد أن يكون من داخل الدولة نفسها وليس من الخارج.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال خلال قمة بريكس في قازان الروسية، الأربعاء الماضي، إن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار".وقال السيسي إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وأضاف الرئيس المصري أن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".وأكد أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية".وأشار إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
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الأخبار, حصري, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار, حصري, العالم العربي, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
وزير مصري سابق: "بريكس" ستساعد في حل المشاكل الاقتصادية في مصر
13:36 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 13:37 GMT 27.10.2024)
حصري
قال وزير خارجية مصر الأسبق، محمد العرابي، إنه من المؤكد أنه ستكون هناك مساعدات وتسهيلات ائتمانية من دول "بريكس" لمصر خلال الفترة القادمة، ما قد يساعد في تخفيف حدة المشاكل الاقتصادية.
وشدد الوزير المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك
" على أن استثمارات بريكس في مصر ستساعدها في تخطي الأزمة، ولكن إيجاد الحلول يجب أن يكون من الدولة المصرية وإنهاء المشاكل الاقتصادية في مصر لا بد أن يكون من داخل الدولة نفسها وليس من الخارج.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
قال خلال قمة بريكس في قازان الروسية، الأربعاء الماضي، إن "مصر تؤمن بأهمية تعزيز النظام الدولي المتعدد الأطراف وفي قلبه الأمم المتحدة وأجهزتها باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على مكتسبات السلام والاستقرار".
وقال السيسي إن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأضاف الرئيس المصري أن "الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم فضلا عن حالة الاستقطاب والانتقائية التي أضحى النظام الدولي يتسم بها".
وأكد أن "مصر تولي أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اضطلاع المجتمع الدولي
بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية".
وأشار إلى أن "توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".