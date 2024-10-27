https://sarabic.ae/20241027/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-لـسبوتنيك-هناك-سقف-للتصعيد-بين-إسرائيل-وإيران-لا-يمكنهما-تجاوزه--1094209615.html

وزير خارجية مصر الأسبق لـ"سبوتنيك": هناك سقف للتصعيد بين إسرائيل وإيران لا يمكنهما تجاوزه

وزير خارجية مصر الأسبق لـ"سبوتنيك": هناك سقف للتصعيد بين إسرائيل وإيران لا يمكنهما تجاوزه

سبوتنيك عربي

قال وزير خارجية مصر الأسبق، محمد العرابي، اليوم الأحد، إن "وقف إطلاق النار في غزة يحتاج لموقف دولي، وليس فقط الدول العربية أو الدور المصري الرائد حتى الآن". 27.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد الوزير المصري السابق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "موقف أمريكا الفجّ في دعم آلة القتل الإسرائيلية يحتاج لتكاتف دولي، وأن هناك أصوات دولية تدعم فلسطين، وسيكون هناك اجتماعات قادمة في المملكة العربية السعودية للائتلاف الدولي لدعم فلسطين".وفيما يخص الضربة الإسرائيلية على إيران، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن "هناك سقفا للتصعيد، والدولتان يعلمان تماما أنه لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف". كما يرى الدبلوماسي المصري، أن "الحرب الإسرائيلية في لبنان في طريقها للتوقف، لأن إسرائيل في سبيلها لإدراك أن آلة الحرب المستمرة بهذا الشكل لن يكون لها نتيجة تخدمها، وأن أمنها صار مهددا تهديدا كبيرا جدا، إلى جانب أن العالم كله ينظر إليها على أنها دولة معتدية، لذلك سيكون هناك قدر من الإدراك السياسي لوقف الحرب، خاصة أنهم في انتظار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما ستسفر عنه من نتائج".

https://sarabic.ae/20241027/وزير-الدفاع-الأمريكي-إيران-لا-ينبغي-أن-ترتكب-خطأ-الرد-على-الضربات-الإسرائيلية-1094197202.html

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