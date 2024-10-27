https://sarabic.ae/20241027/وزير-الدفاع-الأمريكي-إيران-لا-ينبغي-أن-ترتكب-خطأ-الرد-على-الضربات-الإسرائيلية-1094197202.html

وزير الدفاع الأمريكي: إيران لا ينبغي أن ترتكب خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية

وزير الدفاع الأمريكي: إيران لا ينبغي أن ترتكب خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مباحثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحث خلالها الضربات الإسرائيلية على إيران. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال أوستن، في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الأحد، إنه أوضح لغالانت غالانت أن إيران لا ينبغي أن ترتكب خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية.وتابع: "شدت على الفرص المتاحة للدبلوماسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط، وأكدت مجددا التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل ودعم حقها في الدفاع عن نفسها".كما أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الضربات الإسرائيلية طالت أهدافا عسكرية في إيران.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي.ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

https://sarabic.ae/20241026/تقرير-إسرائيل-تضع-أهدافا-إضافية-في-إيران-إذا-قررت-طهران-الرد-على-الهجوم-الأخير-1094195088.html

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