https://sarabic.ae/20241026/تقرير-إسرائيل-تضع-أهدافا-إضافية-في-إيران-إذا-قررت-طهران-الرد-على-الهجوم-الأخير-1094195088.html

تقرير: إسرائيل تضع أهدافا إضافية في إيران إذا قررت طهران الرد على الهجوم الأخير

تقرير: إسرائيل تضع أهدافا إضافية في إيران إذا قررت طهران الرد على الهجوم الأخير

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T19:54+0000

2024-10-26T19:54+0000

2024-10-26T19:54+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر إسرائيلي أن "هناك أهدافا إضافية إذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى، وكل شيء في الوقت المناسب".وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن " نتنياهو أوضح أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية"، مضيفا أن "إسرائيل اختارت عدم مهاجمة المنشآت النووية والطاقة في إيران".وشدد المصدر الإسرائيلي على أن تل أبيب ستهاجم أهدافا أخرى مثل منشآت نفطية ومنشآت الغاز في إيران إذا قررت طهران مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".وشنت إيران في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، قالت إنه جاء ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسية لـ"حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ونائب قائد الحرس الثوري.

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