https://sarabic.ae/20241026/خبير-إنشاء-بريكس-تم-بسبب-الانتهاكات-الأمريكية-الجسيمة-للقانون-الدولي-1094187629.html
خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي
خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أكد الاقتصادي الأمريكي والأستاذ بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أنه تم إنشاء رابطة "بريكس" بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T13:07+0000
2024-10-26T13:07+0000
2024-10-26T13:07+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
روسيا
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وقال ساكس على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "نحن نتحدث عن عمل نظام الأمم المتحدة. أرادت هذه الدول (رابطة البريكس) أن تقول إنها لا تحب أن تتصرف الولايات المتحدة والدول التابعة لها خارج إطار نظام الأمم المتحدة".ووفقا له، فإن إنشاء صيغة بريكس لا يعني إلغاء نظام الأمم المتحدة الحالي، بل على العكس من ذلك، أصبح رمزا معينا لحماية القانون الدولي.وأولت وسائل الإعلام الرائدة في العالم اهتمامًا خاصًا لقمة "بريكس" في قازان. ورأت في الاجتماع الأخير تأكيدا على عدم عزلة روسيا وتحديا لهيمنة الغرب، كما وصفت بريكس بأنها رابطة مزدهرة تعمل على تعزيز الطاقة والآفاق الجديدة.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.تصويت... هل تدعم انضمام دولتك إلى مجموعة "بريكس"؟خبير تركي لـ"سبوتنيك": الغرب يعرقل محاولات تركيا للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20241026/خبير-الولايات-المتحدة-وأوروبا-تخشيان-فقدان-الهيمنة-بسبب-بريكس-1094178533.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, روسيا
خبير: إنشاء "بريكس" تم بسبب الانتهاكات الأمريكية الجسيمة للقانون الدولي
أكد الاقتصادي الأمريكي والأستاذ بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، أنه تم إنشاء رابطة "بريكس" بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال ساكس على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "نحن نتحدث عن عمل نظام الأمم المتحدة. أرادت هذه الدول (رابطة البريكس) أن تقول إنها لا تحب أن تتصرف الولايات المتحدة والدول التابعة لها خارج إطار نظام الأمم المتحدة".
وأوضح ساكس أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي أساءت استغلال مكانتها على الساحة الدولية، قامت مرارًا وتكرارًا بالإطاحة بحكومات دول أخرى، وفرضت عقوبات أحادية الجانب، واستخدمت وسائل إكراه أخرى غير قانونية.
ووفقا له، فإن إنشاء صيغة بريكس لا يعني إلغاء نظام الأمم المتحدة الحالي، بل على العكس من ذلك، أصبح رمزا معينا لحماية القانون الدولي.
وأولت وسائل الإعلام الرائدة في العالم اهتمامًا خاصًا لقمة "بريكس" في قازان. ورأت في الاجتماع الأخير تأكيدا على عدم عزلة روسيا وتحديا لهيمنة الغرب، كما وصفت بريكس بأنها رابطة مزدهرة تعمل على تعزيز الطاقة والآفاق الجديدة.
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول
جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.