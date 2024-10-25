خبير تركي لـ"سبوتنيك": الغرب يعرقل محاولات تركيا للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

عربي
بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241025/خبير-تركي-لـسبوتنيك-الغرب-يعرقل-محاولات-تركيا-للتوسط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1094169513.html
خبير تركي لـ"سبوتنيك": الغرب يعرقل محاولات تركيا للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
خبير تركي لـ"سبوتنيك": الغرب يعرقل محاولات تركيا للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
علق خبير العلاقات الدولية، ليفنت إرسين أورالي، لـ"سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة "بريكس" بشأن رفض كييف... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T15:48+0000
2024-10-25T15:48+0000
قمة بريكس 2024
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094091274_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_946b78f504843b295850bd731d162288.jpg
وأضاف الخبير التركي لـ"سبوتنيك": "لقد أصبحت قمة بريكس منصة رائدة لمناقشات واسعة النطاق حول بدائل النظام العالمي المهيمن القائم".وأشار إلى إمكانية "انطلاق عملية تفاوض نشطة بشأن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في ظل بريكس".وأكد أن "مجموعة حلفاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، تخطط لمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة لمنع تعزيز محور روسيا والصين وتركيا وإيران".وأضاف بالقول: "أعتقد أن روسيا، بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار، بما في ذلك تركيا، ستكون قادرة في نهاية المطاف على تهيئة الظروف التي سيتمكن بموجبها اللاعبون الرئيسيون في الغرب والشرق من الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويكونون قادرين على إنشاء صيغة فعالة لضمان هدنة مستدامة".
https://sarabic.ae/20241025/إنشاء-منطقة-صناعية-حرة-في-قناة-السويس-لدول-بريكس-ما-المؤهلات-والفرص؟-1094166015.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094091274_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_cee6663b85e3dd8859601abb20138071.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة بريكس 2024, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير تركي لـ"سبوتنيك": الغرب يعرقل محاولات تركيا للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

15:48 GMT 25.10.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق خبير العلاقات الدولية، ليفنت إرسين أورالي، لـ"سبوتنيك"، على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة "بريكس" بشأن رفض كييف التفاوض ردا على مبادرات تركيا للعمل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف الخبير التركي لـ"سبوتنيك": "لقد أصبحت قمة بريكس منصة رائدة لمناقشات واسعة النطاق حول بدائل النظام العالمي المهيمن القائم".
وأشار إلى إمكانية "انطلاق عملية تفاوض نشطة بشأن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في ظل بريكس".

ووفقا له، فإنه "من الواضح أن العالم الغربي لا يزال يهدف إلى تعميق العمليات العسكرية وإطالة أمدها إلى أقصى حد ممكن".

وأكد أن "مجموعة حلفاء الناتو، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، تخطط لمزيد من تصعيد التوترات في المنطقة لمنع تعزيز محور روسيا والصين وتركيا وإيران".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
إنشاء منطقة صناعية حرة في قناة السويس لدول "بريكس"... ما المؤهلات والفرص؟
14:21 GMT

وتابع أيضا: "دعت تركيا أوكرانيا مرة أخرى إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وواصلت الدعوة بنشاط إلى وقف إطلاق النار، والذي تم التوصل إليه بالفعل في مارس/ آذار من العام الماضي، ولكن أوكرانيا، كما نرى، مترددة بشأن هذا الاقتراح، ويرتبط السبب الرئيسي لذلك بمحاولات القوى الخارجية، التي تستخدم أوكرانيا كدمية، للحفاظ على نظام الهيمنة القائم بكل قوتها".

وأضاف بالقول: "أعتقد أن روسيا، بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار، بما في ذلك تركيا، ستكون قادرة في نهاية المطاف على تهيئة الظروف التي سيتمكن بموجبها اللاعبون الرئيسيون في الغرب والشرق من الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويكونون قادرين على إنشاء صيغة فعالة لضمان هدنة مستدامة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала