إنشاء منطقة صناعية حرة في قناة السويس لدول "بريكس"... ما المؤهلات والفرص؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241025/إنشاء-منطقة-صناعية-حرة-في-قناة-السويس-لدول-بريكس-ما-المؤهلات-والفرص؟-1094166015.html
إنشاء منطقة صناعية حرة في قناة السويس لدول "بريكس"... ما المؤهلات والفرص؟
إنشاء منطقة صناعية حرة في قناة السويس لدول "بريكس"... ما المؤهلات والفرص؟
سبوتنيك عربي
تعد قمة "بريكس 2024" نقطة تحول مهمة على الصعيد الدولي، خاصة في ظل المخرجات التي تضمنتها والسياسات التي رسمتها للمستقبل. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:21+0000
2024-10-25T14:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
قمة بريكس 2024
غزة
لبنان
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_405254878a89f5c47e360f580d76b6ef.jpg
وقال خبراء إن القمة مثلت فرصة مهمة للدول النامية، كما أنها تعد ركيزة أساسية في تحول النظام العالمي إلى "تعدد القطبية".من جانب آخر، أكد الخبراء على الأهمية التي تمثلها المنطقة الصناعية في قناة السويس، والتي أصبحت مؤهلة بدرجة كبيرة لتكون "منطقة حرة" لدول "بريكس"، خاصة في ظل ما تتمتع به من مزايا مهمة.المنطقة التي تعد الممر الصناعي الأهم، تتمتع بموقع جغرافي متميز، فضلا عن البنى التحيتة التي عملت عليها الدولة المصرية، ووجود منطقة صناعية روسية، وأخرى صينية، وحوافز كبيرة تقدمها الدولة المصرية تجعلها المنطقة الأنسب على الإطلاق عالميا لتكون "منطقة حرة" للتجمع الذي يضم عدد كبير من دول العالم.وخلال مشاركته في قمة "بريكس 2024"، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018، والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية وعلى رأسها محطة الضبعة النووية للطاقة النووية والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأشار أنه جارٍ الانتهاء من تصديق مجلس النواب بشأن الاتفاقية التمويلية الحكومية الخاصة بها وأهمية عمل الخبراء من الجانبين على وضع آليات للتنفيذ لتجنب العقوبات ولكي تمثل مع المنطقة الصناعية الصينية نواة لمنطقة اقتصادية لدول تجمع البريكس"، وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط".خطوة استراتيجةمن ناحيته قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة حرة لمجموعة "بريكس"، خطوة استراتيجية نظراً لموقعها المميز على المستوى الاقتصادي والجغرافي، وهي تتمتع بمؤهلات ومزايا مهمة لتقوم بهذا الدور منها:الموقع الاستراتيجي:البنية التحتية المتطورة:حيث شهدت منطقة قناة السويس مشاريع تطوير كبرى، بما في ذلك توسعة القناة ومشاريع لوجستية وصناعية حديثة، ما يجعلها بيئة مؤهلة لتقديم خدمات متقدمة للتجارة والاستثمار.توافر حوافز الاستثمار:الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة:تعزز عضوية في اتفاقيات تجارة حرة إقليمية وعالمية، وصول دول "بريكس" إلى أسواق إضافية من خلال تصدير منتجات مصنعة أو مجمعة في المنطقة.مضيفا: "على الرغم من أن كل من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل يتمتعون بعلاقات اقتصادية جيدة مع مصر، إلا أن هناك عوامل قد تؤثر في التوافق بشأن إنشاء منطقة حرة في قناة السويس، وتشمل:الأهداف الاقتصادية المختلفة:تتبنى دول "بريكس" استراتيجيات اقتصادية متنوعة، ما قد يؤدي إلى تباين في الأولويات والمصالح، ومع ذلك، فإن التوجه المتزايد نحو تقليل الاعتماد على الدولار وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قد يشجع هذا التوافق.التحديات الجيوسياسية:تواجه بعض دول "بريكس"، خاصة الصين وروسيا، تحديات جيوسياسية فيما يتعلق بالتوسع في "منطقة استراتيجية" مثل قناة السويس والتي تعتبر ممر حيوي للغرب، لذلك يستدعي الأمر تنسيقاً دقيقاً مع مصر ودول المنطقة.انعكاسات محتملةبشأن الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، يرى عكوش أنها تشمل، تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، عبر إنشاء منطقة حرة "بريكس" في قناة السويس، مما يجذب استثمارات ضخمة، ويوفر فرص عمل جديدة وكبيرة، الأمر الذي يعزز الاقتصاد المصري، وزيادة التبادل التجاري بين دول بريكس، حيث تتيح هذه الخطوة لأعضاء بريكس فرصة تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، مما يزيد من حجم التجارة البينية بين هذه المجموعة.كما تشمل الانعكاسات تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، حيث تسهم استثمارات بريكس في نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة إذا شملت المنطقة الحرة مصانع ومراكز بحثية وتكنولوجية ومنها الذكاء الصناعي.بيئة مثاليةوختم بقوله: "في النهاية تتمتع منطقة قناة السويس بمؤهلات ومزايا تجعلها بيئة مثالية لمنطقة حرة لدول البريكس، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى توافق استراتيجي واقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة، خاصة أن بعضها يملك علاقات اقتصادية واستراتيجية مع دول منافسة".جذب استثمارات أجنبية مباشرةفي الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد أنيس، إن المنطقة الحرة لقناة السويس واعدة ومهمة من المنظور المصري.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير في المنطقة، وأن تكون استثمارات صناعية، ومرتبطة باللوجستيات البحرية.وأوضح أن المنطقة الصناعية الحرة في قناة السويس، يمكن أن تصبح "منطقة حرة" لدول "بريكس"، خاصة أن المناطق المخصصة لروسيا والصين يمكن أن تصبح نواة لمنطقة كبرى تشمل دول "بريكس"، كما يمكن أن تشمل استثمارات دول أخرى.وأعرب الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء الماضي، على هامش قمة "بريكس" التي عقدت في قازان - عن سعادته للقاء الرئيس بوتين مرة أخرى وتقديره الكبير للدعم الروسي لانضمام مصر لتجمع البريكس وكذا الجهد المقدر الذي بذلته روسيا طوال فترة رئاستها للتجمع حيث حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات التي عقدت خلال فترة الرئاسة الروسية، مؤكدا سعادته بالمشاركة في قمة قازان وأنها القمة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل في التجمع.وأكد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وفي إطار تجمّع "بريكس" وإصلاح المنظومة الدولية بما يحقق مصلحة البلدين ودول العالم النامي.
https://sarabic.ae/20241023/السيسي-مصر-تؤكد-دعمها-لتعزيز-التشاور-بين-دول-بريكس-1094078223.html
https://sarabic.ae/20241024/السيسي-يدعو-لتعزيز-آلية-التشاور-المتبادل-في-مجموعة-البريكس---عاجل-1094107669.html
https://sarabic.ae/20241025/محللة-بـالخطابات-القيادية-وجود-الإمارات-في-بريكس-يسهم-ببناء-نظام-عالمي-متعدد-الأقطاب-1094158270.html
https://sarabic.ae/20241025/روسيا-بريكس-تواصل-المشاورات-الداخلية-لتشكيل-قائمة-الدول-التي-ستصبح-شريكة-للمجموعة-1094161697.html
غزة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094050454_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_f6f14b572e1a4cac29601f3d4b165ea8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, قمة بريكس 2024, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط

إنشاء منطقة صناعية حرة في قناة السويس لدول "بريكس"... ما المؤهلات والفرص؟

14:21 GMT 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تعد قمة "بريكس 2024" نقطة تحول مهمة على الصعيد الدولي، خاصة في ظل المخرجات التي تضمنتها والسياسات التي رسمتها للمستقبل.
وقال خبراء إن القمة مثلت فرصة مهمة للدول النامية، كما أنها تعد ركيزة أساسية في تحول النظام العالمي إلى "تعدد القطبية".
من جانب آخر، أكد الخبراء على الأهمية التي تمثلها المنطقة الصناعية في قناة السويس، والتي أصبحت مؤهلة بدرجة كبيرة لتكون "منطقة حرة" لدول "بريكس"، خاصة في ظل ما تتمتع به من مزايا مهمة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
السيسي: مصر تؤكد دعمها لتعزيز التشاور بين دول "بريكس"
23 أكتوبر, 10:35 GMT
المنطقة التي تعد الممر الصناعي الأهم، تتمتع بموقع جغرافي متميز، فضلا عن البنى التحيتة التي عملت عليها الدولة المصرية، ووجود منطقة صناعية روسية، وأخرى صينية، وحوافز كبيرة تقدمها الدولة المصرية تجعلها المنطقة الأنسب على الإطلاق عالميا لتكون "منطقة حرة" للتجمع الذي يضم عدد كبير من دول العالم.
وخلال مشاركته في قمة "بريكس 2024"، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018، والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية وعلى رأسها محطة الضبعة النووية للطاقة النووية والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار أنه جارٍ الانتهاء من تصديق مجلس النواب بشأن الاتفاقية التمويلية الحكومية الخاصة بها وأهمية عمل الخبراء من الجانبين على وضع آليات للتنفيذ لتجنب العقوبات ولكي تمثل مع المنطقة الصناعية الصينية نواة لمنطقة اقتصادية لدول تجمع البريكس"، وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
خطوة استراتيجة
من ناحيته قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة حرة لمجموعة "بريكس"، خطوة استراتيجية نظراً لموقعها المميز على المستوى الاقتصادي والجغرافي، وهي تتمتع بمؤهلات ومزايا مهمة لتقوم بهذا الدور منها:
الموقع الاستراتيجي:
حيث تعد قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، ويمر عبرها ما يقارب 12% من التجارة العالمية، مما يجعلها مركزاً لوجستياً حيوياً لدول "بريكس" التي تتطلع لتعزيز نفوذها التجاري والاقتصادي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
السيسي من روسيا: الشرق الأوسط يشهد حربا إسرائيلية على غزة وامتدت إلى لبنان
أمس, 08:35 GMT
البنية التحتية المتطورة:
حيث شهدت منطقة قناة السويس مشاريع تطوير كبرى، بما في ذلك توسعة القناة ومشاريع لوجستية وصناعية حديثة، ما يجعلها بيئة مؤهلة لتقديم خدمات متقدمة للتجارة والاستثمار.
توافر حوافز الاستثمار:
تقدم الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يجعلها بيئة جاذبة للتصنيع والتجارة.
الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة:
تعزز عضوية في اتفاقيات تجارة حرة إقليمية وعالمية، وصول دول "بريكس" إلى أسواق إضافية من خلال تصدير منتجات مصنعة أو مجمعة في المنطقة.
مضيفا: "على الرغم من أن كل من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل يتمتعون بعلاقات اقتصادية جيدة مع مصر، إلا أن هناك عوامل قد تؤثر في التوافق بشأن إنشاء منطقة حرة في قناة السويس، وتشمل:
الأهداف الاقتصادية المختلفة:
تتبنى دول "بريكس" استراتيجيات اقتصادية متنوعة، ما قد يؤدي إلى تباين في الأولويات والمصالح، ومع ذلك، فإن التوجه المتزايد نحو تقليل الاعتماد على الدولار وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قد يشجع هذا التوافق.
الدكتورة رشا علي عمر الشمري المحلل في الخطابات القيادية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
محللة بـ"الخطابات القيادية": وجود الإمارات في "بريكس" يسهم ببناء نظام عالمي متعدد الأقطاب
12:22 GMT
التحديات الجيوسياسية:
تواجه بعض دول "بريكس"، خاصة الصين وروسيا، تحديات جيوسياسية فيما يتعلق بالتوسع في "منطقة استراتيجية" مثل قناة السويس والتي تعتبر ممر حيوي للغرب، لذلك يستدعي الأمر تنسيقاً دقيقاً مع مصر ودول المنطقة.
انعكاسات محتملة
بشأن الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، يرى عكوش أنها تشمل، تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، عبر إنشاء منطقة حرة "بريكس" في قناة السويس، مما يجذب استثمارات ضخمة، ويوفر فرص عمل جديدة وكبيرة، الأمر الذي يعزز الاقتصاد المصري، وزيادة التبادل التجاري بين دول بريكس، حيث تتيح هذه الخطوة لأعضاء بريكس فرصة تقليل تكاليف النقل وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، مما يزيد من حجم التجارة البينية بين هذه المجموعة.
كما تشمل الانعكاسات تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، حيث تسهم استثمارات بريكس في نقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة إذا شملت المنطقة الحرة مصانع ومراكز بحثية وتكنولوجية ومنها الذكاء الصناعي.

وفق عكوش، فإن الخطوة تقلل الاعتماد على الدولار، حيث تتيح منطقة حرة قد التبادل التجاري بالعملات المحلية لدول بريكس، مما يعزز جهود المجموعة لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات الدولية وهو ما تسعى اليه مجموعة "بريكس".

بيئة مثالية
وختم بقوله: "في النهاية تتمتع منطقة قناة السويس بمؤهلات ومزايا تجعلها بيئة مثالية لمنطقة حرة لدول البريكس، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى توافق استراتيجي واقتصادي بين الدول الأعضاء في المجموعة، خاصة أن بعضها يملك علاقات اقتصادية واستراتيجية مع دول منافسة".
جذب استثمارات أجنبية مباشرة
في الإطار، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد أنيس، إن المنطقة الحرة لقناة السويس واعدة ومهمة من المنظور المصري.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير في المنطقة، وأن تكون استثمارات صناعية، ومرتبطة باللوجستيات البحرية.
رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
روسيا: بريكس تواصل المشاورات الداخلية لتشكيل قائمة الدول التي ستصبح شريكة للمجموعة
13:22 GMT
وأوضح أن المنطقة الصناعية الحرة في قناة السويس، يمكن أن تصبح "منطقة حرة" لدول "بريكس"، خاصة أن المناطق المخصصة لروسيا والصين يمكن أن تصبح نواة لمنطقة كبرى تشمل دول "بريكس"، كما يمكن أن تشمل استثمارات دول أخرى.

وتابع: "تواجد المنطقة على أهم ممر ملاحي صناعي في العالم، يوفر التواجد عليها الكثير من المميزات، من حيث الموقع الجغرافي، الذي يتيح إنشاء صناعات هامة مستهدفة التصدير".

وأعرب الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء الماضي، على هامش قمة "بريكس" التي عقدت في قازان - عن سعادته للقاء الرئيس بوتين مرة أخرى وتقديره الكبير للدعم الروسي لانضمام مصر لتجمع البريكس وكذا الجهد المقدر الذي بذلته روسيا طوال فترة رئاستها للتجمع حيث حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات التي عقدت خلال فترة الرئاسة الروسية، مؤكدا سعادته بالمشاركة في قمة قازان وأنها القمة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل في التجمع.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وفي إطار تجمّع "بريكس" وإصلاح المنظومة الدولية بما يحقق مصلحة البلدين ودول العالم النامي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала