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روسيا: بريكس تواصل المشاورات الداخلية لتشكيل قائمة الدول التي ستصبح شريكة للمجموعة
روسيا: بريكس تواصل المشاورات الداخلية لتشكيل قائمة الدول التي ستصبح شريكة للمجموعة
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن دول "بريكس" ستواصل المشاورات بشأن تشكيل قائمة الدول التي ستحصل على وضع شريك في الرابطة. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T13:22+0000
2024-10-25T13:22+0000
قمة بريكس 2024
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وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس"، نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك": "سنواصل المشاورات داخل بريكس مع الدول المهتمة من أجل تشكيل قائمة من تلك الدول التي ستصبح شركاء في الرابطة".وأضاف ريابكوف، أن المعايير بالنسبة للدول الشريكة واضحة، إذ يجب أن يحافظ البلد على علاقات حسن الجوار مع الآخرين، ويجب أن يكون عضوا في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.وتابع ريابكوف: "هناك المعيار الذي تحدثنا عنه عدة مرات قبل قازان، وهو عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ضد أي من الدول الأعضاء في بريكس".أما بالنسبة للدول الأوروبية، قال نائب الوزير: "إذا تحدثنا عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فإنها لا تجتاز معيار عدم تطبيق عقوبات أحادية الجانب".وأضاف: "نحن الآن في المرحلة التي تتم فيها دراسة وتحليل جميع الطلبات وجميع النداءات المحتملة في هذا الصدد بدقة، وسيتم إجراء اتصالات مع الدول المعنية".يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
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قمة بريكس 2024, روسيا, العالم
قمة بريكس 2024, روسيا, العالم

روسيا: بريكس تواصل المشاورات الداخلية لتشكيل قائمة الدول التي ستصبح شريكة للمجموعة

13:22 GMT 25.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا
 رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov
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تابعنا عبر
أعلن نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن دول "بريكس" ستواصل المشاورات بشأن تشكيل قائمة الدول التي ستحصل على وضع شريك في الرابطة.
وقال ريابكوف خلال مؤتمر صحفي عقب قمة "بريكس"، نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك": "سنواصل المشاورات داخل بريكس مع الدول المهتمة من أجل تشكيل قائمة من تلك الدول التي ستصبح شركاء في الرابطة".
وأضاف ريابكوف، أن المعايير بالنسبة للدول الشريكة واضحة، إذ يجب أن يحافظ البلد على علاقات حسن الجوار مع الآخرين، ويجب أن يكون عضوا في المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وقال نائب الوزير إن هناك معايير أخرى تشمل الالتزام بمبادئ أنشطة "بريكس"، وعلى وجه الخصوص، نهج التوافق في اتخاذ القرارات.

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08:23 GMT
وتابع ريابكوف: "هناك المعيار الذي تحدثنا عنه عدة مرات قبل قازان، وهو عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة ضد أي من الدول الأعضاء في بريكس".
أما بالنسبة للدول الأوروبية، قال نائب الوزير: "إذا تحدثنا عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فإنها لا تجتاز معيار عدم تطبيق عقوبات أحادية الجانب".
وأضاف: "نحن الآن في المرحلة التي تتم فيها دراسة وتحليل جميع الطلبات وجميع النداءات المحتملة في هذا الصدد بدقة، وسيتم إجراء اتصالات مع الدول المعنية".
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يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
سيناتور روسي: قمة "بريكس" شكلت نقطة تحول في الانتقال إلى التعددية القطبية
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