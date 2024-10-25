https://sarabic.ae/20241025/خبير-اقتصادي-ومالي-قمة-بريكس-تشير-إلى-تحول-اقتصادي-عالمي-كبير-1094148902.html

خبير اقتصادي ومالي: قمة "بريكس" تشير إلى تحول اقتصادي عالمي كبير

خبير اقتصادي ومالي: قمة "بريكس" تشير إلى تحول اقتصادي عالمي كبير

سبوتنيك عربي

رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور حسن مقلد، أنّ "العنوان الجديد للقمة يتجه نحو إجراءات تنفيذية تعكس تأثيرات واسعة في المجالات الاقتصادية والمالية". 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T08:23+0000

2024-10-25T08:23+0000

2024-10-25T08:23+0000

قمة بريكس 2024

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وقال مقلد لوكالة "سبوتنيك": "الانتقال من مجرد تصريحات إلى خطوات عملية هو خطوة إيجابية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء".وأشار إلى أن "الإعلان عن منصة لتداول الحبوب مع دول الجنوب والدول النامية"، معتبرًا ذلك "تطورًا كبيرًا، حيث يعد بداية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي".وأكد مقلد أن "الرئيس الصيني شي جينغ بينغ قد أبدى استعداد الصين لتطوير الصناعات الخضراء وتعزيز الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس تحولًا في السياسات البيئية على مستوى عالمي". واعتبر أنّ "هذه التطورات تمثل خطوات تنفيذية تتعلق بالتحويلات المالية والتعاون في مجالات جديدة".في سياق متصل، تناول مقلد دخول دول جديدة إلى "بريكس"، مثل "ألمانيا وفرنسا، وهما دولتان تشكلان ركيزة في النظام الغربي". وأشار إلى "طلب تركيا، أول عضو في "الناتو"، للانضمام إلى "بريكس"، وهو ما يعكس تحولًا في السياسات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.

https://sarabic.ae/20241025/كوبا-تعلن-استعدادها-لتقاسم-خبرتها-في-مجال-الأدوية-والعلوم-مع-بريكس-1094147746.html

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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا